Запрос из фискальной службы - стоит ли отвечать?

На каждое предприятие или даже просто физическому лицу-предпринимателю рано или поздно приходят запросы-письма из фискальной службы. Поводом для таких обращений может быть все что угодно: от проверки контрагенты и необходимости в получении какой-то дополнительной информации и до игнорирования необходимости что-либо объяснять. При всем при этом в конце данного обращения зачастую пишут, что непредоставление такой информации может иметь последствия в виде проверки Вашего предприятия. Боясь проведения проверки, предприниматели отправляют все, лишь бы не перейти дорогу фискальной службе. Но так ли всемогущи налоговики?

По сути, любое обращение должно быть основано на требовании Закона, в данном случае – Налогового кодекса Украины. Требования к запросу указываются в п.73.3. ст.73 Налогового кодекса Украины. Требования к запросу:

1. он должен быть в письменном виде;

2. подписан руководителем органа ГФС (его заместителем);

3. обязательный оттиск печати.

Однако, это не все требования к запросу. В этом же п.73.3. ст.73 Налогового кодекса Украины, в запросе обязательно должна быть указана причина для такого обращения. Так, запрос от налоговиков к предпринимателю отправляется:

1. в следствии анализа налоговой информации, полученной в предусмотренном законом порядке, и обнаружении фактом нарушения плательщиком налога налогового, валютного, законодательства о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и другого законодательства, контроль за которыми возложен на контролирующие органы;

2. для определения соответствия условий контролируемых операций;

3. выявлено недостоверность данных, которые отображены в налоговой декларации, поданной плательщиком налогов;

4. на плательщика налогов подана жалоба за непредоставление предпринимателем налоговой, акцизной накладной покупателю или допуск ошибок при назначении обязательных реквизитов, нарушение граничных терминов регистрации;

5. вследствие проведения встречной проверки;

6. в других случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Налоговики очень часто ссылаются на «другие основания для проведения проверки». В этот пункт включены:

- вследствие выявления нарушения требований налогового или иного законодательства Украины;

- вследствие выявления недостоверных данных, которые отображены в налоговых декларациях;

- вследствие жалобы на плательщика налога за непредоставление налоговой накладной покупателю или нарушение правил заполнения налоговой накладной.

Иные причины, которые указаны в запросе, могут не приниматься плательщиком налогов как основание для предоставления информации и ее документального подтверждения. Если же на основании такого отказа плательщика налога фискальная служба инициирует проверку – это повод обратиться в суд. Благо, судебная практика подтверждает право предпринимателя отказать в предоставлении информации без надлежащего запроса фискальной службы.