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Чужие смерти
08.08.2017 12:24
Последнее время наблюдаю какую то странную тенденцию - люди радуются, причем с какой то дико-маниакальной истеричностью, чужим бедам, поражениям, иногда просто смертям людей. При этом они оправдывают происходящее войной, дескать война у нас, потому можно. Можно или нет - вопрос в целом риторический, у каждого свои границы дозволенного, уровень образования, воспитания, опыта и психической полноценности.
Людей притягивает насилие и совсем недаром, еще недавно, казни проводили публично на центральных площадях городов. Вот только, хоть и с большой натяжкой, такую радость можно понять если к поимке или ликвидации преступника причастны спецслужбы твоего государства. Как это делали, например, израильские спецслужбы, которые занимались поиском нацистов. Например, в 1960 году Моссад провел в Аргентине операцию по похищению Адольфа Эйхмана, который был осужден в Израиле и повешен в 1962 году. В современных украинских категориях это “перемога”.
Можно вспомнить радость от убийств командиров (за два года АТО 17 главарей погибли при разных обстоятельствах) вооруженных формирований в ОРДЛО, но какое к этому имеют отношение силы АТО? Более того, в Израиле был СУД, который вынес решение “Именем закона”, а не просто по чьей то прихоти. А наша ситуация сравнима с радостью от того, что брошенная монетка упала орлом, хотя вполне могла и решкой, но лично вы на это никак не влияете.
Вот чего нельзя понять, так это радости от смерти политических оппонентов или оппозиционных журналистов, причем таких же случайных. Это, безусловно, тоже зависит от уровня развития и психического здоровья, но если вас радует чья-то смерть, человека с которым вы никогда не пересекались и не сталкивались, даже не знали о его существовании - пора обратиться к врачу.
Наверное, все великие страны стали великими благодаря праву и суду. Наличие институции, решения которой принимает (не оспаривает) большинство, и возможность наказать виновного либо защитить свои интересы, залог определенной стабильности в обществе. И не очень важно, разделяют в обществе позиции оппонентов в области идеологии и есть ли консенсус по этим вопросам, если перед законом все равны. Подмена закона идеологическими маневрами и PR-акциями – тупик, в котором решаем не мы, а за нас.
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