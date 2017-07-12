|
|
|
Автор
Кнопки
|
Особенности украинской тени
12.07.2017 09:03
Буквально 6 июня заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд, представляющий Соединенные Штаты на международной конференции по вопросам реформ в Украине, сообщил о ключевом условии дальнейшей поддержки Украины: «Я могу только повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО: Украине нет смысла бороться за тело государства, в том числе на Донбассе, если она потеряет свою душу из-за коррупции».
Почему он так говорит? Потому что такая проблема действительно есть и ее масштабы могут шокировать человека из другой системы ценностей. В апреле этого года аудиторская компания Ernst & Young опубликовала рейтинг, в котором Украина заняла первое место среди 41 страны по уровню коррупции.
А коррупция, среди других факторов, в том числе определяет уровень теневой экономики. Буквально на днях был опубликован рейтинг международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, по данным которого 46% ВВП Украины находятся в тени (третий показатель с конца). И такая ситуация продолжается уже много лет.
В 2015 году обозреватель газеты “ЗН” в своей статье приводил следующую статистику: «В 2010 г. уровень теневой экономики (ТЭ) составил 38% (по данным Всемирного банка – 49%), в 2011-м – 34, а в 2012-м – 40%. Другими словами, в 2010–2012 гг. тенденция изменения уровня ТЭ, согласно официальным данным, не наблюдалась. За 2013–2014 гг. данных о ее размерах обнаружить не удалось». Конечно, он указывает, что точность этих цифр зависит от методик расчета и является весьма приблизительной. Но по большому счету картину это не меняет.
46% ВВП это 1,1 трлн. грн. или примерно 44 миллиарда долларов США, думаю, каждый может перевести эту сумму в количество траншей МВФ и прочие «планы Маршалла». Возможно кто-то думает, что в Украину заходят инвестиции… Не заходят. Согласно с рейтингом инвестиционной привлекательности International Business Compass, мы занимаем 130 место в мире на 2016 год.
Хотя, конечно же, находятся желающие «войти» на украинский рынок. Такую попытку предпринимал ирландский авиаперевозчик Ryanair. Это – крупнейшая авиакомпания Европы, которая имеет наибольшую маршрутную сеть. Ryanair обслуживает свыше 1600 направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1600 рейсов в сутки. По состоянию на март 2017 года средний возраст флота составляет 6,6 лет. За 2016 год было перевезено 106,8 млн. пассажиров. Неплохие показатели, правда?
15 марта было официально объявлено,что Ryanair заходитна украинский рынок и будет совершать рейсы из двух городов: Киева и Львова. В преддверии визовой либерализации такая новость вызвала воодушевление у многих. Но по прошествии нескольких месяцев оказалось, что Ryanair не может договориться с аэропортами. Вот просто не может и всё. Так иногда бывает – со 180 аэропортами в 28 странах можешь договориться, а с 1 в одной стране – нет. Чудеса –да и только!
Печаль ситуации в том, что списать на «агентов Кремля» или «ирландскую вату» не получится. Это очень серьезный проигрыш, который откатит страну в рейтингах еще дальше, хотя, казалось бы, куда еще?
В наших СМИ все приведенные в начале текста рейтинги, были названы «неправдой», а некоторые чиновники даже требовали «обосновать свои цифры» от аудиторов. Вот только реальность в очередной раз ткнула нас всех в настоящее положение дел в стране.
Кстати, кто-то еще ждет захода IKEA в Украину?
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы дтп евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев київ китай кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ ндс недвижимость Николай Гольбин образование Общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины Прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.