Особенности украинской тени

Буквально 6 июня заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд, представляющий Соединенные Штаты на международной конференции по вопросам реформ в Украине, сообщил о ключевом условии дальнейшей поддержки Украины: «Я могу только повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО: Украине нет смысла бороться за тело государства, в том числе на Донбассе, если она потеряет свою душу из-за коррупции».





Почему он так говорит? Потому что такая проблема действительно есть и ее масштабы могут шокировать человека из другой системы ценностей. В апреле этого года аудиторская компания Ernst & Young опубликовала рейтинг, в котором Украина заняла первое место среди 41 страны по уровню коррупции.





А коррупция, среди других факторов, в том числе определяет уровень теневой экономики. Буквально на днях был опубликован рейтинг международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, по данным которого 46% ВВП Украины находятся в тени (третий показатель с конца). И такая ситуация продолжается уже много лет.





В 2015 году обозреватель газеты “ЗН” в своей статье приводил следующую статистику: «В 2010 г. уровень теневой экономики (ТЭ) составил 38% (по данным Всемирного банка – 49%), в 2011-м – 34, а в 2012-м – 40%. Другими словами, в 2010–2012 гг. тенденция изменения уровня ТЭ, согласно официальным данным, не наблюдалась. За 2013–2014 гг. данных о ее размерах обнаружить не удалось». Конечно, он указывает, что точность этих цифр зависит от методик расчета и является весьма приблизительной. Но по большому счету картину это не меняет.





46% ВВП это 1,1 трлн. грн. или примерно 44 миллиарда долларов США, думаю, каждый может перевести эту сумму в количество траншей МВФ и прочие «планы Маршалла». Возможно кто-то думает, что в Украину заходят инвестиции… Не заходят. Согласно с рейтингом инвестиционной привлекательности International Business Compass, мы занимаем 130 место в мире на 2016 год.





Хотя, конечно же, находятся желающие «войти» на украинский рынок. Такую попытку предпринимал ирландский авиаперевозчик Ryanair. Это – крупнейшая авиакомпания Европы, которая имеет наибольшую маршрутную сеть. Ryanair обслуживает свыше 1600 направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1600 рейсов в сутки. По состоянию на март 2017 года средний возраст флота составляет 6,6 лет. За 2016 год было перевезено 106,8 млн. пассажиров. Неплохие показатели, правда?





15 марта было официально объявлено,что Ryanair заходитна украинский рынок и будет совершать рейсы из двух городов: Киева и Львова. В преддверии визовой либерализации такая новость вызвала воодушевление у многих. Но по прошествии нескольких месяцев оказалось, что Ryanair не может договориться с аэропортами. Вот просто не может и всё. Так иногда бывает – со 180 аэропортами в 28 странах можешь договориться, а с 1 в одной стране – нет. Чудеса –да и только!





Печаль ситуации в том, что списать на «агентов Кремля» или «ирландскую вату» не получится. Это очень серьезный проигрыш, который откатит страну в рейтингах еще дальше, хотя, казалось бы, куда еще?





В наших СМИ все приведенные в начале текста рейтинги, были названы «неправдой», а некоторые чиновники даже требовали «обосновать свои цифры» от аудиторов. Вот только реальность в очередной раз ткнула нас всех в настоящее положение дел в стране.





Кстати, кто-то еще ждет захода IKEA в Украину?