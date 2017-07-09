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Кораблики Независимости
09.07.2017 12:40
Несколько дней назад в Гонконг для участия в мероприятиях в честь 20-летия передачи Британией Гонконга Китайской Народной Республике прибыл китайский авианосец "Ляонин". Его водоизмещение почти 60 тыс. т., длина 305 метров, численность экипажа 2000 человек, рассчитан на 24 самолета и 12 вертолетов. На сегодня это единственный авианосец КНР (строительство второго по этому проекту продолжается) и гордость флота.
Сейчас и не скажешь, что в прошлом – это украинский авианесущий крейсер «Варяг», который был продан КНР по цене металлолома за 25 млн.$. Его начали строить на верфи в Николаеве в 1985 году и прекратили строительство в 1992. Ремонт корабля в Китае продолжался 6 лет – с 2005 по 2011 годы.
Куда менее интересная история произошла с авианесущим крейсером «Ульяновск». По проекту он должен был стать первым атомным авианесущим крейсером в СССР. Его длина 325 метров, водоизмещение 80 тыс. тонн, экипаж 3800 человек, рассчитан на 70 летательных аппаратов.
В ноябре 1988 года было начато строительство корабля в Николаеве, по проекту его должны были завершить в 1995 году. По состоянию на 1991 год готовность корпуса составляла 70%, общая готовность 18%. В 1992 году первый вице-премьер-министр Украины Константин Масик подписал распоряжение об утилизации корабля, в том же году его распилили на металлолом.
Следующим будет многострадальный ракетный крейсер «Украина», крейсер класса «Слава», аналогов в мире которому нет. В рамках этой программы было построено четыре крейсера, но введено в эксплуатацию только три. Все они находятся на вооружении ВМФ РФ. После распада СССР Украине достался четвертый, не введенный в эксплуатацию крейсер, который так и не был достроен. В марте этого года Президент подписал указ о демилитаризации корабля, что позволяет продать его на металлолом. Стоимость металла оценивают примерно в 3 млн. долларов.
Мораль этого всего очень проста – все то, что нам не нужно и просто гниет, даже в таких развитых странах, как Китай, за счастье.
Китай купил корабль у Украины и проектную документацию, потому как готовый авианосец им бы никто не продал, а развивать свой флот необходимо.
Проблема в том, что теперь и нам никто не продаст вооружение такой мощности. И рассуждения о том, что это дорого и «було не на часі», сегодня, мягко говоря, не убедительны.
Дорого все, что ведет к развитию и обороноспособности. В такой ситуации, единственным вариантом подешевле, стало то, «що сталося».
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