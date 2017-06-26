Дятлы клавиатуры

Уже довольно давно украинские журналисты, обсуждая отдельных представителей, да и положение дел в профессии в целом, приходят к выводу, что журналистики как таковой в Украине нет. И дело не в том, что она была, а потом вдруг перестала быть, речь идет о том, что она не сформировалась. Во многом это связывают с отсутствием “профсоюза”, т.е. организации, которая элементарно могла бы защитить права журналистов, при этом обеспечив их беспристрастность. Возможно, это и правда так. Но когда журналист говорит, что журналистики нет – это вызывает вопросы.





Новым витком таких рассуждений стало «дело Гужвы», которого официально обвинили в вымогательстве взятки за непубликацию материалов, компрометирующих народного депутата. И дело даже не в стандартных заявлениях «Страна.юа не читаю, Гужву коллегой не считаю, но их деятельность осуждаю», интересно совсем другое.





Часть журналистов вдруг стала выкладывать в ФБ расценки на виды деятельности (опубликовать статью, продвинуть блог, напечатать интервью, снять сюжет, провести «журналистское» расследование, пост ЛОМа), по каждому изданию, естественно, кроме своего, но их коллеги тут же дополняли эти сведения. Рассказывали они это абсолютно спокойно и с такой невозмутимостью, как будто это самое обычное дело. Если честно, такого массового поливания друг-друга помоями, я не помню, но, возможно, живу мало.





Тут разговор вовсе не о моральных качествах, нет. Вопрос в том, что если цена таких материалов известна, то точно ли их ценность выше нуля? Наверняка человек, который продолжительное время находится в профессии, может без проблем, глядя на ленту новостей, установить, где чей интерес и сколько это стоило. Есть ли смысл тогда читать написанное?