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Быки и юпитеры украинской сцены
19.06.2017 09:52
Месяц назад в СМИ и социальных сетях активно обсуждался запрет на въезд в Украину певице Самойловой за посещение Крыма вне установленного порядка. При этом приводился пример итальянского певца Алессандро Сафина, который после аннексии дважды (в 2014 и 2015 году) выступал в Крыму и после этого выступал в Украине. К слову, на 18 ноября у него назначен концерт в Киеве, билеты в свободной продаже по цене от 350 до 2750 гривен, примерно ? зала уже распроданы. Почему так произошло - загадка.
Конечно злые языки писали, что Сафина европеец, потому наши спецслужбы лояльно к нему отнеслись. И так можно было бы думать если бы не одно “но”. 30 марта, такие же россияне как и Самойлова, Comedy Woman выступили в Киеве. Перед этим они благополучно выступали в Крыму. И вот уже совсем свежий случай - 17 июня в Киеве выступил рэпер Баста, хотя он давал концерт в Крыму в 2015 году. А вот другому рэперу - Гуфу, повезло меньше, за концерт в Крыму в том же 2015 году ему въезд запретили.
И вот уже новый скандал набирает обороты - немецкая группа Scooter едет в Крым на фестиваль в Балаклаву намеченный на 4 августа. Представитель группы уже сообщил немецким СМИ, что исполнители вне политики и едут к своим поклонникам, но ведь закон один для всех, правда? Естественно группе, как минимум через украинские СМИ, сообщили о возможной уголовной ответственности. Но тоже самое происходило и во время прошлогоднего концерта Алессандро Сафина в Киеве. А теперь уже практически закончились билеты на его новый концерт.
Выходит не в европейском происхождении Сафина и российском Самойловой дело, тогда в чем же? Почему одним можно, а другим нет? Одна и та же деятельность вызывает разные санкции, либо не вызывает вообще. Возможно существует какой то дополнительный порядок пересечения границы, о котором известно не всем?
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