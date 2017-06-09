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Вокруг закона о «российской нации». Риски для Украины
09.06.2017 13:04
В ноябре прошлого года в российских СМИ появились сообщения о возможной разработке закона «О российской нации» и обсуждались его возможные контуры. Уже тогда было понятно, что закон несет потенциальные угрозы для Украины, что нами было сразу же отмечено: «... В зависимости от определения российской нации в «законе о нации» будет трактоваться и территория, на которую распространяется его действие. При некоторых трактовках Украина частично или полностью может оказаться в сфере действия закона...».
По прошествии 8 месяцев о разработке закона стало известно немного больше. Во-первых, у него сменилось название: теперь это законопроект «Об основах госнацполитики». Решение закономерное и вполне адекватное, т.к. РФ многонациональное государство и не все национальные республики готовы понять и принять «единую нацию». Во-вторых, во время обсуждения концепции закона в совете по межнациональным отношениям при президенте РФ представители РПЦ озаботились судьбой «русского мира», в который они включают всех русских, в том числе живущих за рубежом. Об объединяющей роли русского народа, языка и культуры в «русском мире» говорил руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Создание этого закона активно поддерживает и президент РФ Путин. В одном из недавних выступлений он заявил: «Российскую государственность невозможно представить без духовного, исторического опыта Русской православной церкви. Мы знаем, как хрупок гражданский мир, и никогда не должны забывать о том, как затягиваются раны расколов. Именно поэтому наша общая обязанность делать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации», чем, в принципе, подтвердил свою риторику последних 10 лет. Также не следует забывать о достаточно ощутимом влиянии РПЦ на политику РФ, потому с большой долей вероятности можно говорить о появлении «русского мира» в тексте закона.
Для обоснования концепции этого закона РАН разработала и терминологический словарь. В нем, в частности, есть определение «российской нации», которая определяется как «гражданско-политическая общность, консолидированная на основе исторической российской государственности, члены которой обладают равными правами независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, общими историко-культурными ценностями, чувством принадлежности к единому народу, гражданской ответственностью и солидарностью».
И последнее важное событие в этой цепи. В начале июня Совет Федерации решил конкретизировать понимание «русского мира» и совместно с экспертами разработать документ об основах госполитики по работе с соотечественниками. Необходимость объясняется просто – на сегодня в России нет единого, четкого понимания, что такое «русский мир» и нет юридических документов, регламентирующих этот вопрос. Т.е. следует ожидать уже в ближайшее время документа, определяющего государственную политику в отношении «русского мира».
Отсюда ряд выводов:
Уже скоро, предположительно, в начале августа, мы увидим проект закона который, с большой долей вероятности, будет относить к «российской нации» всех, кто входит в границы «русского мира» (в том числе и Украину).
Если кто-то думает, что это «совсем не важно», то спешу расстроить таких людей: под эгидой фонда «Русский мир» работает 100 Русских центров в 45 странах и 145 Кабинетов Русского мира в 56 странах — от Аргентины до Армении. Это колоссальный по своей мощности инструмент влияния на внешнюю и внутреннюю политику государств.
О чем это все говорит? Очень скоро в РФ на законодательном уровне украинцы могут стать составной частью «российской нации». Мы в очередной раз упустили еще один фронт противостояния, погрязнув в решении сиюминутных и политически рейтинговых вопросов (Второй мировой, УПА и прочих).
Потому, когда Путин говорит: «наша Анна», он не шутит, он продолжает конструировать социальную реальность и подкрепляет ее законодательными актами, на основе которых фонд продолжит работать с «соотечественниками» за рубежом.
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