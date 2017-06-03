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Важное и не важное
03.06.2017 11:59
Что является важным? Например, либерализация визового режима с ЕС - это важно или не очень? Если учитывать, что тогда еще министр Порошенко первый раз пообещал его в январе 2010 года, то безусловно это долгожданная победа. 7,5 лет огромный срок, у кого то как раз дети в школу пойдут. А вот убийства более-менее известных людей , судя по всему не очень важные. Их не часто освещают в СМИ, попробуйте ради интереса поискать информацию об убийстве директора “Капарол-Україна”, сразу станет понятно - оно не важное.
Нелегальная добыча янтаря - важно или нет? Наверное нет, для нас не важно. Но в январе этого года National Geographic опубликовало статью о нелегальной добыче янтаря в Украине, оказывается для них это важно. “Драматическое влияние незаконной добычи янтаря на Диком Западе Украины. На хаотичной сцене в Украине есть шахтеры, противостоящие друг другу и правительству, часто со смертельными последствиями и значительным экологическим ущербом” более чем исчерпывающее описание. Так почему же для нас это не важно?
“Закон Савченко” - важно или нет? Сам по себе закон был очень важен, а каждый новые выпущенный на свободу, естественно становился хоть и маленькой, но победой над ужасной карательной системой. Вот только когда эти самые люди возвращались назад - это уже было не важно. Совсем не важно сколько преступлений они совершили. Ведь есть высшая цель, а ради нее, знаете и потерпеть можно.
“Трамп - друг Путина, а Клинтон - наша” - важно? Безусловно. А вот поступки Президента Трампа… Урезание финансовой помощи и замена безвозмездной военной помощи кредитами- это конечно важно, но не так, как Климкин в Овальном кабинете. А вот, кстати, как он туда попал не важно. Благо в этом бесконечном потоке “важно/не важно” есть когорта “либерал-комсомольцев” не приемлющих любого другого мнения. Они быстро прояснят ситуацию.
И ведь это только малая часть всего, что важно и не важно, события которые волнуют лично меня. Думаю у каждого есть небольшой список таких происшествий. Но кто решает, что важно, а что нет? И почему мы подменяем действительно важные вещи непонятно чем? Как можно сидя в горящей квартире клеить обои на стены?
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