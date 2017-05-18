Съесть лягушку и уйти из "Одноклассников"

Последнее время в нашем обществе наблюдается странная тенденция. Одни и те же украинцы сокрушаются по поводу осуждения в России Руслана Соколовского за ловлю покемонов в церкви и тут же призывают посадить на 5 лет Виталия Седюка, негодуют по поводу запрета в России «Свидетелей Иеговы» и следом требуют запретить УПЦ в Украине. И, естественно, никаких параллелей для них, между этими случаями, нет – в России авторитаризм, а у нас демократия и беспрецедентная свобода слова.





Дальше - еще забавнее, наши люди почему-то уверены, что если чем-то не пользуются, то этот продукт больше никому в мире не нужен. Например, вчера анонсировали запрет российских социальных сетей в Украине, и большинство спикеров высказалось в духе «Я перестал пользоваться этими соцсетями весной 14-го». Вот только никак не пойму – откуда у них одинаковые тексты берутся?..





У меня страницы ВК нет уже года четыре или около того, и что? От этого все 18 миллионов человек (данные Mail.ru), которые пользуются ВК в Украине каждый день, должны были от него отказаться? А 3 миллионам из ОК совершить то же самое? Люди с подобным устройством мышления, выезжая из Донецка, говорили: «Нормальных там больше не осталось, стройте забор», - и сейчас удивляются, что им самим и их родственникам необходимо проходить идентификации, верификации, почему-то им иногда приостанавливают социальные выплаты. Но никакой связи между своей деятельностью и этими событиями они не видят.





Сложилась удивительная ситуация: мы с трепетом следим и негодуем по поводу того «а что там, на России», но при этом одобряем то же самое в своей собственной стране. Какая вам разница, что происходит за поребриком? Можно ведь просто не смотреть их контент, правда? Они сами уйдут с рынка, их не надо будет запрещать и выглядеть аналогом КНДР в глазах двуногих обитателей нашей планеты.





Но вот то, что упускают многие комментаторы, – так это запрет программного комплекса 1С. Под одобрительные возгласы о запрете соцсетей забанили программное обеспечение, которое использует около 80% украинского бизнеса, того самого бизнеса, которые платит налоги и обеспечивает существование государства. И последующее разъяснение, что поддержка старых продуктов продолжится, просто перестанут продавать новые лицензии, не выглядит убедительно. У многих лицензия привязана к почте Яндекс, да и попробуйте перенести базу хотя бы за 2 года на новую площадку.





А ведь можно было, например, полгода назад сообщить, что Украина будет отказываться от этого продукта и предложить искать альтернативу? Ведь можно было, так как Logo Unity (аналог 1С), стоит 50 000 евро, о SAP, IFS или же Oracle – даже говорить не хочу. Такую сумму вытянуть из оборота безболезненно может далеко не каждый из тех, у кого этот оборот позволяет. А что делать тем, для кого эта сумма космическая по определению? 1С в самой дешевой версии стоит 100 долларов.





Точно ли этими санкциями мы нанесли урон врагу? Что возможно сделать малому и среднему бизнесу за две недели? И самое главное, с чьих налогов вам зарплату, пенсию и стипендию заплатят завтра?