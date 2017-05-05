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Европейские "контрреволюционеры" поддержали Януковича
05.05.2017 12:42
«Интерпол снял с международного розыска бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главу Администрации Президента Андрея Клюева, экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и отказался объявлять в розыск депутата Александра Онищенко» - примерно такие заголовки появились на днях во всех изданиях Украины. Немногим ранее выяснилось, что Интерпол прекратил розыск В. Януковича и его сына Александра. Вполне естественно и ожидаемо, что «специалисты по всем вопросам» в интернете быстро призвали всех не распространять «очередную зраду», а то, понимаешь, война в стране и вообще думать головой «не на часі».
Судя по всему, Януковича сняли с розыска еще ДВА месяца назад, когда об этом сообщил С. Горбатюк и сказал, что ГПУ будет обжаловать данное решение. Обжаловать, видимо, не получилось. Почему два месяца молчали СМИ, сложно сказать, наверное почтовая лошадь с газетой скакала из Европы как раз два месяца. В XXI веке ведь нет других способов передачи информации.
А дальше посмотрим на одну из возможных перспектив развития событий, хотя совсем не обязательно, что произойдет именно так. О том, что европейская система правосудия качественно отличается от украинской, мы уже говорили неоднократно. В европейских судах все сказанное необходимо доказывать и подтверждать документально, там нет «политической целесообразности», а суд принимает решения «именем закона» и ничьим другим.
Очень хорошо это иллюстрирует дело «Портнов против совета ЕС», которое он выиграл в конце 2015 года. На суде вскрылось обстоятельство, которое, в принципе, должно было шокировать, оказалось «... что единственной причиной для наложения санкций на Андрея Портнова было письмо от Генеральной прокуратуры Украины, в котором ГПУ утверждала, якобы информация следствия позволяет говорить, что Портнов среди прочих причастен к растрате значительного количества государственных средств и их нелегальному выводу за пределы Украины». Одно письмо и все.
Подобные «письма счастья» были отправлены и по остальным членам предыдущего режима. Стоит ли удивляться, что их сняли с розыска? Но ситуация с Портновым не закончилась на снятии санкций, он пошел дальше и в марте 2017 года Уголовный суд Бельгии вынес приговор, которым признал виновным и осудил бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Алексея Баганца за умышленное предоставление суду недостоверной информации в 2014 году и приговорил его к одному месяцу тюремного заключения и штрафу в размере шести тысяч евро, которые необходимо заплатить в бюджет Бельгии.
Стоит ли ожидать подобного развития событий и по другим фигурантам санкционных списков? Это вполне вероятно, особенно в свете снятия их с розыска. Их адвокаты точно не зря едят свой хлеб.
Заочный суд по Януковичу, который начался 4 мая, может как создать подспорье для нового объявления его в розыск, так и полностью уничтожить все основания для такой деятельности.
Возможна ситуация, при которой Януковича осудят в Украине, но в розыск он так и не будет объявлен – в Европе дело признают политически мотивированным.
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