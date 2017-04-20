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Решение Международного Суда в Гааге показало несколько тенденций
20.04.2017 15:19
Во-первых Украина не добилась заявленных ранее целей, т.к. Россия не будет признана спонсором терроризма. А решения по расовой дискриминации в Крыму никоим образом не отразятся на его статусе и возвращении под юрисдикцию Украины.
Во-вторых, Суд указал, что осведомлен о контексте событий на востоке Украины, в Крыму, а так же о крушении МН17. Но сообщил, что дело ограничено по масштабу и именно Украина обратилась с двумя конкретными исковыми требованиями. И Суд не призван выносить решения по любым вопросам, кроме этих двух.
В-третьих, в очередной раз Украине указали на необходимость выполнения Минских соглашений, как коллективно так и индивидуально. В частности, Суд напомнил Сторонам, что Совет Безопасности ООН в своей резолюции 2202 (2015) одобрил «Пакет мер по выполнению Минских соглашений», принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года. Суд ожидает, что Стороны, индивидуальными и совместными усилиями будут работать для полного осуществления этого «Пакета мер» для достижения мирного урегулирования конфликта в восточных регионах Украины.
Стоить напомнить, что официальными сторонами Минского процесса являются Украина и представители ОРДЛО, что отображено в резолюции Совета Безопасности ООН. Действующая власть в очередной раз показала, что является заложником внутригосударственной риторики, рассчитаной на определенную часть своего электората.
Однако реальность такова, что в Суде все сказанное должно быть подтверждено доказательной базой. Могу объяснить это тем, что правовое сопровождение этого и других международных процессов со стороны Украины находится на очень низком уровне. Cуд оценивает правовые позиции Сторон и не руководствуется «политической целесообразностью» Украины.
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