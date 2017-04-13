12 апреля 2017. Печальная годовщина

Прошло уже три года, за это время мы узнали о многих вещах. Первое, что приходит в голову – это отсутствие системы безопасности в государстве, наверное так было всегда, но именно в тот момент стало очевидным. Оказалось, что 30 человек могут абсолютно беспрепятственно захватить ключевые админздания в 115 тысячном городе (аналогично Ужгороду, Бердянску). Просто взять и захватить, без сопротивления.

Окончательно прояснилось, что бесконечные милиционеры, военные, прокуроры, сотрудники СБУ, различные исполкомы, все те, на кого возложены функции государства, в конкретно взятой ситуации оказались абсолютно беспомощны и бесполезны. Да, вполне возможно, такой случай может произойти только раз в жизни, а может и не произойти вовсе, возможно это наш “черный лебедь”, но так или иначе он произошел и мы не справились.

Мы были абсолютно не готовы не только к тому, что произошло 12 апреля в Славянске, ни ко всем последующим событиям. Например, к боевым действиям в условиях города, к реактивной артиллерии, штурмовой авиации, к этому просто не может быть готов рядовой горожанин в мирной, нейтральной стране.

Оказалось также, что война в нашей стране есть только для местных жителей, солдат, эстрадных артистов и церкви. От всех них государство требует примерно одного: политических заявлений и даже официальных признаний, тех самых, которые не в состоянии сделать само. Тем самым, как мы уже не раз говорили, сформировалось два мира: один для людей – все по закону, АТО, торговля с неподконтрольными территориями и соседней страной, никакой ответственности. И с другой, для всех остальных – война до победного конца, все террористы, никаких соцвыплат и свободного передвижения.

Стало понятно, что «мирный план» и «АТО за несколько часов» не более, чем пожелания. «Мирный план» – вообще отдельная тема, он стал основой Минских соглашений и наверное не многие знают, что полностью они называются: «Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина». Все ведь помнят, как долго нам разъясняли, что эти соглашения не стоят даже бумаги, на которой они написаны и подписаны человеком без полномочий? Правда, со временем сам Гарант признал, что это совсем не так и сила Минских соглашений велика.

Случилось так, что мы постоянно стремимся переписывать историю, наверное так было всегда, но в этот раз стало особенно заметно. Мы регулярно переписываем и свою Конституцию, и, следовательно, у нас нет фундамента. Нет тех базовых смыслов и ценностей, на которые мы можем опереться, осознавая которые можем сказать «Мы». Какова ценность того, что можно изменить в любую минуту? Почему великие народы и государства не отказываются от своей истории? Какой бы ужасной она не была, это то, что сформировало их такими, какими они есть сейчас, во всей их многогранности. Свое прошлое можно осуждать, можно каяться за содеянное. Но, отказываясь от себя сегодня, что оставляем на завтра?

Потом произошла «блокада». Важное событие для Украины и наших партнеров в плане понимания ситуации, происходящей в стране. К удивлению многих людей выяснилось, что в ОРДЛО существуют подконтрольные предприятия, там выплачивается зарплата в гривне на банковские карты, без донецкого угля Украина просто не может существовать, да и в целом оказалось, что в плане экономики страна едина как никогда и по сути ничего не поменялось: в ОРДЛО украинские налоги платятся, военный сбор на армию идет, сырье поставляется, работы ведутся, зарплаты выплачиваются.

И ведь это все только малая доля произошедшего, я совершенно не хочу затрагивать отдельные личности и их не лучшие поступки/действия, хотя таких хватает, меня волнует процесс в целом, ведь конкретные действия кого-то одного – это всего лишь симптомы общего недомогания. Я искренне надеюсь, что за это время мы избавились от иллюзий, каждый от своих.

Сегодня нам необходимо, на самом деле, не так много:

- открыто проговорить, что происходит в стране, какие обязательства и перед кем мы на себя взяли, без увиливания и лишней риторики, честно, конкретно и по делу. И все-таки начать их выполнять;

- наконец-то начать обещанный еще кандидатом в президенты «общенациональный диалог», все-таки принять свою историю и прекратить попытки «растянуть» одну, вполне конкретную региональную идентичность на всю страну;

- немного повзрослеть, не важно, сколько лет нам всем было до этого. Начать немного более критично относиться ко всему, что нам пытаются рассказать, ведь столько раз все оказывалось правдой, но с точностью до наоборот.