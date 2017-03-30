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Новый «котел»? Украинцы, независимые от Украины
30.03.2017 12:54
С легкой руки авторов темников для наших медиа, оказалось, что проблемы в нашей стране существуют исключительно на территории Донбасса. Но так ли это на самом деле? Не успели мы актуализировать давно известную проблему нелегальной добычи янтаря в Ровненской области, как произошла по-своему удивительная, но вполне закономерная цепь событий.
В правительстве Венгрии в очередной раз и уже не первый год говорят о венгерской автономии, в том числе в Украине. И была бы эта новость такой же рядовой, как и все годы до этого, но в этот раз у нее появился новый контекст. Речь идет о языковых квотах для радио и телевидения, а также о запрете двойного гражданства. Официально около 100 тысяч украинцев получили венгерское гражданство, неофициально наверняка больше, так или иначе в Закарпатье проживает примерно 150 тыс. этнических венгров.
Но предположим, закон о запрете двойного гражданства вступил в силу и все как один держатели двух паспортов дружно сдали украинский паспорт, т.к. паспорт гражданина ЕС дает больше привилегий. Но никуда не уехали, остались в Украине, в тех местах, где и жили до этого. С общей формулировкой «тут наш дом».
Думаю, не стоит уточнять, что помимо венгерских у наших граждан есть польские, румынские, словацкие паспорта и возможно другие. И что будем делать? Депортировать несколько сотен тысяч человек за нарушение правил пребывания в стране? Европа, принимающая бесконечное количество мигрантов, конечно же, одобрит решение депортировать ее граждан. Никогда такого не было и вот опять. Казалось бы, все помнят, что одним из первых решений Рады в конце февраля 2014 года была отмена закона о государственной языковой политике, и одним из факторов “чего” это решение стало.
Конечно же, не стоит в стороне от этого процесса и РФ. По их данным в 2016 году 100 696 украинцев стали обладателями паспорта с двуглавым орлом на обложке. Это на 49% больше, чем в 2015 году (67 400 человек). Как представляется, отказываться от гражданства они будут тоже не в нашу пользу, да и уезжать никуда не будут. И уже в этом году в Думу внесли законопроект об упрощении получении гражданства для людей связанных с территорией Российской Империи либо СССР. Что, естественно, еще увеличит количество выдаваемых паспортов. И если кто-то думает, что эти самые паспорта получают только жители востока, то попробуйте приобрести билет в поезд “Львов-Москва”, вы однозначно откроете для себя новые горизонты.
Бесконечное упование на «руку Москвы» в любой ситуации, уже выходит за рамки разумного. Для внутреннего рынка это пока еще подходит, а вот для внешнего – нет. Что наглядно показал выстрел из гранатомета в консульство Польши. По сути, произошло нападение на суверенную территорию другого государства, а из версий все та же «рука» и “человек который обиделся на невыдачу визы”, что может быть трактовано как прямая угроза: «Выдавайте нам визы, а то гранатометов на руках много». Естественно, после такого консульства были закрыты по всей территории Украины.
Казалось, стадия «отрицания» должна была уже пройти у нашего государства - проблемы есть, и пора это принять. А после этого, возможно, и решение найдется.
Вопрос деления украинцев на «правильных» и «неправильных» сегодня очень активно продвигается и даже используется в программе одной из партий. Обсуждаются, как варианты, лишение гражданства или урезание прав, например, избирательных.
Со стороны власти заигрывание с этой ситуацией выглядит, как минимум, удивительно, а попытки оседлать псевдоправую риторику и деятельность, как показала ситуация с блокадой ОРДЛО, ничем хорошим для государства, страны и населения не заканчиваются. Да, сиюминутно это позволяет рейтингу не так катастрофично падать. А стратегически?
В обозримой перспективе мы вполне можем получить внутри страны территории населенные гражданами других государств, контролировать которые мы не сможем, да и вообще что-либо сделать с ними тоже. Одних только венгров в Закарпатье больше 10% от населения области.
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