Быть или иметь: о простых ценностях и сложных перспективах Украины

Сегодня очень сложно говорить о существовании единого фронта продвижения глобальной политики, как это было в недолгий период “однополярного мира”. Во многом это связано с неспособностью некоторых лидеров государств и лиц, претендовавших на этот статус, предложить новые и перспективные стратегии развития, как для своих государств, так и для международных организаций (ООН, НАТО, ЕС и т.д.).

Мы можем говорить не об объединении на почве общего политического устройства, общих ценностей и общей экономики, а скорее о начале попыток выстроить внешнюю и глобальную политику на совпадении взглядов, методов, понимании успеха этой самой политики. Т.е. меняется методология получения конечного результата. Сегодня пытаются выстроить диалог не на почве получения одного-единственного результата, а на сходстве методов достижения результата, который для каждого участника свой.

На передний план выходят собственные: суверенитет, безопасность, идентичность и ценности, что очень наглядно показали Brexit, референдум в Нидерландах по ассоциации Украины с ЕС, выборы президента США. В каждом из приведенных случаев оппоненты произошедшего события, по сути, не могли предложить альтернативы, лишь запугивая электорат катастрофическими последствиями принятого им решения, для Brexit и референдума в Нидерландах это были “разрушение ЕС”, “предательство общих ценностей”, просто “кризис”, а для выборов в США это “уничтожение Мира”, “угроза американским ценностям” в лице Трампа и т.д.

И если в Украине подобные лозунги электорально привлекательны и востребованы, ибо все о нас давно написали: “Вот еще какие земли есть! Каких-то, каких-то чудес на свете нет! А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть; нет-нет да и услышишь, что на белом свету делается; а то бы так дураками и померли”, то в приличных странах люди выбирают блага для себя и простые ответы на сложные вопросы сейчас, а не потенциальную возможность их получить в долгосрочной перспективе.

Так вот:

Где во всем этом глобальном процессе Украина? А нигде! Если сравнивать наш поход со “светом в конце тоннеля” (т.е. конечный результат), то на сегодня мы еще даже не вошли в тоннель, у нас пока нет видения каким он должен быть (методы достижения). И, естественно, в такой ситуации речь не может идти о том, что он должен привести “куда-то”.

Когда мы выстраиваем аргументацию из тезисов в пользу нашей защиты мировым сообществом: “это предательство Европейских ценностей” и “мир рухнет” если за нас перестанут заступаться, то совершаем ту же ошибку, что и оппоненты Brexit и Трампа на выборах, что неудивительно, если немного задуматься.

Огромное количество вопросов: кто мы? чего мы хотим? с кем у нас общие методы продвижения своей политики? зачем мы там, куда стремимся? стремимся ли вообще куда-то? — на них не то чтобы нет ответа, они попросту не заданы на глобальном уровне.