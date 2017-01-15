Те страны, где у населения нет возможности зарабатывать, исчезают

Осознаем ли мы ситуацию в которой оказалось наше государство? Абстрагировавшись от риторики сиюминутных «зрад» и «перемог», стоит взглянуть на глобальный контекст, в котором оказалась Украина. Времена, когда в Украине было два ответа на «самый главный вопрос», безвозвратно прошли. Риторика «мы идем в ЕС и НАТО» или «Россию и ТС» более не отражает ни внутреннюю действительность, ни внешнюю по отношению к Украине. Более того, эти темы уже не так электорально привлекательны, как три года назад и не делят страну пополам.

Да, безусловно, пока еще, эта риторика – залог попадания в ВР, ниша 8-10%, а вечное обещание «безвиза» и того более, способно обеспечить пребывание во власти порядка 5-7 лет. Но стоит ли голосовать за партии для которых это предел мечтаний? Ведь со стороны это все выглядит, как попытка продать футбольные бутсы безногим. За последних три года мир изменился очень сильно, но мы остались на месте. Лозунги, с которыми действующие политики сформировали аппарат власти, уже не работают, но новых нет.

Будем откровенны – того ЕС, с которым мы стали партнерами в 1994 году, уже не существует, как и не существует той Украины. И, чтобы не откатываться на 23 года назад, скажем проще – Украины и ЕС образца 2013 года уже нет. Мы откатились назад по многим (всем?) показателям, по большому счету безвозвратно, озвучиваемые периодически сроки в 15 – 25 лет, через которые Украина может выйти на прежние темпы роста, в наших реалиях – никогда.

ЕС, в свою очередь, испытывает системные проблемы с мигрантами – они так и не становятся “европейцами”. “Внутригосударственные” процессы, если их можно таковыми назвать, как то – единая валюта, армия, конституция либо в полном, либо частичном тупике. Тенденция выхода из ЕС и концентрация на внутренних проблемах стран-участников. Все это трансформирует ЕС, возможно, до неузнаваемости, в обозримом будущем. Соответственно, реалии приобщения к “Европейской семье”, для нас в очередной раз изменятся а мы не способны адаптироваться быстро к меняющейся ситуации. Риторика и лозунги остаются неизменными.

Россия за 25 лет так и не смогла предложить хоть сколько-нибудь привлекательный объединительный проект (аналогичный ЕС?) на постсоветском пространстве, не пророссийский в своей сущности. Такому проекту стоило бы учитывать не только экономические факторы, но и культурные (сохранение идентичности, языка, истории странами участницами). Оказалось, что дешевые энергоносители, открытые рынки сбыта товаров и услуг, невысокие налоговые ставки, которые предоставляла РФ, стали не первоочередными приоритетами в выборе векторов внешней политики Украины, т.к. выработаны они не на основе адекватных партнерских отношений. Мы стремительно начали склоняться к евроинтеграции, несмотря на свое довольно низкое экономическое развитие, отсталость производства, наличие квот на продажу товаров в ЕС и высокие налоговые ставки. ГТС, которой отечественные чиновники и политики привыкли размахивать как знаменем, очень скоро потеряет свой смысл, без российского газа – это обычный металлолом, который ничего не стоит и подвержен быстрому разрушению. А строительство “потоков” в обход Украины идет полным ходом. Мы теряем свою ценность и привлекательность.

На сегодняшний момент в Украине около 350 (!!!) политических партий, у них есть программы, которые никто не читал и, наверное, какая-то идеология, разработку которой они заказывают технологам и сами иногда даже не понимают. Потому в целом вся их риторика сводится к “мы за все хорошее, против всего плохого”, т.е. банальное сиюминутное метание. К чему оно приводит – мы обсуждали в прошлом блоге.

Даже такие топ-партии, как БПП, партия Президента, не имеют никакой идеологии в своих основаниях. У них в программе написано «христианские демократы», но сама по себе христианская демократия – это реакция на Вторую мировую войну, с тех пор 70 лет прошло… Да, безусловно в некоторых странах она существует до сих пор и является актуальной, но в некоторых уже нет. Надо всегда помнить и понимать, что подобные смысловые конструкции, как правило, уместны в то время и в том смысловом пространстве, для которого были разработаны.

Так вот:

Мир меняется, но кто-то по прежнему дрейфует в подлодке “Запорожье”.

350 партий – это психопатология. Например, ввиду тотальной войны с малым и средним бизнесом (сносы мафов, закрытие флп, повышение налогов), практически ни одна партия не выступила против, т.е. они не представляют интересы малого и среднего бизнеса? Такие же примеры актуальны для врачей, учителей, ученых, пенсионеров МВД – из всех 350 не нашлось тех, которые бы представляли интересы этой части населения (большей части населения страны).

На сегодняшний момент в Украине нет политических партий, которые бы отстаивали интересы населения, либо какой-то его части. «Я не хочу содержать безработных» – заявил на днях премьер-министр и всех все устроило. На сегодня в Украине 1,66 миллиона безработных, что равно 1,66 миллиона избирателей, мнение которых никому не интересно.