|
|
|
Автор
Кнопки
|
План
07.01.2017 09:56
"... Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок..." . Любая деятельность, хотите вы того или нет, предполагает наличие плана и понимания ситуации со стороны его исполнителей, не важно, находитесь вы на футбольном поле, в ринге или в кресле президента государства. И этот план обязательно должен быть всеохватывающим и комплексным, включать в себя ответы на любые вопросы.
При этом важно быть гибким к изменяющимся условиям. Не стоит понимать план в смысле работы по разработанному списку задач. И вовсе не как путь из пункта А в пункт В по заранее заготовленной траектории. Скорее, это быстрая и адекватная реакция на условия, которые изменяются. Планирование хорошо работает в контролируемых обстоятельствах, но в меняющихся – планы оппонентов и союзников могут пересекаться, что всегда создает неожиданные ситуации. Или, что еще печальнее, ваш “идеальный” план может столкнуться с реальной жизнью. И тогда, или вы “продавливаете” заведомо мертвые идеи и рушите все вокруг, или адаптируетесь быстро.
Думаю, не стоит объяснять, как все это относится к сегодняшней Украине. Наше государство еще никогда не было таким неуправляемым, как сейчас. Да, можно спорить о методах и целях, а в некоторых случаях и об адекватности управления в предыдущие годы. Более того, “папередники”, в отличие от действующих, как минимум, ориентировались в работе вверенных им министерств и служб, о чем свидетельствуют выигранные судебные процессы, как в украинских, так и европейских судах.
Даже нашумевшая “амбарная книга ПР”, в сущности, является ситуативным PR-ходом с далеко идущими последствиями. Манафорту не навредили, но испортили отношения. Антикоррупционные органы, романтически-неадекватные в своем порыве, устремились расследовать записи в книге. И через полгода с удивлением для себя узнали, что книга не является финансовым документом, не подтверждает факта передачи/получения денег и на основании только нее одной никого к ответственности привлечь нельзя. И это только один из многочисленных примеров “ситуативного управления”.
Прекрасно, что ГАИ сменило лицо и стало патрульной полицией, вряд ли кто-то будет с этим спорить. Но совсем не прекрасно, что все тем же романтически-неадекватным людям выдали боевое оружие, а навыки и умения работать с ним они получают на улице с рядовыми гражданами.
Гуманный и, возможно, даже нужный “Закон Савченко”, меркнет в реалиях его применения.
Идея создания НАБУ сама по себе замечательна, правда, реализована с нарушениями закона. Эффективность самого органа оставляет желать лучшего, собственно, большую часть времени они занимаются выяснением отношений с другими правоохранительными органами. При этом все серьезные коррупционные дела либо не подследственны (например, оффшоры Порошенко), либо вызывают полный ступор и паралич (“амбарная книга”).
Как показывают эти и многие другие действия (реформы?), в Украине не работает зарубежный опыт, более того, он не работает нигде, кроме того места для которого был разработан. По очень простой причине: фундаментальные изменения экономики, государственного управления, правоохранительной системы и т.д. невозможны без анализа культурных и религиозных особенностей, ценностей и смыслов населения, потому как это и есть фундамент человека, его основа и его же предел, за границы которого он никогда не выйдет, но защищать их (границы) будет неистово.
Так вот, к чему все это:
Начиная какую-либо деятельность, хорошо бы иметь план.
Если начинаешь деятельность в масштабах государства, важно понимать, что это план не личного обогащения и переезда в приличную страну, а выполнение функций государства, которые на тебя возложены.
Также следует определиться, кто такой « среднестатистический украинец » : во что он верит? Какие религии исповедует? Какое у него образование, уровень достатка, сексуальная ориентация, политические предпочтения? Понять, а что , собственно , формирует его « украинскость » ? Какой набор ценностей и смыслов формирует « украинца », и чем , в сущности , он отличается от « поляка » , « грузина » , « русского » , да кого угодно. Что составляет нашу основу?
И, возможно, если план написан исходя из этих особенностей, он найдет отклик и понимание у населения, и , вполне возможно , его можно будет хоть сколько - нибудь успешно реализовать.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.