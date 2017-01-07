"... Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок..." . Любая деятельность, хотите вы того или нет, предполагает наличие плана и понимания ситуации со стороны его исполнителей, не важно, находитесь вы на футбольном поле, в ринге или в кресле президента государства. И этот план обязательно должен быть всеохватывающим и комплексным, включать в себя ответы на любые вопросы.

При этом важно быть гибким к изменяющимся условиям. Не стоит понимать план в смысле работы по разработанному списку задач. И вовсе не как путь из пункта А в пункт В по заранее заготовленной траектории. Скорее, это быстрая и адекватная реакция на условия, которые изменяются. Планирование хорошо работает в контролируемых обстоятельствах, но в меняющихся – планы оппонентов и союзников могут пересекаться, что всегда создает неожиданные ситуации. Или, что еще печальнее, ваш “идеальный” план может столкнуться с реальной жизнью. И тогда, или вы “продавливаете” заведомо мертвые идеи и рушите все вокруг, или адаптируетесь быстро.

Думаю, не стоит объяснять, как все это относится к сегодняшней Украине. Наше государство еще никогда не было таким неуправляемым, как сейчас. Да, можно спорить о методах и целях, а в некоторых случаях и об адекватности управления в предыдущие годы. Более того, “папередники”, в отличие от действующих, как минимум, ориентировались в работе вверенных им министерств и служб, о чем свидетельствуют выигранные судебные процессы, как в украинских, так и европейских судах.

Даже нашумевшая “амбарная книга ПР”, в сущности, является ситуативным PR-ходом с далеко идущими последствиями. Манафорту не навредили, но испортили отношения. Антикоррупционные органы, романтически-неадекватные в своем порыве, устремились расследовать записи в книге. И через полгода с удивлением для себя узнали, что книга не является финансовым документом, не подтверждает факта передачи/получения денег и на основании только нее одной никого к ответственности привлечь нельзя. И это только один из многочисленных примеров “ситуативного управления”.

Прекрасно, что ГАИ сменило лицо и стало патрульной полицией, вряд ли кто-то будет с этим спорить. Но совсем не прекрасно, что все тем же романтически-неадекватным людям выдали боевое оружие, а навыки и умения работать с ним они получают на улице с рядовыми гражданами.

Гуманный и, возможно, даже нужный “Закон Савченко”, меркнет в реалиях его применения.

Идея создания НАБУ сама по себе замечательна, правда, реализована с нарушениями закона. Эффективность самого органа оставляет желать лучшего, собственно, большую часть времени они занимаются выяснением отношений с другими правоохранительными органами. При этом все серьезные коррупционные дела либо не подследственны (например, оффшоры Порошенко), либо вызывают полный ступор и паралич (“амбарная книга”).

Как показывают эти и многие другие действия (реформы?), в Украине не работает зарубежный опыт, более того, он не работает нигде, кроме того места для которого был разработан. По очень простой причине: фундаментальные изменения экономики, государственного управления, правоохранительной системы и т.д. невозможны без анализа культурных и религиозных особенностей, ценностей и смыслов населения, потому как это и есть фундамент человека, его основа и его же предел, за границы которого он никогда не выйдет, но защищать их (границы) будет неистово.

Так вот, к чему все это:

Начиная какую-либо деятельность, хорошо бы иметь план.

Если начинаешь деятельность в масштабах государства, важно понимать, что это план не личного обогащения и переезда в приличную страну, а выполнение функций государства, которые на тебя возложены.

Также следует определиться, кто такой « среднестатистический украинец » : во что он верит? Какие религии исповедует? Какое у него образование, уровень достатка, сексуальная ориентация, политические предпочтения? Понять, а что , собственно , формирует его « украинскость » ? Какой набор ценностей и смыслов формирует « украинца », и чем , в сущности , он отличается от « поляка » , « грузина » , « русского » , да кого угодно. Что составляет нашу основу?