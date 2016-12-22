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Страну объединяет идеология разобщения
22.12.2016 14:48
За 25 лет независимости лидеры государства не просто не смогли выработать хоть сколько-нибудь вменяемую программу развития. Даже не смогли сформулировать те базовые принципы, которые должны лечь в ее основание, вспоминая об этом почему-то лишь перед выборами и благополучно забывая после. Забывали они также и то, что на ненависти к другому ничего перспективного и долговременного построить нельзя.
Но вот население не забывало, что есть в этой стране кто-то другой, кто и говорит не на том языке и в церковь не ту ходит, и труд у них какой то странный, не такой как у нас. И все это не проходит даром — “две Украины” так назвали эту теорию, весьма удачную, она привела к власти двух президентов, хотя второй и не добыл свой срок до конца. Но вся их деятельность строилась на оппозиции к другому, а если очень долго повторять даже самую невероятную глупость, со временем в нее поверят. Но такие действия требуют постоянного поддержания и определенной медийной поддержки, чем собственно и занимаются блоггеры и спикеры.
Казалось бы, все уже привыкли и может даже смирились, что такие лозунги продвигают “лидеры” мнений, но им за это платят деньги политические силы, которые на волне негодований желают усилить свои рейтинги или просто сорвать сиюминутную славу. Собственно голосование на сайте ICTV, за лучшего блоггера, красноречиво показало кто лидер и к кому рядовые люди прислушиваются, а кто продолжает продвигать мертвые лозунги. Платная “накрутка” лайков уже не спасает. И совсем очевидно, что те месседжи, которые пытаются продвигать провластные-блоггеры, для рядовых людей не подходят, они им чужды.
Но раз население не воспринимает существующий посыл, значит появилось место для новых смыслов. Возможно, пора их сформулировать? Причем не в социальных сетях или блог-площадках, а культивировать в обществе. А то многие уверовавшие в свои фб-лайки реально считают, что об их существовании подозревают где-то за пределами фб. И это в стране, в которой основной источник информации — радио.
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