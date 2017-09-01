Новая модель энергетики как наше обязательство перед Европой

Процесс освещения реформ энергетики в некоторых отечественных СМИ порой вызывает недоумение. Пользуясь тем, что большинство обывателей не особо разбираются в причинно-следственных связях происходящих изменений, отдельные журналисты, не стесняясь, манипулируют мнением читателей. Особенно ярко это проявляется в статьях на тему реформирования электроэнергетики.

За примерами далеко ходить не надо. Не так давно пресса активно обсуждала вступление в силу соглашения об условиях присоединения Украины к энергетической системе Европы ENTSO-E. Несмотря на неоднозначность открывающихся перед страной перспектив СМИ сразу же объявили данное событие несомненной «перемогой».

А вот то, без чего нашей отрасли действительно не выжить в создавшихся условиях, – стимулирующее тарифообразование – те же издания преподносят исключительно как «зраду», сочиняя небылицы о взаимосвязи этой реформы с потенциальным ростом тарифов . Хотя оба этих изменения неразрывно связаны между собой. И присоединение к европейской энергосистеме, и RAB-регулирование являются звеньями одной цепи. Одно невозможно реализовать без другого, так как перечисленные нововведения являются частью обязательств Украины перед Европой, причем зафиксированных сразу в нескольких стратегических документах.

Начнем с того, что Директива 2009/72/ЕС прямо говорит о принципах стимулирования при реализации тарифной политики. Это означает, что выбрав путь синхронизации своей энергосистемы с европейской, Украина подтвердила: переход на стимулирующее тарифообразование для распределительных компаний является лишь вопросом времени. Помимо этого, необходимость введения RAB-регулирования предусмотрена и в Коалиционном соглашении, и в Плане мероприятий по выполнению Программы деятельности Кабинета Министров Украины, и в Стратегии устойчивого развития «Украина-2020», и в новой Энергостратегии Украины до 2035 года. Соответственно, говорить о стимулирующем тарифообразовании как об очередной «страшилке» и «задумке жадных облэнерго» не имеет смысла. Это решение государственного масштаба, к которому нас, и надо отдать должное за это, подтолкнула сама Европа.

Почему же наши западные коллеги уверены, что RAB-регулирование так необходимо Украине? Все просто – нам предлагают уже готовое решение, которое европейцы опробовали на собственных энергосистемах. Как я уже неоднократно отмечал, этот механизм показал свою эффективность в Великобритании, ставшей одним из пионеров введения стимулирующего тарифообразования. Позже аналогичная реформа была проведена во многих странах. Среди тех, кто сегодня использует данную систему тарифообразования, все государства – члены ЕС. К ним также присоединились Канада, США, Австралия и другие.

Да и отечественные эксперты не сомневаются в безальтернативности RAB-регулирования, особенно с учетом реалий нынешнего положения дел в отрасли. А оно, мягко говоря, печальное. Уровень технического износа инфраструктуры низковольтных электросетей, через которые поставляется электроэнергия 90% отечественных потребителей, в зависимости от конкретного региона составляет 60% и более. Другими словами, вся система медленно, но уверенно приближается к краху. Исправить ситуацию могут инвестиции, привлечь которые невозможно без соответствующего реформирования. Ведь это стало очевидным не сегодня и даже не вчера. Впервые вопрос введения RAB-регулирования стали серьезно рассматривать еще четыре года назад. Первая попытка перехода на стимулирующее тарифообразование была предпринята НКРЭКУ в 2013 году, тогда предлагалась ставка прибыльности 0%. Ни одна из компаний дистрибуции не смогла принять такие условия. Позже несколько попыток предпринималось в 2016 году, однако НКРЭКУ постоянно переносила сроки. Теперь же регулятор ориентирует энергокомпании на новую дату перехода на RAB – с января 2018 года.

Честно говоря, дальше затягивать процесс реформирования невозможно. Все попытки противодействия этому являются банальным популизмом. Но те, кто занимается подобного рода спекуляциями и манипулированием общественным мнением, должны отдавать себе отчет: речь идет не только о функциональности отечественной энергосистемы, но и об обязательствах нашей страны перед Европой.