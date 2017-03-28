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Энергетический Форум: Настало время для изменений!
28.03.2017 11:34
Украинский энергетический форум, который
не так давно прошел в Киеве, собрал на единой площадке немало экспертов,
имеющих собственный взгляд на реформирование нашей отрасли. Лично я был приятно
удивлен пулом спикеров и участников, собравшихся в столичном отеле
«Интерконтиненталь» конкретно 2-го марта, то есть в день, полностью посвященный
вопросам электроэнергетики: народные депутаты, чиновники из профильных
министерств и ведомств, руководители национальных генерирующих компаний,
топ-менеджмент предприятий реального сектора, представители финансового
сегмента и научной среды, а также наши многочисленные западноевропейские
коллеги.
Свой доклад для сессии «Возможности
приватизации в секторе электроэнергетики» я готовил в свете необходимости
реформ, которые будут способствовать выходу из кризиса в сегменте
распределительных электросетей. То есть шагов, в том числе непосредственно
влияющих на планы успешной продажи государством оставшихся облэнерго. Но еще до
выступления, слушая коллег, осознал, что большинство экспертов говорят о тех же
самых шагах. В частности, тема оперативного принятия Закона «О рынке
электрической энергии» и введения стимулирующего регулирования (RAB-тариф) звучала
и в блоке обсуждений либерализации сегмента, и в блоке интеграции
отечественного энергосектора с европейским, и даже в блоке дискуссий о
перспективах возобновляемой энергетики.
В этой связи нельзя не вспомнить слова доклада главы парламентского подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки энергии Льва Пидлисецкого, который весьма справедливо заметил: в настоящее время не стоит вопрос о том, надо проводить эти реформы или не надо; вопрос только в том, как их проводить. «Если мы все это сделаем, то сразу получим и преимущества от энергетической приватизации», – заявил на форуме Андрей Гайдуцкий, заместитель главы Фонда госимущества Украины. По его словам, если бы закон и RAB-регулирование начали работать в прошлом году, то реализация облэнерго могла бы пройти еще в сентябре-октябре. Андрей Гайдуцкий вспомнил, что на одной из весенних конференций во время обсуждения подобных перспектив было несколько десятков инвесторов, желающих принять участие в такой приватизации. Но затягивание процессов (и с законом, и с новой системой тарифообразования) привели к переносу процесса на 2017-й год. Похожее мнение высказал и Лев Пидлисецкий. «Стимулирующее тарифообразование – один из аспектов успешной приватизации. Я абсолютно согласен с тем, что приватизация хотя бы облэнерго будет успешной только тогда, когда новые инвесторы, новые собственники таких активов будут знать, как они на этом заработают», – отметил нардеп. Впрочем, он также акцентировал внимание на необходимости более скрупулезной проработки подобной реформы. Со словами о том, что «дьявол кроется в деталях», глава подкомитета высказал мнение о целесообразности дифференциации ставок на так называемые «новый» и «старый» капитал при введении RAB-регулирования. Такая позиция в корне отличается от выводов экспертов нашей Ассоциации, аргументировано настаивающих на унификации ставок. Более того, и уровень такой унифицированной ставки должен быть достаточно высоким. Наша экономика сегодня в глазах мирового инвестиционного сообщества является очень рисковой. Поэтому тот, кто придет вкладывать средства в электроэнергетику, будет в значительной степени ориентирован на получение максимальной прибыли. А мы им объявим, как предлагают некоторые, возврат прибыли на уровне 5%. И это при том, что в 2017 году проценты доходности по украинским ценным бумагам для внешних заимствований составляют 15-16%. Поэтому внешние заимствования самый надежный актив для инвестирования, а не сложная и склонная к колебаниям сфера электроэнергетики. Ставка вложений в сферу электроэнергетики должна составлять не менее 19-20%.
Но все это, действительно, «детали». И такого рода дискуссии как раз и необходимы для выработки взвешенных решений. Ведь можно вообще пойти по пути, предложенном отраслевым экспертом и в прошлом вице-президентом AES Corporation в Казахстане Сергеем Зуевым. Он считает, что стимулирующее тарифообразование будет способствовать росту эффективности в отрасли при дополнительном применении сопутствующего инструментария. « К RAB-регулированию необходимо добавить систему стимулов и штрафов для улучшения эффективности. Есть пример Сингапура – страны, которая в 80-х гг. имела одни из худших показателей в мире с точки зрения надежности электросетей. Но благодаря штрафам и стимулам по улучшению деятельности и одновременным введениям RAB они достигли улучшения эффективности », – сказал эксперт. И этим словам тоже можно доверять, ведь при непосредственном участии Сергея Зуева за несколько лет в энергетику Казахстана было инвестировано порядка $300 млн.
Для нашей страны в условиях отсутствия
необходимых реформ такие показатели пока являются сложно достижимыми. Об этом
немало говорили наши иностранные коллеги. «Один
из аспектов интеграции (отечественных энергосистем с европейскими – прим.
авт.) – это инвестиции в Украину. Мы не
видим этого. Имеем это в планах, но даже в планах они пока туманны», -
отметил во время выступления Торстен Веллерт, руководитель группы экспертов
(энергетика и экология) Еврокомиссии. Еще более конкретной была Катерина
Карали, эксперт по энергетическим рынка из Секретариата Энергетического
сообщества. «Этот рынок не дает никаких
сигналов для инвестиций. Это зарегулированный рынок с методологиями, которые мы
действительно не можем понять. Кто сюда поедет инвестировать без понимания, каким
образом формируются цены?», – сказала она.
Но стоит отдать Катерине Карали должное,
она видит устремления нашей страны на пути реформ и верит в перспективу их
реализации. «Настало время для изменений»,
– закончила свое выступление представительница Секретариата Энергетического
сообщества. И сорвала шквал аплодисментов. Потому что все присутствовавшие в
зале участники Украинского энергетического форума были с ней согласны.
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