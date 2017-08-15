1500 долларов репетитору за один урок

Энтони - Джеймс Грин Anthony-James Green

В это трудно поверить, но желающих платить такие деньги за один урок репетитору достаточно. Одно только но, человек, которому готовы платить такие деньги, не хочет их получать и прекращает свою деятельность.

Репетитор для 1%

Так называли Энтони-Джеймс Грина, человека, который с помощью своей онлайн-программы „ Green Test Prep “ помогает американским ученикам подготовиться к SAT - тесту (это подобие украинского ЗНО)— очень важному стандартизированному тесту, который нужно сдать для поступления в университет.

Почему его так называли? Кто мог позволить себе брать частные уроки у Грина? Ответ на эти вопросы могут дать следующие цифры. Энтони-Джеймс занимался с учеником три месяца. На этот период он набирал 10 учеников. Хотя желающих каждый раз было до 60 человек. Занятия должны были проходить три раза в неделю. Стоимость одного урока в начале его деятельности была 650 долларов. Чем больше было уроков, тем меньше была цена за урок, но не менее 500 долларов за одно занятие. Таким образом, трехмесячный курс репетиторства у Джеймса Грина обходился родителям его учеников в 18 000 – 20 000 долларов. Такое мог позволить себе только 1% жителей Нью-Йорка. Запись у него была на несколько лет вперед с полной предоплатой.

В 2014 году в интервью CNN он сказал: «Несколько лет тому назад я никогда бы не подумал, что мои ставки будут такими высокими. Но я получаю действительно хорошие результаты. Вы не можете достичь такого уровня, если то, что вы делаете, не работает». К тому времени у него уже прошли курс 325 учеников, которые действительно резко улучшили свои знания и хорошо сдали тесты. Тем же, кто не смог попасть к нему на занятия, он продавал онлайн-курсы за 297 долларов каждый.

Грин за работой. Индивидуальные занятия он проводил по скайпу

В чем секрет его успеха? Как сам он отвечает на этот вопрос?

«Прежде чем вы начнете заниматься с учеником, вы должны в первую очередь определить, что мешает ему хорошо выучить материал и затем успешно сдать тесты».

«Великий наставник должен обладать одним качеством: видеть потенциал ученика и видеть также те препятствия, которые мешают раскрыться этому потенциалу».

Все ученики, по его мнению, обладают достаточным потенциалом, чтобы хорошо сдать тесты и если репетитор быстро определит, что мешает достижению хорошего результата при сдаче тестов и все сделает для ликвидации этих преград, то он хороший репетитор. Если же нет, то чем он тогда лучше чем книга, наполненная самыми современными знаниями. Если репетитор дает своим ученикам просто набор разных фактов, то почему нельзя сделать запись своих уроков и дать их детям.

«Некоторые из действительно умных людей, которых я нанимал, - пишет Джеймс - обладали всеми знаниями, необходимыми для проведения собственных тестов, но они не могли понять, что нужно было их ученикам, они были или слишком сконцентрированы на себе, или сосредоточены на материале, а не на тех вещах, которые мешали их ученикам понять материал».

Этим своим замечанием он подходит к философскому осмыслению не только педагогики, но и вообще всей нашей социальной жизни.

На протяжении своей педагогической карьеры утверждал и говорю это также сегодня, что главная задача в обучении, да и не только в обучении, а и в развитии человека, экономики, всего общества заключается в том, чтобы определить способности ребенка, создать условия для их развития, а также мотивировать его развивать свои способности - В.Г.

На вопрос о том, как Грин ладит с «неприятными клиентами», Энтони-Джеймс отвечает, что все «неприятные клиенты» имеют одно общее качество, они не хотят принимать участия в обучении. Они считают, что он, как репетитор, сможет улучшить результаты детей без их участия и помощи. Но что он может сделать, если дети не выполняют заданий, если они не приходят на занятия, если они не хотят слушать, что им говорят? Ничего. Он в таком случае ничем не может помочь.

Как репетитор, он может рассказать ученику, что нужно делать, в каком порядке и затем вместе с ним пройти весь этот процесс. В противном же случае, если его клиент не выполняет эти условия, то он быстро прерывает обучение и возвращает все деньги, которые были уплачены наперед.

Энтони-Джеймс утверждает, что ученику надо в первую очередь работать над своими слабыми местами, над тем что у него не получается, в чем у него главные трудности. В то время как общепринятым сегодня является факт, когда в первую очередь изучается то, что хорошо дается и что нравится. При подготовке к тестам, говорит он «если вы достаточно хорошо читаете и знаете грамматику, но ненавидите математику, то вы должны тратить 95% своего времени на математику».

Тренировочные тесты.

Кроме того, после 15 000 часов репетиторства он приходит к выводу, что для того чтобы хорошо сдать тесты, надо начинать подготовку к ним как можно раньше и тратить на это как минимум по 20 минут в день. Это позволит в будущем избежать всяких стрессов во время тестов. «Ваш мозг учится благодаря постоянному, последовательному повторению» - говорит он.

Почему же он решил прекратить свою деятельность в качестве индивидуального репетитора?

Вот как он отвечает на этот вопрос.

«Я сидел дома, в пятницу, вечером в 22 00, в моей квартире и говорил по скайпу с одной 16-летней ученицей. За 1000 долларов в час я рассказывал ей вещи, которые уже были в моей онлайн-программе, которую она могла бы прочитать сама».

Он сказал ей: «Послушай, ты знаешь, где ты можешь найти эту информацию. Она находится в книге, которая тебе предоставлена, там ты можешь найти объяснение без моей помощи. Почему ты не посмотрела это перед встречей со мной?»

Ученица не задумываясь ответила: «Я знаю, что я бы это все могла найти сама, но я хотела подождать, чтобы Вас увидеть».

И тут, как говорит Грин, он понял, что такое положение вещей «нездорово». Девушка была в состоянии сама найти информацию—но его индивидуальные занятия разрушали эту способность. «У меня были тысячи школьников, которые использовали мою программу, чтобы учиться самостоятельно отвечать на вопросы. А тут был я, который брал в 100 раз больше за занятия и этим самым парализовал у девушки ее способность к обучению».

После такого «открытия» Грин прекратил принимать заявки на индивидуальные занятия, а деньги, которые были заплачены ему наперед (некоторые до 2020 года) он все вернул.

С этого момента изменился характер его жизни: «Я занимаюсь 8 часов в день тем, что мне близко очень к сердцу. Остальное время я провожу с моими друзьями и работаю над творческими проектами. Мне не надо больше всю ночь и в свои выходные давать частные уроки».

Не в деньгах счастье

К такому выводу пришел Грин после того как заработал значительные суммы с помощью индивидуального репетиторства и своей онлайн-программы „Green Test Prep“. В последнее время стоимость его индивидуальных уроков была 1000 долларов за час, а иногда и 1500 долларов, а его онлайн-программа стоит 597 долларов. Как он сам заметил, когда раньше он слышал информацию о том, что для счастья нужен годовой доход в размере 75 000 долларов, то думал, что это просто разговоры, но после того как сам стал зарабатывать значительно больше этого, то осознал, что действительно – после определенной величины дохода деньги уже перестают играть важную роль в твоей жизни и на первое место выходят совсем другие вещи или как он говорит

«Счастливыми вы становитесь благодаря тем вещам, которые вы делаете каждый день, а не от того, какая сумма на вашем счету».