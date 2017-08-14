Вы здесь работаете или живете?





В наше время удивить кого-либо высокими зарплатами в технологических компаниях трудно. Для сотрудников этих фирм создаются дополнительно такие условия, которые напоминали бы или заменяли им домашнюю обстановку. Поэтому неудивительно, когда к ним на работу приходят их знакомые, то часто задают вопрос: «Вы тут работаете или живете?».

Сколько стоит работник в США?

380 миллионов долларов! Во всяком случае, так оценил работу 50 сотрудников WhatsApp Марк Цукерберг, покупая за 19 млрд. долларов эту компанию. Когда Эрика Шмидта, Председателя Совета правления Google, попросили высказаться по этому поводу, он сказал:

«19 млрд. за 50 человек? Хорошо для них». «Да здравствует капитализм».

Таким образом, за одного работника «заплатили» 380 млн. долларов.

Самые высокооплачиваемые практиканты в мире

Борьба за таланты между компаниями начинается уже тогда, когда студенты приходят к ним на стажировку во время летних каникул. В США есть стажеры, которые во время своей практики довольствуются иногда только бесплатным кофе во время перерывов, а есть и такие, месячному заработку которых, как пишет одно немецкое издание, могли бы позавидовать 99% немцев трудоспособного возраста. Согласно порталу Glassdoor в 25 американских компаниях, молодые люди, пришедшие туда на практику, могут рассчитывать на ежемесячный доход свыше 4000 долларов. Из 10 компаний, где больше всего платят практикантам, восемь, это технологические гиганты. У этих фирм месячная зарплата стажеров выше 6000 долларов. В их список затесались нефтяной концерн ExxonMobil и финансовая компания Bloomberg.

Зарплаты практикантов в американских компаниях

Наряду с высокой оплатой, в этих технологических компаниях стажерам предлагается бесплатная еда, напитки. К ним прикрепляют кураторов, для них организуют семинары, проводят культурные и благотворительные мероприятия.

О чем эти два вышеуказанных примера говорят? С одной стороны за этих работников будут держаться, то есть не допускать, чтобы они так запросто могли переходить из одной компании в другую, а с другой стороны, для них будут создавать все условия для их развития и творчества. В каждой компании есть так называемый «каталог удобств» где перечисляются дополнительные услуги, которые фирма, помимо высоких зарплат, будет предоставлять каждому сотруднику и очень часто членам их семей.

Конечно, разработчики программного обеспечения Силиконовой долины не отдают предпочтение той или иной компании только потому, что там есть бесплатно суши, страховка для собаки, 4000 долларов наличными для родителей при рождении ребенка, массаж или оборудование для разлива пива в офисе, но как многие считают, в битве за мозги «каталог удобств» является «минимальной ставкой» без которого не стоит и начинать вербовать будущих сотрудников компании. В этих «каталогах удобств» у разных фирм очень много общего, но есть и отличия. Вот об этих общих и отличительных чертах мы и поговорим.

К общим можно отнести следующий набор дополнительных услуг. Это наличие у многих компаний на территории их кампусов кафе, ресторанов, спортивных залов, прачечных. Организация для сотрудников вечеров и выходных.

Рабочие места очень часто напоминают домашнюю обстановку.

Google, например, особенно известен дизайнерским оформлением своих бюро. Сотрудники компании, в лондонском отделении, удобно расположившись на бархатных диванах с компьютерами на коленях, продолжают работу.

В этом конференц-зале Google мягкие стены, так что когда поступит предложение «биться головой об стенку» его можно принять, не боясь последствий.

Сотрудникам оператора мобильной связи DTAC в Бангкоке, которые любят бегать трусцой, нет необходимости покидать здание, чтобы заняться любимым делом. Беговая дорожка расположена прямо в бюро.

Если горки, беговые дорожки и кегельбаны стали уже повсеместным явлением, то сады только начинают входить в моду.

Всем известный Amazon хочет всех своих работников, а это более 20 000 человек, направить на работу в «джунгли». И это произойдет в 2018 году.

Одно небольшое уточнение. «Джунгли» будут находиться в том же городе, где сейчас работает Amazon, а именно в Сиэтле. Будет сделано три шарообразных здания, в которых будут расти более 3000 разных растений. Влажность на протяжении дня будет 65%, а ночью 85%.

Новое административное здание будет иметь 300 000 квадратных метров. Туда съедутся служащие компании, которые сейчас разбросаны по 30 зданиям. Стройка идет полным ходом. Вокруг этих зданий будут построены другие. Вместе они дадут возможность расположить там 55 000 работников, что составляет 8% от всех жителей Сиэтла.

А это пиратский корабль, но не из Диснейленда, он построен для детей сотрудников американской компании George Davison и находится у них в бюро в городе Питсбурге.

3000 сотрудников Facebook могут ежедневно три раза есть бесплатно, приглашать на прием пищи членов своих семей, могут также делать маникюр и педикюр. На большом экране два раза в неделю на Hacker Square вечером показывают кино.

К отличительным чертам можно отнести следующие: отмена обязательного распорядка трудового дня и предоставление неограниченного по времени отпуска.

«У нас нет предписаний относительно дресс-кода. Но еще никто не пришел обнаженным. Помните: не нужно на все иметь предписания» - говорит представитель компании Netflix. Для интернет-компаний неважно, когда будет выполнена работа: утром, вечером, ночью, за три часа или за 14 часов – главное, чтобы она была выполнена.

Все это созвучно совету, который Альберт Эйнштейн дал своему одиннадцатилетнему сыну:

«Мой дорогой Альберт,

… Я очень рад тому, что игра на пианино приносит тебе радость. Это и столярные работы, по моему мнению, лучшие занятия для твоего возраста, даже лучше чем школа. Потому что это вещи, которые молодым людям, таким как ты, подходят лучше всего. Играй на пианино те произведения, которые тебе нравятся, даже если учитель их не задавал. Таким образом, ты будешь лучше учиться – когда ты будешь делать что-то с большой радостью, то не будешь замечать, как проходит время. Я иногда так углублен в мою работу, что забываю об обеде».

Об обедах сотрудникам многих интернет-компаний забыть трудно, так как они могут в любое время принять трапезу в своих кампусах, а вот об отпусках они иногда забывают. И это несмотря на то, что некоторые фирмы предлагают неограниченный по времени и оплачиваемый при этом отпуск. Чтобы побудить сотрудников своей компании идти в отпуск, Evernote всем работникам, которые докажут, что они пять дней были в отпуске, дополнительно выплачивает 1000 долларов.

Финансово-сервисная компания Motley Fool, заставляет своих сотрудников идти в отпуск. В лотерею разыгрывается, кто должен идти в отпуск на две недели в течение месяца. И за время отпуска такому сотруднику запрещено отправлять E-Mail в бюро и звонить в компанию.

Google, чтобы победить в борьбе за элиту, предлагает тем, кто придет к ним на работу, продолжительную жизнь и даже бессмертие. Ларри Пейдж объявил в сентябре 2013 года о создании стартапа Calico, который исследует новые препараты, как лекарство от старения. Отсюда лозунг:

« Работай для нас и принадлежи к первым, кто вечно живет ».