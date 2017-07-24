Отложенное вознаграждение - источник успеха

Отложенное вознаграждение

В 2008 году в журнале Фолио вышла статья: « Das Experiment - Der perfekte Psychotest »,-«Эксперимент – великолепный психологический тест». Речь шла о тесте, который был проведен 40 лет назад, в 1968 году. Психолог Уолтер Мишель Walter Mischel поставил тогда детей перед выбором: маленькое вознаграждение сейчас или большое позже. Насколько гениален был этот тест, показало время.

Предположим, что вам захотелось узнать будущее 4-х летних детей. Будут ли они хорошо учиться, не принимать наркотиков, будет ли у них много друзей и хорошее партнерство? Короче, будет ли у них стабильная, успешная и счастливая жизнь?

Что вам для этого надо было бы сделать? – спрашивает автор статьи. Исследовать мозг ребенка? Подвергнуть малыша тесту на интеллигентность? Дать время экспертам понаблюдать за ним?

Ответ оказался намного проще, чем думалось. Надо было подвергнуть его Marshmallow-Test ( маршмеллоу - конфетное изделие из лёгкой сбивной массы). Суть Marshmallow-Test заключается в следующем: ребенку дается выбор между конфетой, которую он может съесть сразу и двумя конфетами позже. Чем дольше ребенок готов ждать получения двух конфет, тем лучше у него будет складываться жизнь и больших успехов он достигнет.

Уолтер Мишель

То, что такой простой тест, может иметь такое значение, было открытием и для самого Уолтера Мишеля. Поразительную точность предсказания психолог смог оценить только двадцать лет спустя, после своих первых экспериментов-тестов и наблюдений за этими детьми.

Несколько слов о Мишеле. Ему было 25 лет, когда он в 1955 году приехал на карибский остров Тринидад, где провел три летних периода, сопровождая свою жену, которая изучала обычаи и нравы местных жителей.

Во время бесед с местными жителями он узнал, что они думают друг о друге. В глазах тех, кто приехал из Индии, жители острова с африканскими корнями «были подвержены удовольствиям и жили сегодняшним днем, не думая о будущем». И наоборот, последние смотрели на приехавших из Индии, как на рабочих лошадок, которые «прячут деньги под матрасом, вместо того, чтобы каждый день наслаждаться жизнью».

Считается, что способность отсрочить исполнение своего желания, с возможностью в дальнейшем получить большее вознаграждение, говорит о зрелости человека. Деньги экономить, соблюдать диету, учить иностранные языки: все это всегда имеет значение, но вот с научной точки зрения данным вопросам особого внимания не уделялось.

В очередное свое посещение острова Тринидад он предложил ученикам: «Я бы хотел сегодня дать вам всем сладости, но сегодня у меня их немного. Вы можете их сегодня получить, но если вы будете ждать до следующей пятницы, вы получите больше сладостей, чем сегодня».

В результате эксперимента он обнаружил, что дети, которые росли без отцов, что было часто среди африканцев, не хотели ждать большего количества сладостей. Они сомневались, что белый экспериментатор вообще придет.

Получив в 1962 году место в Стэнфордском университете Stanford University, Мишель с 1968 по 1974 год, продолжил свои известнейшие исследования по механике отсроченного вознаграждения.

Дети в возрасте от 4 до 6 лет сидели за столом, в так называемой комнате неожиданностей. На столе лежала конфета. Мишель уходил из комнаты и говорил, что если они его дождутся, то получат две конфеты. Если они не хотят ждать, то могут съесть конфету, но при этом, вторую уже не получат. Время ожидания было ограничено 20 минутами. Многое зависело от величины дополнительного вознаграждения. Если вознаграждением была вторая такая же конфета, то многие отказывались ждать, если же лежал кулек с конфетами, то некоторые ждали очень долго. Через стекло Мишель наблюдал, как вели себя дети. Одни держали руки перед лицом, чтобы не видеть вознаграждения, другие говорили себе: « Если я еще немножко подожду, то получу большее вознаграждение, он скоро придет. Он должен». Третьи начинали петь и играть со своими руками и ногами, чтобы отвлечь свое внимание. Были даже дети, которые пытались уснуть и некоторым это удавалось. Посмотрите, как ведут себя дети –здесь и особенно здесь.

О чем же говорят результаты тестов? Те, кто мог ждать дольше, имели лучшие успехи в школе и меньше проблем в жизни. Через 13 лет Мишель оценил успехи детей с точки зрения их способности ждать вознаграждение. Те дети, кто дольше других мог ждать вознаграждение, имели подобные успехи и были более уравновешенны, коммуникабельны, инициативны и добились больших успехов.

Сейчас данные исследования продолжаются . Ученые хотят получить ответы на следующие вопросы: если дети, которые показав хорошие результаты в тесте, достигли больших успехов в жизни, то можно ли сформировать и развивать такие способности? И будет ли такое воспитание оказывать в дальнейшем позитивное влияние на жизнь? А может это все заложено на генетическом уровне?

В книге «Баффетология», авторы М.Баффет и Д.Кларк показывают на примере Уоррена Баффета, какое значение для него имеет отложенное вознаграждение.

«Последняя мысль по поводу сложного процента. Уоррен знаменит своим пристрастием к автомобилям старых моделей. В первые годы существования своего товарищества он ездил за рулем скромного «Volkswagen». Многие объясняли это отсутствием у него интереса к материальным приобретениям. Они не понимали того, что магия сложного процента накладывает свой отпечаток и на его повседневную жизнь. Автомобиль, который стоит сегодня 20 тысяч долларов, через десять лет будет стоить сущие гроши. Но Уоррен знает, что может от любых своих инвестиций получать отдачу в размере 23%. Это значит, что 20 тысяч долларов, вложенные сегодня, через десять лет будут стоить 158 518 долларов. Через двадцать лет эта сумма дорастет до 1 256 412 долларов, а через тридцать она составит 9 958 257 долларов. И Уоррен считает, что потратить 9 958 257 долларов на новую машину — слишком дорогое удовольствие».

Питер Линч в своей книге «Метод Питера Линча» приводит такой пример: «Купи вы в 1976 году десяток пар джинсов за 180 долларов в магазине компании The Gap , они бы к сегодняшнему дню уже износились, а 10 акций компании, приобретенных за эти 180 долларов стоили бы в 1987 году 4672 доллара. Инвестиции в акции компании The Gap в размере 10000 долларов принесли бы 25000 долларов ».

Если у вас есть дети, внуки, племянники, дети знакомых: проведите Marshmallow-Test.

Успехов!