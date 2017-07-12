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Советы путешественнику – или как за 300 долларов облететь весь мир
12.07.2017 16:32
В последнее время слова виза и
биометрический паспорт у всех на слуху и у тех, кто, получив паспорт, может
сразу же поехать в Европу и у тех, у кого, к сожалению, нет денег на оформление
такого паспорта. Но как показывает жизнь, деньги можно заработать даже
путешествуя.
Не так давно
многие СМИ сообщали о том, как авиакомпания United Airlines продала на один из
своих рейсов больше билетов, чем позволяла комплектация самолета. В итоге на
борту оказалось четыре «лишних» пассажира, и если трое согласились улететь
следующим рейсом, то одного пришлось вытаскивать силой. Три согласившихся
пассажира заработали деньги, а протестующий, синяки.
О том, как
это обычно происходит, рассказал в своем блоге немецкий журналист, живущий и
работающий в США, Тим Шефер: «Как я бесплатно летел первым классом и кроме того
заработал 500 долларов». 1 января прошлого года он был в аэропорту в Хьюстоне и
должен был лететь в Нью-Йорк. Когда Тим сдал свой багаж, то при регистрации
получил следующее предложение – сдать свой билет на этот рейс и получить за это
дополнительно 200 долларов. Причина такого предложения заключалась в том, что
билетов на рейс было продано больше, чем было мест в самолете. Он отказался.
Уже перед самой посадкой, так как никто не отказывался, сотрудница авиалиний стала
предлагать пассажирам за отказ от полета: 200, затем 300 и, наконец, 500
долларов. Когда Тим услышал про 500 долларов, то подошел к стойке и сдал свой
билет, получив сразу же туристический ваучер на 500 долларов.
Ваучер Тима на 500 долларов
Затем
сотрудники авиалиний выдали ему билет в первом классе на новый рейс в Нью-Йорк.
Этот билет позволил Тиму бесплатно провести время ожидания в коктейль-баре и
съесть салат, который он сфотографировал.
«Как
приятно, — пишет Тим – Я заработал не только 500 долларов, но также летел в
Нью-Йорк в передней части самолета в прекрасных сиденьях. В самолете принесли
теплый ужин и вино. Для ног было очень много места. Черное кожаное сиденье было
очень удобно. Жаловаться не на что. В следующий раз он готов к такому же.
Быстрее и приятнее вряд ли можно заработать деньги».
Вопрос. Как
же долго пришлось Тиму ждать следующего рейса? Около часа.
И далее Тим
пишет о том, что есть люди, которые очень хорошо разбираются в этих вопросах, а
именно, скидках и бонусах при частых полетах, а также находят различные
лазейки. Вот об одном из таких людей и пойдет далее речь.
За 300 долларов вокруг света!!!
И не на
велосипеде или нон-стоп, а в люксе на самолете.
Сэм Хуанг во время путешествия
« Мое сердце начало учащенно биться, но я старался сохранять
спокойствие, когда на регистрации сотрудник сначала посмотрел что-то в своем
компьютере, а потом взялся за телефон. Я уже подумал: «Вот оно. Мне не удастся
это провернуть». Но потом он положил трубку и засмеялся. Несколько секунд
спустя я получил напечатанный билет в Мельбурн. И захватывающее и одновременно
фантастическое путешествие моей жизни началось». Так начинает свой рассказ Сэм
Хуанг Sam Huang о путешествии стоимостью в 60 000 долларов, и, за которое он
заплатил… карманные деньги –300 долларов.
Полет из Нью-Йорка в Мельбурн и при этом остановки в таких
городах как Милан, Дубаи, Сингапур, Сидней, Окленд и Мельбурн.
11 городов, семь стран и пять
континентов.
„Dom Perignon без конца и к этому прекраснейшая икра и
возможность на высоте 10 000 метров принимать душ – ничего удивительного, так
как Emirates First Class Suite, относится к самым лучшим, что может быть в
сфере люкса на авиалиниях» — пишет Сэм Хуанг в своем блоге https://www.topmiles.com/.
Первый класс Emirates – одна из самых
роскошных кабин на планете
Душевая кабина на борту самолета
Личное жилое пространство пассажира
Бар для пассажиров первого и бизнес-класса
Пассажиры первого класса заказывают
еду и могут при этом сделать выбор из нескольких блюд
И все это
благодаря одному трюку. Сэм Хуанг собрал 100 000 бонусных миль, не сделав
ни одного полета. Он подписался на несколько кредитных карт Bank of America,
который сотрудничает с Alaska Airlines. А затем стал играть на сайте этой
авиакомпании и в качестве призов получал бонусные мили, что, в общем то, не
принято у авиалиний. Он стал играть чаще и, в конце концов, заработал такое
шикарное путешествие.
Прежде чем ехать на машине в Европу,
узнайте все о наказаниях
Согласно
данным пограничной службы, большинство украинцев с биометрическими паспортами,
дающими право на безвизовый въезд в ЕС, направляются туда на автомобилях. В этом
случае мы убедительно советуем всем обязательно ознакомиться с серьезными,
иногда очень жесткими наказаниями за нарушение правил дорожного движения.
Иначе может
случиться, что уже после первого нарушения правил дорожного движения вы не
только не сможете продолжить свое путешествие, а вам не на что будет
возвратиться домой, и, возможно, ваше путешествие затянется на несколько недель
не самым лучшим образом. Не будем больше ходить вокруг да около, а рассмотрим
на примере Норвегии, какие штрафы и за какие нарушения вам придется заплатить.
Как мы видим,
в Норвегии ограничения скорости являются самыми низкими в Европе, а наказания за
их нарушения, наоборот, самыми высокими.
Если вы говорите
по мобильному за рулем - штраф 184 евро
Если вы
проехали на красный свет светофора - штраф 739 евро
Если вы
едете по автобану со скоростью 135 километров - штраф 512 евро
Если вы
едете по автобану со скоростью 150 км - штраф 1156 евро
Если вы
едете по автобану со скоростью 151 км -у вас отбирают права на срок от 3-х
месяцев до трех лет
Если вы
едете по автобану со скоростью свыше 175 км в час - вас как минимум на 18 дней отправят за решетку.
После того,
что вы узнали, вы хотите еще ехать в Норвегию на своем автомобиле или может уже
передумали даже арендовать его там?
Информация
для вашего успокоения. В Норвегии есть и маленькие послабления для нарушителей.
Каковы же они? Конечно же, вам не придется платить штраф, если вы едете со
скоростью 51 км в час, там, где есть ограничение в 50 км. Допустимый
ненаказуемый лимит превышения скорости равен 3 км. Он распространяется на все
ограничения до 100 км, свыше 100 км лимит составляет 3% от ограничения. То есть
если на автобане стоит ограничение в 110 км. То вы можете ехать безнаказанно со
скоростью 114 км.
А вообще-то
можно вообще никуда не ездить и не летать, а наслаждаться жизнью
путешественника. И здесь как всегда нам помогут со своей находчивостью китайцы.
Один китаец
купил билет первого класса авиалиний Eastern China Airlines, который дает право
пассажиру ожидать самолет в VIP зале аэропорта Xi'an, а также бесплатно есть и
употреблять спиртные напитки. На следующий день он пришел в аэропорт, принял
бесплатно трапезу и обменял свой билет на следующий день. Такую аферу он
проделал 300 раз, и когда авиалинии стали расследовать это дело, просто сдал
свой билет и получил назад деньги.
Представительница
авиалиний, на вопрос журналистов о случившемся, сказала, что у компании нет
правовых полномочий препятствовать такому "rare act».
И последнее,
не унывайте, если вы заплатили штраф 1156 евро за превышение скорости, у вас
отобрали права и вы 18 дней отпуска провели за решеткой, помните, вы –
ЕВРОПЕЕЦ, а это значит, что на вас не только распространяется право ехать в
Европу без визы, но и обязанность соблюдать законы той или иной страны куда вы
направляетесь.
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