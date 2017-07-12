Советы путешественнику – или как за 300 долларов облететь весь мир





В последнее время слова виза и биометрический паспорт у всех на слуху и у тех, кто, получив паспорт, может сразу же поехать в Европу и у тех, у кого, к сожалению, нет денег на оформление такого паспорта. Но как показывает жизнь, деньги можно заработать даже путешествуя.

Не так давно многие СМИ сообщали о том, как авиакомпания United Airlines продала на один из своих рейсов больше билетов, чем позволяла комплектация самолета. В итоге на борту оказалось четыре «лишних» пассажира, и если трое согласились улететь следующим рейсом, то одного пришлось вытаскивать силой. Три согласившихся пассажира заработали деньги, а протестующий, синяки.

О том, как это обычно происходит, рассказал в своем блоге немецкий журналист, живущий и работающий в США, Тим Шефер: «Как я бесплатно летел первым классом и кроме того заработал 500 долларов». 1 января прошлого года он был в аэропорту в Хьюстоне и должен был лететь в Нью-Йорк. Когда Тим сдал свой багаж, то при регистрации получил следующее предложение – сдать свой билет на этот рейс и получить за это дополнительно 200 долларов. Причина такого предложения заключалась в том, что билетов на рейс было продано больше, чем было мест в самолете. Он отказался. Уже перед самой посадкой, так как никто не отказывался, сотрудница авиалиний стала предлагать пассажирам за отказ от полета: 200, затем 300 и, наконец, 500 долларов. Когда Тим услышал про 500 долларов, то подошел к стойке и сдал свой билет, получив сразу же туристический ваучер на 500 долларов.

Ваучер Тима на 500 долларов

Затем сотрудники авиалиний выдали ему билет в первом классе на новый рейс в Нью-Йорк. Этот билет позволил Тиму бесплатно провести время ожидания в коктейль-баре и съесть салат, который он сфотографировал.

«Как приятно, — пишет Тим – Я заработал не только 500 долларов, но также летел в Нью-Йорк в передней части самолета в прекрасных сиденьях. В самолете принесли теплый ужин и вино. Для ног было очень много места. Черное кожаное сиденье было очень удобно. Жаловаться не на что. В следующий раз он готов к такому же. Быстрее и приятнее вряд ли можно заработать деньги».

Вопрос. Как же долго пришлось Тиму ждать следующего рейса? Около часа.

И далее Тим пишет о том, что есть люди, которые очень хорошо разбираются в этих вопросах, а именно, скидках и бонусах при частых полетах, а также находят различные лазейки. Вот об одном из таких людей и пойдет далее речь.

За 300 долларов вокруг света!!!

И не на велосипеде или нон-стоп, а в люксе на самолете.

Сэм Хуанг во время путешествия

« Мое сердце начало учащенно биться, но я старался сохранять спокойствие, когда на регистрации сотрудник сначала посмотрел что-то в своем компьютере, а потом взялся за телефон. Я уже подумал: «Вот оно. Мне не удастся это провернуть». Но потом он положил трубку и засмеялся. Несколько секунд спустя я получил напечатанный билет в Мельбурн. И захватывающее и одновременно фантастическое путешествие моей жизни началось». Так начинает свой рассказ Сэм Хуанг Sam Huang о путешествии стоимостью в 60 000 долларов, и, за которое он заплатил… карманные деньги –300 долларов.

Полет из Нью-Йорка в Мельбурн и при этом остановки в таких городах как Милан, Дубаи, Сингапур, Сидней, Окленд и Мельбурн.

11 городов, семь стран и пять континентов.

„Dom Perignon без конца и к этому прекраснейшая икра и возможность на высоте 10 000 метров принимать душ – ничего удивительного, так как Emirates First Class Suite, относится к самым лучшим, что может быть в сфере люкса на авиалиниях» — пишет Сэм Хуанг в своем блоге https://www.topmiles.com/.

Первый класс Emirates – одна из самых роскошных кабин на планете

Душевая кабина на борту самолета

Личное жилое пространство пассажира

Бар для пассажиров первого и бизнес-класса

Пассажиры первого класса заказывают еду и могут при этом сделать выбор из нескольких блюд

И все это благодаря одному трюку. Сэм Хуанг собрал 100 000 бонусных миль, не сделав ни одного полета. Он подписался на несколько кредитных карт Bank of America, который сотрудничает с Alaska Airlines. А затем стал играть на сайте этой авиакомпании и в качестве призов получал бонусные мили, что, в общем то, не принято у авиалиний. Он стал играть чаще и, в конце концов, заработал такое шикарное путешествие.

Прежде чем ехать на машине в Европу, узнайте все о наказаниях

Согласно данным пограничной службы, большинство украинцев с биометрическими паспортами, дающими право на безвизовый въезд в ЕС, направляются туда на автомобилях. В этом случае мы убедительно советуем всем обязательно ознакомиться с серьезными, иногда очень жесткими наказаниями за нарушение правил дорожного движения.

Иначе может случиться, что уже после первого нарушения правил дорожного движения вы не только не сможете продолжить свое путешествие, а вам не на что будет возвратиться домой, и, возможно, ваше путешествие затянется на несколько недель не самым лучшим образом. Не будем больше ходить вокруг да около, а рассмотрим на примере Норвегии, какие штрафы и за какие нарушения вам придется заплатить.

Как мы видим, в Норвегии ограничения скорости являются самыми низкими в Европе, а наказания за их нарушения, наоборот, самыми высокими.

Если вы говорите по мобильному за рулем - штраф 184 евро

Если вы проехали на красный свет светофора - штраф 739 евро

Если вы едете по автобану со скоростью 135 километров - штраф 512 евро

Если вы едете по автобану со скоростью 150 км - штраф 1156 евро

Если вы едете по автобану со скоростью 151 км -у вас отбирают права на срок от 3-х месяцев до трех лет

Если вы едете по автобану со скоростью свыше 175 км в час - вас как минимум на 18 дней отправят за решетку.

После того, что вы узнали, вы хотите еще ехать в Норвегию на своем автомобиле или может уже передумали даже арендовать его там?

Информация для вашего успокоения. В Норвегии есть и маленькие послабления для нарушителей. Каковы же они? Конечно же, вам не придется платить штраф, если вы едете со скоростью 51 км в час, там, где есть ограничение в 50 км. Допустимый ненаказуемый лимит превышения скорости равен 3 км. Он распространяется на все ограничения до 100 км, свыше 100 км лимит составляет 3% от ограничения. То есть если на автобане стоит ограничение в 110 км. То вы можете ехать безнаказанно со скоростью 114 км.

А вообще-то можно вообще никуда не ездить и не летать, а наслаждаться жизнью путешественника. И здесь как всегда нам помогут со своей находчивостью китайцы.

Один китаец купил билет первого класса авиалиний Eastern China Airlines, который дает право пассажиру ожидать самолет в VIP зале аэропорта Xi'an, а также бесплатно есть и употреблять спиртные напитки. На следующий день он пришел в аэропорт, принял бесплатно трапезу и обменял свой билет на следующий день. Такую аферу он проделал 300 раз, и когда авиалинии стали расследовать это дело, просто сдал свой билет и получил назад деньги.

Представительница авиалиний, на вопрос журналистов о случившемся, сказала, что у компании нет правовых полномочий препятствовать такому "rare act».

И последнее, не унывайте, если вы заплатили штраф 1156 евро за превышение скорости, у вас отобрали права и вы 18 дней отпуска провели за решеткой, помните, вы – ЕВРОПЕЕЦ, а это значит, что на вас не только распространяется право ехать в Европу без визы, но и обязанность соблюдать законы той или иной страны куда вы направляетесь.