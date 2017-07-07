Снайпер ворвался в нашу жизнь или рекорды, за которыми стоит смерть





«Снайпер — специально обученный солдат (самостоятельная боевая единица), в совершенстве владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения; поражает цель, как правило, с первого выстрела» – так сухо, без эмоций дает определение снайпера википедия. Если вместо слова "цель" написать – жизнь человека, то эмоциональная окраска этой профессии выглядит уже совсем по-другому.

Как это ни звучит кощунственно, но многие СМИ в последнее время пишут о новом рекорде в снайперской стрельбе. Одно дело, когда кинофильм о судьбе снайпера «Американский снайпер» устанавливал все новые и новые рекорды кассовых сборов во время проката и совсем другое, когда сообщается о том, что установлен новый рекорд по поражению цели с расстояния в 3 450 метров.

Почему такое внимание к данному факту

Дело в том, что статистика, связанная с количеством пораженных целей снайперами, в последнее время не ведется. Во-первых, вряд ли кто-либо сможет достичь показателей второй мировой войны, во-вторых, у каждого поражения должно быть подтверждение. Так, например, считается, что известный американский снайпер Крис Кайл, ставший прообразом для главного героя фильма Клинта Иствуда «Американский снайпер», убил 255 человек, но при этом подтверждено только 160. Но и это количество сегодня считается недостижимым. Вот поэтому основное внимание в среде снайперов сейчас сосредоточено на рекордах связанных с дальностью, или как говорят в их кругу, дистанцией поражения цели.

Кадр из кинофильма Клинта Иствуда Clint Eastwood «Американский снайпер».

В июне 2017 года канадский снайпер с расстояния 3450 метров поразил цель, убив боевика исламского государства в Ираке. Наблюдатель подтвердил поражение. До этого, рекорд дальности поражения цели принадлежал англичанину, который в 2009 году в Афганистане с расстояния 2475 метров, убил бойца Талибана.

Расстояния, ставшие в свое время рекордами, с которых снайперы поражали свою цель

Смертоносное оружие

Последний снайперский рекордный выстрел, который на 1000 метров превосходит предыдущий, был сделан из снайперской винтовки McMillan TAC-50, которая предназначена для стрельбы на дальние расстояния. Патрон, длинною в 14 сантиметров, имеет калибр 12,7 * 99 миллиметров. При выстреле с расстояния в 3450 метров надо принимать во внимание направление ветра и его силу. Выстрел должен быть осуществлен с возвышенности, так как на такой дальности уже чувствуется кривизна местности. Еще одним условием, является неподвижность цели, так как пуля преодолевает расстояние в 3.5 километра за 11 секунд. За такое время жертва рекорда могла бы легко сменить свою позицию, но дело все в том, что на такой дистанции она не только не видит стреляющего, но и не слышит самого выстрела, на который могла бы автоматически отреагировать.

Актуальная версия снайперской винтовки McMillan TAC-50

Симо Хяюхя – снайпер по призванию

Что же касается количественного рекорда поражения целей снайперами, то он неофициально принадлежит финскому снайперу Симо Хяюхя Simo Hayha и уходит своими корнями в годы войны Финляндии с СССР. Немецкий Der Spiegel пишет о том, что 505 красноармейцев стали жертвами его метких выстрелов. И это все произошло за 98 дней войны, которая длилась 105 дней. Так как военные действия происходили в зимнее время при сильных морозах, Симо всегда был одет в белый маскировочный комбинезон. После того как за один день он убил 25 бойцов противника, советские военные дали ему прозвище «белая смерть».

Финский снайпер Симо Хяюхя

Симо Хяюхя тщательно подготавливал место с которого вел огонь по цели, плотно утрамбовывая снег, чтобы при выстреле не взлетали пушинки. Иногда, чтобы его не могли обнаружить по дыханию, набирал снег в рот. При стрельбе не использовал оптический прицел, потому что на солнце стёкла такого прицела покрывались зимой инеем, а блеск линз зачастую выдавал расположение снайпера. Именно благодаря блеску от оптического прицела исходящего от снайперской винтовки, он смог поразить советского снайпера, который охотился за ним. За семь дней до окончания войны Симо был тяжело ранен в голову. Разрывная пуля попала ему в левую половину лица, раздробив челюсть и изуродовав лицо. Однако он выжил. Умер Симо Хяюхя в 2002 году в возрасте 96 лет.

Что же касается будущего такой профессии как снайпер, то считается, что их эра подошла к концу и в будущем, когда снайперские винтовки будут компьютеризованы, наводчику нужно будет только пометить цель, а компьютер уже сам вычислит расстояние, учтет все факторы, которые могут повлиять на траекторию полета пули и спустит курок.