Ларри Пейдж, Сергей Брин и Майкл Блумберг – миллиардеры поневоле

В жизни того или иного человека бывают случаи когда беда становится причиной счастливого события. Тогда часто говорят «Не было бы счастья, да несчастье помогло» или «Нет худа без добра». Вот и в нашем рассказе речь пойдет о трех таких случаях.

История первая – церковный служитель

В новелле Сомерсета Моэма «Церковный служитель» рассказывается о церковном служителе Алберте Эдварде Формане, который 16 лет прослужил в церкви св.Петра на Невилл-скуэр. Когда туда пришел новый викарий и узнал, что Алберт Эдвард не умеет ни писать ни читать, то предложил ему учиться. В противном случае его уволят, что и произошло. Расстроенному Алберту по дороге домой, приходит мысль,

«что сигарета успокоила бы его, а поскольку он не носил их с собой, то осмотрелся, ища лавку, где мог бы купить пачку "Голд флейкс". Вблизи лавки не было, и он прошел еще немного. Это была длинная улица со всевозможными магазинами, но на ней не было ни одного, где можно было бы купить сигареты.

- Странно, - сказал Алберт Эдвард.

Чтобы проверить себя, он прошел всю улицу в обратном направлении. Нет, он не ошибся. Он остановился и задумчиво огляделся.

- Вряд ли я единственный человек, который идет по этой улице и хочет закурить, - сказал он себе. - Мне кажется, что небольшая лавочка здесь могла бы преуспевать. Табак и сладости, а? Он вдруг встрепенулся.

- Это идея! - воскликнул он. - Странно, что удача сама идет в руки, когда ты этого совсем не ждешь ».

На следующий день он нашел на этой улице свободное помещение, арендовал его и стал продавать там табак. Затем он открывает еще одну лавку, а через 10 лет становится владельцем небольшой торговой сети состоящей из десяти табачных лавок. В один из понедельников, когда Формен сдавал свою недельную выручку в банк, его пригласили к управляющему и тот предложил Алберту вложить свободный капитал в ценные бумаги, сказав при этом, что все уже готово просто надо прочитать договор и подписать его. На что Формен заметил: «Не смогу. Знаю, что это звучит нелепо, но никуда не денешься: я не умею ни читать, ни писать, только подписывать свою фамилию, да и этому я научился только когда занялся бизнесом».

«Управляющий смотрел на него как на доисторическое ископаемое.

- Вы что же, хотите сказать, что создали это крупное дело и накопили состояние в тридцать тысяч фунтов стерлингов, не умея ни читать, ни писать? Господи, боже мой, дружище, кем бы вы были теперь, если бы умели читать и писать?

- Это я могу вам сказать, сэр, - ответил мистер Форман, и легкая улыбка осветила его все еще аристократические черты. - Я был бы служителем церкви св.Петра на Невилл-скуэр ».

История вторая - Сергей Брин и Ларри Пейдж

Ларри Пейдж и Сергей Брин

23 года тому назад два докторанта в области электротехники из американского элитного Стэнфордского унивесритета Дэвид Фило и Джерри Янг решили помочь настоящим и будущим пользователям зарождающегося интернета разобраться в нем. В 1994 году никто не знал о том, какие интернет сайты уже существуют, а какие возникают каждый день. Они исследовали сеть и создали каталог с наиболее важными сайтами, назвав его „Jerry and David’s Guide to the World Wide Web“, а позже Yahoo. В результате, пользователи сервиса Yahoo введя искомое ими понятие, получали на экране соответствующие интернет сайты. Спустя два года, во время выхода на фондовую биржу, Yahoo оценивалась уже в сотни миллионов долларов, а ее основатели стали звездами зарождающегося интернета.

Дэвид Фило и Джерри Янг

Спустя 4 года, в 1998 году, теперь уже другие два докторанта из того же Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин пришли наниматься на работу в Yahoo, надеясь на то, что их идея о новой поисковой машине в интернете вызовет восторг у Yahoo и они будут приняты на работу. Согласно их предложению в основе поиска должен быть не подготавливаемый каталог интернет сайтов, а алгоритм, который поможет людям без проблем ориентироваться в интернете. Руководители Yahoo отклонили эту идею. Ларри Пейджу и Сергею Брину ничего другого не оставалось, как спустя некоторое время создать собственную фирму, которая позже стала называться Google. Нижеприведенная графика показывает, что потеряла компания Yahoo, не приняв на работу Ларри Пейджа и Сергея Брина. За 12 лет, с 2004 года по 2016 год, стоимость компании Google возросла на 1301% и составила 477 миллиардов долларов. Что касается Yahoo, то эта фирма как стоила в 2004 году 26 миллиардов долларов, так и продолжала столько же стоить в 2016 году. Нулевой рост.

Google и Yahoo в сравнении

Хотим обратить ваше внимание на такой факт, что источником данного графика для нас является Bloomberg, вот о нем, вернее о его основателе, и пойдет далее речь.

История третья - Майкл Блумберг

Майкл Блумберг

Историю жизненного пути Майкла Блумберга, миллиардера, который согласно Форбсу с сотоянием в 47.5 миллиарда долларов, занимает 10 место в списке самых богатых людей планеты, знают многие. Мы же остановимся на одном моменте из его биографии, который связан с его увольнением из компании «Solomon Brothers».

Проработав в компании «Solomon Brothers» 15 лет, Майкл Блумберг высоко забрался по карьерной лестнице, став генеральным партнером. Кроме этого он заработал авторитет, признание и солидные деньги.

«Меня часто спрашивают, - писал он - не держу ли я зла на «Solomon Brothers». Да что вы! Меня же не просто уволили без копейки в кармане: извините, вы нам больше не нужны. Почитайте газеты и вы узнаете, что я ушел оттуда с десятью миллионами и пакетом акций. Так что вся эта жалостливая история о том, как меня, бедного-несчастного, вышвырнули из «Solomon Brothers» после 15 лет самоотверженной работы, кажется мне, мягко говоря, несколько преувеличенной. Единственное, что верно – я действительно посвятил «Solomon Brothers» 15 лет своей жизни. И, честное слово, ни капельки об этом не жалею.

Мне тогда казалось, что это – самая лучшая фирма на Уолл стрит. И я гордился тем, что работал там. Помню, каждый раз, когда я видел в какой-нибудь газете знаменитую эмблему, у меня начинало учащенно биться сердце, потому что я чувствовал, что имею к этому отношение, что написанное на ней имя – и мое тоже. Да что там говорить, я испытываю то же самое ощущение даже сейчас, несмотря на то, что мы плохо расстались. Ну и что! Зато тогда мы были самые агрессивные, самые честные, самые профессиональные – в общем, самые лучшие».

Основной причиной его увольнения стало соперничество с Ричардом Розенталем, который, сделал жизнь Майкла в фирме вконец невыносимой. Как писал сам Майкл: «Он убедил всех в моей некомпетентности. Многие вслед за ним надсмехались над моим упорством по внедрению единой компьютерной системы, которая бы обеспечивала взаимосвязь всех отделов и управление рисками во многих отраслях. Ситуация ничуть не изменилась, когда я пытался доказать, что компания идет неверным путем, внедряя централизованную систему учета доходов, которая, на мой взгляд, совсем не подходила для сложной, полностью интегрированной бизнес-структуры». Результат увольнение, которое, к счастью не привело Майкла Блумберга к депрессии, а стало толчком в создании новой компании Bloomberg. Остальное уже история. Как и тот факт, что историей стала судьба «Solomon Brothers».

Вот и возникает вопрос, а что было бы, если бы Ларри Пейдж и Сергей Брин были бы приняты на работу в Yahoo, а Макл Блумберг не уволен из «Solomon Brothers»? Возможно, сегодня не было бы таких компаний как Google и Bloomberg, и их основатели не стали бы миллиардерами, а «Solomon Brothers» и Yahoo в свою очередь по-прежнему процветали бы. Однако история не знает сослагательного наклонения.