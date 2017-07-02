Вы проверяли свой IQ, может вы умнее Эйнштейна

Вы, возможно, даже не подозреваете, что ваш IQ может быть выше, чем у многих исторических знаменитостей, и вы могли бы стать членом клуба «Менса» для высокоодаренных людей, а может вы, вообще, принадлежите к 1% самых одаренных людей на планете.

В феврале 2013 года немецкое издание WELT . DE опубликовало статью «Трехлетняя Алиса умнее, чем Альберт Эйнштейн». В этой статье идет речь о том, что «Трехлетняя Алиса Амос была принята в «Менса» - клуб для высокоодаренных. У нее невероятный IQ – 162 балла, выше, чем у Альберта Эйнштейна (160 баллов)». По этому показателю девочка оказалась разумнее чем Альберт Эйнштейн, Авраам Линкольн и Стивен Хоукинг (все по 160). Сообщалось также, что тесты Алиса сдавала на английском языке, в то время как ее родители были из России и говорили с девочкой дома на английском языке. Тот факт, что девочка перед сдачей тестов не посещала ни детского садика, ни подготовительных занятий, по мнению автора статьи, делало ее достижение еще более невероятным. Сдав тест с результатом в 162 балла, для сравнения, средний показатель у обычных людей – 98 баллов, а у таких исторических личностей как Наполеон Бонапарт, Бенджамин Франклин и Билл Клинтон 145, 160 и 137 соответственно, Алиса стала членом клуба «Менса». Рекорд по наивысшему IQ, который занесен в книгу рекордов Гиннеса, принадлежит американской писательнице и журналисту Мэрилин вос Савант и равен 228 баллам.

Алиса Амос, член клуба «Менса»

Клуб «Менса» - международная некоммерческая организация. Основанная в 1946 году, насчитывает сегодня более 120 тысяч человек в 100 странах. Алиса Амос стала не только одной из 120 тысяч человек, а и одной из 1000 – чей возраст младше 18 лет и одной из 18 членов клуба, которые еще не ходят в школу. По своему умственному развитию она принадлежит к 1% наиболее способных людей на планете.

Следует признать, что, несмотря на свой возраст – три года, Алиса тогда не стала самой юной среди тех, кто переступил порог «Менса». В 2009 году Элиза Тан Робертс в возрасте двух лети четырех месяцев, сдав тест на 156 баллов, стала самым юным членом общества „The High IQ Society“, членом которого могут стать люди от 2-х до 100 лет.

Ну а теперь, мы хотим предложить вам три задания, решение которых поможет вам повысить ваш IQ.

Задание первое.

Один крестьянин решил высушить сорванные фрукты. В общей сложности он разложил 100 килограммов на деревянном покрытии и предоставил солнцу делать свое дело. С самого начала фрукты на 99% состояли из воды.

Через несколько дней содержание воды во фруктах сократилось до 98%. Сколько теперь будет весить вся масса фруктов вместе с оставшейся в них водой?

Задание второе.

Сейчас на календаре 2017 год. Мы предлагаем вам найти такое число, которое бы при умножении на 2017 давало бы сумму, состоящую только из нолей 0 и единиц 1, независимо от того в каком порядке они находятся. Например – 101 000 111 010 101

Задание третье.

Однажды учитель пришел в класс и обратился к ученикам: «Сегодня я хотел бы проверить вашу память. Каждый может принять участие. Однако во время теста вам нельзя будет пользоваться записями и общаться друг с другом. Каждый должен рассчитывать только на себя и свой мозг». И затем: «Я назову вам 99 чисел от 1 до 100 в произвольном порядке. Каждые 10 секунд я буду говорить новое число. В конце вы должны будете мне сказать, какое число я пропустил».

Существует ли возможность в данном случае определить пропущенное число? Если да, то каким образом. При этом следует учесть, что в классе сидят обычные ученики и в принципе никто не в состоянии запомнить 99 из 100 чисел. Три, четыре числа одновременно можно запомнить, а остальные вряд ли.

Ответы вы сможете прочитать через неделю в этой же статье.