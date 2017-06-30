|
|
|
Автор
Кнопки
|
Южная Корея - страна, помешанная на образовании!
30.06.2017 08:30
Южная Корея: учиться, значит
страдать.
«С
завывающими сиренами останавливается скорая помощь перед школой–
Doksan
в Сеуле, из нее выпрыгивает юная
девочка в клетчатой юбке и курточке колледжа со школьным рюкзаком. Два
полицейских указывают ей светящимися жезлами дорогу к переполненному входу в
школу» - так начинает свое повествование
немецкий корреспондент Фабиан Кретчмер Fabian Kretschmer о решающем дне в жизни юных корейцев. «В этот день
никто из 630 000 учащихся Южной Кореи не должен опоздать. Это день сдачи
вступительных тестов в университеты, важнейший экзамен в их жизни: от их
результатов зависит многое: последующая социальная репутация, а также шансы на
работу и брак».
8 часов
будут длится тесты. И чтобы в переполненном Сеуле все прошло без помех,
руководство города задействует 8000 полицейских и сотни машин скорой помощи, которые
должны помогать ученикам без проблем добраться до школ. В этот день все бюро и
многие предприятия начинают работу на один час позже, дабы не загружать метро и автобусы. После обеда, когда ученики
будут сдавать аудирование, запрещено взлетать и садиться самолетам, так как их
шум может отвлечь учащихся от выполнения заданий.
"Suneung"-
так называется вступительный тест в университеты. Те, кто лучше всех его сдаст,
получают возможность продолжить обучение в трех лучших университетах Южной
Кореи. И таких будет только два процента.
Для
составления заданий-тестов выбирают 400 учителей, собирают их в уединенном
месте под охраной полицейских. На следующий день, после сдачи тестов,
задания-тесты публикуются во всех главных газетах страны.
Тест на
вступление в университет это и подведение итогов о проделанной работе, как в
обычной школе, так и в репетиторских центрах, а также стартовая площадка для
дальнейшего восхождения по карьерной лестнице.
Только тот,
кто хорошо сдает тесты в университет, получает в будущем возможность устроиться
в большие ведущие компании. Поэтому подготовка к ним начинается у южных
корейцев с первого класса, а иногда и с дошкольного возраста. При этом многие
родители на протяжении всего этого времени тратят на репетиторство до 1400
долларов в месяц.
Все это,
конечно же, имеет свои результаты. Если еще 60 лет тому назад значительная часть населения Южной Кореи была
безграмотной, то сегодня 80% закончивших школу посещают университеты. Да и по результатам
международных тестов
PISA
Южная
Корея всегда во главе списка.
Церемония окончания школы: поклон в
знак благодарности родителям и учителям.
В основе
такого всеохватывающего обучения лежит конфуцианство. В конфуцианской культуре,
образование, в отличие от Запада, с давних времен рассматривается как важное
средство продвижения по социальной
лестнице. Тот, кто хотел в
Китайской империи занять пост высшего
чиновника, тот должен был сдать много экзаменов.
Согласно
конфуцианской философии обучения каждый может быть успешным. Он должен только
прилагать больше усилий. Идея о
врожденных способностях у них играет подчиненную роль. Никто не может
оправдывать свои плохие оценки
недостатком способностей. Как результат постоянное давление.
Kirugi
–
семьи, что в переводе может означать, семьи диких
гусей.
В этих
южнокорейских семьях все подчинено обучению
детей. Тигрицы-мамы tiger mum
«закрывают своих детей в комнатах и наблюдают за ними, действительно ли те
делают уроки. По их мнению, для сна достаточно трех часов». В большинстве своем
эти мамы не работают, считается что они «работают на будущее своих детей». Вот
в связи с этим и возникло такое явление как Kirugi – семьи, где в доме живет
только отец, а мама с детьми ради хорошего образования последних, уезжает с
ними за границу. Сегодня таких семей насчитывается до 200 000. Те, у кого
достаточно денег едут в США, Канаду или Австралию. Менее обеспеченные, направляются
в ближайшие азиатские страны, например, в Сингапур.
Про Южную Корею можно также сказать, что это -
страна, помешанная на репетиторстве.
Потому что
те, кто не может отправить детей на учебу за границу, отдают своих детей в так
называемые послеобеденные школы или репетиторские центры -
Hagwon. Они почти на каждом углу, их
более 70 000 в стране. Только в Сеуле, официально зарегистрированных в
2011 году было 29 977 школ. До 75 процентов всех школьников страны ходят в
такие репетиторские центры. Часто занятия в них заканчиваются в 22.00. Недаром иногда говорят о том, что у
школьников дневной план выглядит как план топ-менеджера. Предполагается, что
общие затраты родителей на репетиторство достигают внушительной суммы в 20
миллиардов долларов в год. Учебные материалы, направленные на дополнительное
обучение детей занимают в книжных магазинах до 30% всего пространства. Мамы,
дети которых успешно сдали тесты в университет, пишут о том, как они добились этого и получают
гонорары от репетиторских центров. Учителя, работающие в таких репетиторских
центрах, зарабатывают от 20 долларов и выше за один час.
Cha Kil-yong - популярный
онлайн-репетитор по математике в Южной Корее.
В Южной
Корее есть свой Лам Ят-янь. Газета „Washington Post“ в статье «В этой
помешанной на образовании Южной Корее топ учителя становятся
мультимиллионерами» рассказывает об учителе математики Ча Кил-Йонге Cha Kil-Yong, который создал интернет
платформу по репетиторству и заработал с ее помощью в 2014 году 8 миллионов
долларов. Интернет привел к тому, что классические «подготовительные курсы»
стали сменяться в Южной Корее Online-Hagwon. Так если в обычной Hagwon-школе
20-ти часовой курс репетиторства стоит до 600 долларов, то в Online-Hagwon лишь
39 долларов. Но охват учащихся измеряется сотнями тысяч. Онлайн-школа Ча Кил-Йонга,
называемая
SevenEdu
, полностью сосредоточена на подготовке учащихся для сдачи
тестов по математике для поступления в университет. Во время уроков, которые он
проводит онлайн и которые смотрят 300 000! учеников, он хочет не только
преподавать, но и развлекаться. Для этого он одевается, то в бэтмена, то в
бегемота, то в директора цирка. В его гардеробе постоянно присутствуют
различные маски.
Экипировка Cha Kil-Yong для
проведения уроков.
Наряду с
успехами учеников, репетиторство имеет и обратную сторону. Южная Корея имеет
самый высокий уровень самоубийств среди детей, подростков и пожилых людей.
«Траурная статистика» среди детей школьного возраста по мнению педагогов во многом связана со стрессами вызванными
гонкой за хорошими оценками. Так, например, когда стало известно, что в 2004 году 265
молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет совершили самоубийство, то это привело
к волнениям среди ученичества. Смертность в результате самоубийств в Южной
Корее вышла на второе место после дорожно-транспортных происшествий. Один
десятилетний мальчик перед самоубийством написал в своем дневнике:
«
Я не понимаю, почему я
должен так учиться. Папа работает 20 часов за два дня и у него 28 часов
свободного времени, а я ребенок, должен 27 часов и 30 минут учиться и иметь
только 20 часов и тридцать минут свободного времени. Я больше не хочу такого. …
Я хотел бы быть свободным как рыба в море».
Поэтому
специалисты предостерегают родителей достигать корейских успехов в учебе с
помощью корейских методов.
теги: Южная Корея, репетиторство
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх Закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи Реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.