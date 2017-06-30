Южная Корея - страна, помешанная на образовании!





Южная Корея: учиться, значит страдать.

«С завывающими сиренами останавливается скорая помощь перед школой– Doksan в Сеуле, из нее выпрыгивает юная девочка в клетчатой юбке и курточке колледжа со школьным рюкзаком. Два полицейских указывают ей светящимися жезлами дорогу к переполненному входу в школу» - так начинает свое повествование немецкий корреспондент Фабиан Кретчмер Fabian Kretschmer о решающем дне в жизни юных корейцев. «В этот день никто из 630 000 учащихся Южной Кореи не должен опоздать. Это день сдачи вступительных тестов в университеты, важнейший экзамен в их жизни: от их результатов зависит многое: последующая социальная репутация, а также шансы на работу и брак».

8 часов будут длится тесты. И чтобы в переполненном Сеуле все прошло без помех, руководство города задействует 8000 полицейских и сотни машин скорой помощи, которые должны помогать ученикам без проблем добраться до школ. В этот день все бюро и многие предприятия начинают работу на один час позже, дабы не загружать метро и автобусы. После обеда, когда ученики будут сдавать аудирование, запрещено взлетать и садиться самолетам, так как их шум может отвлечь учащихся от выполнения заданий.

"Suneung"- так называется вступительный тест в университеты. Те, кто лучше всех его сдаст, получают возможность продолжить обучение в трех лучших университетах Южной Кореи. И таких будет только два процента.

Для составления заданий-тестов выбирают 400 учителей, собирают их в уединенном месте под охраной полицейских. На следующий день, после сдачи тестов, задания-тесты публикуются во всех главных газетах страны.

Тест на вступление в университет это и подведение итогов о проделанной работе, как в обычной школе, так и в репетиторских центрах, а также стартовая площадка для дальнейшего восхождения по карьерной лестнице.

Только тот, кто хорошо сдает тесты в университет, получает в будущем возможность устроиться в большие ведущие компании. Поэтому подготовка к ним начинается у южных корейцев с первого класса, а иногда и с дошкольного возраста. При этом многие родители на протяжении всего этого времени тратят на репетиторство до 1400 долларов в месяц.

Все это, конечно же, имеет свои результаты. Если еще 60 лет тому назад значительная часть населения Южной Кореи была безграмотной, то сегодня 80% закончивших школу посещают университеты. Да и по результатам международных тестов PISA Южная Корея всегда во главе списка.

Церемония окончания школы: поклон в знак благодарности родителям и учителям.

В основе такого всеохватывающего обучения лежит конфуцианство. В конфуцианской культуре, образование, в отличие от Запада, с давних времен рассматривается как важное средство продвижения по социальной лестнице. Тот, кто хотел в Китайской империи занять пост высшего чиновника, тот должен был сдать много экзаменов.

Согласно конфуцианской философии обучения каждый может быть успешным. Он должен только прилагать больше усилий. Идея о врожденных способностях у них играет подчиненную роль. Никто не может оправдывать свои плохие оценки недостатком способностей. Как результат постоянное давление.

Kirugi – семьи, что в переводе может означать, семьи диких гусей.

В этих южнокорейских семьях все подчинено обучению детей. Тигрицы-мамы tiger mum «закрывают своих детей в комнатах и наблюдают за ними, действительно ли те делают уроки. По их мнению, для сна достаточно трех часов». В большинстве своем эти мамы не работают, считается что они «работают на будущее своих детей». Вот в связи с этим и возникло такое явление как Kirugi – семьи, где в доме живет только отец, а мама с детьми ради хорошего образования последних, уезжает с ними за границу. Сегодня таких семей насчитывается до 200 000. Те, у кого достаточно денег едут в США, Канаду или Австралию. Менее обеспеченные, направляются в ближайшие азиатские страны, например, в Сингапур.

Про Южную Корею можно также сказать, что это - страна, помешанная на репетиторстве.

Потому что те, кто не может отправить детей на учебу за границу, отдают своих детей в так называемые послеобеденные школы или репетиторские центры - Hagwon. Они почти на каждом углу, их более 70 000 в стране. Только в Сеуле, официально зарегистрированных в 2011 году было 29 977 школ. До 75 процентов всех школьников страны ходят в такие репетиторские центры. Часто занятия в них заканчиваются в 22.00. Недаром иногда говорят о том, что у школьников дневной план выглядит как план топ-менеджера. Предполагается, что общие затраты родителей на репетиторство достигают внушительной суммы в 20 миллиардов долларов в год. Учебные материалы, направленные на дополнительное обучение детей занимают в книжных магазинах до 30% всего пространства. Мамы, дети которых успешно сдали тесты в университет, пишут о том, как они добились этого и получают гонорары от репетиторских центров. Учителя, работающие в таких репетиторских центрах, зарабатывают от 20 долларов и выше за один час.

Cha Kil-yong - популярный онлайн-репетитор по математике в Южной Корее.

В Южной Корее есть свой Лам Ят-янь. Газета „Washington Post“ в статье «В этой помешанной на образовании Южной Корее топ учителя становятся мультимиллионерами» рассказывает об учителе математики Ча Кил-Йонге Cha Kil-Yong, который создал интернет платформу по репетиторству и заработал с ее помощью в 2014 году 8 миллионов долларов. Интернет привел к тому, что классические «подготовительные курсы» стали сменяться в Южной Корее Online-Hagwon. Так если в обычной Hagwon-школе 20-ти часовой курс репетиторства стоит до 600 долларов, то в Online-Hagwon лишь 39 долларов. Но охват учащихся измеряется сотнями тысяч. Онлайн-школа Ча Кил-Йонга, называемая SevenEdu , полностью сосредоточена на подготовке учащихся для сдачи тестов по математике для поступления в университет. Во время уроков, которые он проводит онлайн и которые смотрят 300 000! учеников, он хочет не только преподавать, но и развлекаться. Для этого он одевается, то в бэтмена, то в бегемота, то в директора цирка. В его гардеробе постоянно присутствуют различные маски.

Экипировка Cha Kil-Yong для проведения уроков.

Наряду с успехами учеников, репетиторство имеет и обратную сторону. Южная Корея имеет самый высокий уровень самоубийств среди детей, подростков и пожилых людей. «Траурная статистика» среди детей школьного возраста по мнению педагогов во многом связана со стрессами вызванными гонкой за хорошими оценками. Так, например, когда стало известно, что в 2004 году 265 молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет совершили самоубийство, то это привело к волнениям среди ученичества. Смертность в результате самоубийств в Южной Корее вышла на второе место после дорожно-транспортных происшествий. Один десятилетний мальчик перед самоубийством написал в своем дневнике:

« Я не понимаю, почему я должен так учиться. Папа работает 20 часов за два дня и у него 28 часов свободного времени, а я ребенок, должен 27 часов и 30 минут учиться и иметь только 20 часов и тридцать минут свободного времени. Я больше не хочу такого. … Я хотел бы быть свободным как рыба в море».

Поэтому специалисты предостерегают родителей достигать корейских успехов в учебе с помощью корейских методов.