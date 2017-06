Только 1% людей ответили на вопрос Билла Гейтса правильно

Вопрос: Как изменилась бедность в мире с 1990 года?

- она сократилась на 50 процентов

- она сократилась на 25 процентов

- она осталась на том же уровне

- она увеличилась на 25 процентов

Этот опрос провел Билл Гейтс среди множества людей, давая им возможность выбрать правильный ответ из четырех вариантов. Гейтс был поражен результатами опроса и пишет об этом в открытом письме Уоррену Баффету. Цель данного опроса состояла не в том, чтобы определить общий уровень знаний или интеллекта человека. Билл и Мелинда Гейтс хотели узнать - насколько оптимистичен взгляд человека в будущее.





Как показали результаты опроса, которые подтвердили опасения Билла Гейтса, человечество слишком пессимистично. 70% опрошенных считали, что за период с 1990 года по сегодняшний день абсолютная бедность увеличилась на 25%. Вторая группа это те, кто думают, что бедность в этот промежуток времени осталась неизменной. К небольшой группе в 11% относятся те, (и автор этого поста в том числе) кто все-таки видит прогресс в преодолении бедности за последние 25 лет. И только 1%, по мнению Билла Гейтса, можно считать оптимистами.

Только один процент дал правильный ответ на вопрос: абсолютная бедность с 1990 года сократилась более чем на 50%. На основании этого Билл Гейтс сделал вывод: люди ужасные пессимисты.

Действительно с 90-х годов прошлого века было много сделано для ликвидации некоторых болезней и бедности на планете. Особенно это касается стран третьего мира. Практически ликвидирован полиомиелит. Если ранее 2 миллиарда человек жили в условиях абсолютной бедности, то сегодня таких 700 миллионов.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс „ Gates Foundation “ борется за улучшение условий жизни людей. Приоритетами для них являются: школьное образование, здравоохранение, преодоление бедности особенно в таких странах как Нигерия.

И хотя не все гладко на их пути, это и финансовый кризис 2008 года и то, что не преодолены такие болезни как малярия и СПИД, они остаются оптимистами и надеются на лучшее будущее. «Это особенно важно, оставаться оптимистом, когда мы имеем дело с разочарованиями» - говорит Мелинда Гейтс. «Оптимизм является огромным активом. Мы всегда можем использовать его больше. Но оптимизм не вера, что все будет автоматически становиться лучше; это убеждение, что мы можем сделать вещи лучше». Только тогда, когда люди научатся смотреть в будущее оптимистичнее, они будут готовы, брать дела в свои руки и думать над тем, как их улучшить.

И обращаясь к Уоррену Баффету, который уже пожертвовал на благотворительность 17 миллиардов долларов, они пишут:

"Your success didn’t create your optimism; your optimism led to your success."