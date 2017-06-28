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Только 1% людей ответили на вопрос Билла Гейтса правильно
28.06.2017 07:44
Вопрос: Как изменилась бедность в мире с 1990 года?
- она сократилась на
50 процентов
- она сократилась на
25 процентов
- она осталась на том же уровне
- она увеличилась на 25 процентов
Этот опрос провел Билл Гейтс среди множества людей, давая им
возможность выбрать правильный ответ из четырех вариантов. Гейтс был поражен результатами опроса и пишет об
этом в открытом письме Уоррену Баффету. Цель
данного опроса состояла не в том,
чтобы определить общий уровень знаний
или интеллекта человека. Билл и
Мелинда Гейтс хотели узнать - насколько оптимистичен взгляд
человека в будущее.
Только один
процент дал правильный ответ на вопрос: абсолютная бедность с 1990 года сократилась более чем на
50%. На основании этого Билл Гейтс
сделал вывод: люди ужасные пессимисты.
Действительно
с 90-х годов прошлого века было много сделано для ликвидации некоторых болезней
и бедности на планете. Особенно это касается стран третьего мира. Практически
ликвидирован полиомиелит. Если ранее 2 миллиарда человек жили в условиях абсолютной
бедности, то сегодня таких 700 миллионов.
Фонд Билла и
Мелинды Гейтс „
Gates
Foundation
“ борется за улучшение
условий жизни людей. Приоритетами для
них являются: школьное образование, здравоохранение, преодоление бедности особенно в таких странах
как Нигерия.
И хотя не
все гладко на их пути, это и финансовый кризис 2008 года и то, что не
преодолены такие болезни как малярия и
СПИД, они остаются оптимистами и надеются на лучшее будущее. «Это особенно важно, оставаться оптимистом,
когда мы имеем дело с разочарованиями» - говорит Мелинда Гейтс. «Оптимизм является огромным активом. Мы
всегда можем использовать его больше. Но оптимизм не вера, что все будет
автоматически становиться лучше; это убеждение, что мы можем сделать вещи лучше».
Только тогда, когда люди научатся смотреть в будущее оптимистичнее, они будут готовы,
брать дела в свои руки и думать над тем, как их улучшить.
И обращаясь к Уоррену Баффету, который уже
пожертвовал на благотворительность 17 миллиардов долларов, они пишут:
"Your success didn’t create your optimism; your optimism led to your success."
теги: Билл Гейтс, бедность
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