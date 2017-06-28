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Владимир Гломозда
Учитель истории, заместитель директора школы, преподаватель в вузе на историческом факультете
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Только 1% людей ответили на вопрос Билла Гейтса правильно

 
28.06.2017 07:44

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Вопрос:  Как изменилась  бедность  в мире с 1990 года?

- она  сократилась на 50 процентов

- она  сократилась на 25 процентов

- она осталась на том же уровне

- она увеличилась на 25 процентов

Этот опрос провел Билл Гейтс среди множества людей, давая им возможность выбрать правильный ответ из четырех вариантов.  Гейтс  был поражен результатами опроса и пишет об этом в открытом письме Уоррену Баффету. Цель  данного опроса  состояла не в том, чтобы определить общий  уровень  знаний  или интеллекта  человека. Билл и Мелинда Гейтс  хотели  узнать - насколько оптимистичен взгляд человека в будущее.

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  Как показали результаты опроса, которые подтвердили   опасения Билла Гейтса, человечество слишком пессимистично.   70% опрошенных считали, что за период с 1990 года по сегодняшний день абсолютная   бедность   увеличилась на 25%. Вторая группа это те, кто думают, что бедность в этот промежуток времени осталась   неизменной.   К небольшой группе   в 11% относятся те, (и автор этого поста в том числе) кто все-таки видит прогресс в преодолении бедности за последние 25 лет.   И только 1%, по мнению Билла Гейтса, можно считать оптимистами.

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Только один процент дал правильный ответ на вопрос: абсолютная  бедность с 1990 года сократилась более чем на 50%.  На основании этого Билл Гейтс сделал вывод: люди ужасные пессимисты.

Действительно с 90-х годов прошлого века было много сделано для ликвидации некоторых болезней и бедности на планете. Особенно это касается стран третьего мира. Практически ликвидирован полиомиелит. Если ранее 2 миллиарда человек жили в условиях абсолютной бедности, то сегодня таких 700 миллионов.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс „ Gates Foundation “  борется за улучшение  условий жизни людей. Приоритетами для них являются: школьное образование, здравоохранение,  преодоление бедности особенно в таких странах как Нигерия.

И хотя не все гладко на их пути, это и финансовый кризис 2008 года и то, что не преодолены такие болезни как малярия и  СПИД, они остаются оптимистами и надеются на лучшее будущее. «Это особенно важно, оставаться оптимистом, когда мы имеем дело с разочарованиями» - говорит Мелинда Гейтс. «Оптимизм является огромным активом. Мы всегда можем использовать его больше. Но оптимизм не вера, что все будет автоматически становиться лучше; это убеждение, что мы можем сделать вещи лучше». Только тогда, когда люди научатся смотреть в будущее оптимистичнее, они будут готовы, брать дела в свои руки и думать над тем, как их улучшить.

И обращаясь к Уоррену Баффету, который уже пожертвовал на благотворительность 17 миллиардов долларов, они пишут:

  "Your success didn’t create your optimism; your optimism led to your success."

теги: Билл Гейтс, бедность
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