Как 100 долларов превратились в 75 миллионов

Эх, если бы мы могли вернуться на несколько лет назад

Александр Македонский

Мы все знаем, что история не любит сослагательного наклонения, а жизнь не предусматривает таких вариантов, но поговорить и помечтать все-таки можно. Вспомним 2015 год, когда курс доллара преодолевал отметку в 30 гривен за доллар, многие на вопрос: «Что бы вы сделали, если бы у вас была возможность вернуться на один год назад?» - отвечали: «Я бы все гривны поменял/а на доллары».

Что было бы, если …

В эссе «Если бы Александр не умер тогда...» английский историк А.Дж.Тойнби писал, что если бы в 323 году до н.э. Александр Македонский выполнял предписания врачей, то выздоровел бы через два месяца и осуществил бы все свои планы – покорил бы весь мир. Умер бы завоеватель в 287 году до н.э. (69 лет от роду); войны прекратились бы, и весь мир жил бы сейчас в эпоху Александра под номером XXXV1.

Это далекое прошлое, а что если мы с таким вопросом «что было бы, если…» заглянем во вчерашний день?

Ни у кого его нет, но о нем все говорят, о Биткойне

Если бы вы 7 лет назад купили биткойнов на 100 долларов, то сегодня вы были бы обладателем 75 миллионов долларов.

Каждый день стоимость биткойна устанавливает все новые и новые рекорды. Еще недавно был преодолен рубеж в 2000 долларов за один биткойн, а в понедельник 22 мая 2017 года новый рубеж. За один биткойн согласны были заплатить 2 251 доллар. В этот день исполнилось 7 лет с того момента, когда программист по имени Ласло Ханьеч Laszlo Hanyecz 22 мая 2010 года потратил 10 000 биткойнов на покупку двух пицц Papa John. В тот день Ласло Ханьеч на форуме биткойнов попросил другого энтузиаста принять 10 000 биткойнов за две пиццы папы Джона. Учитывая, что пицца Papa John стоила 30 долларов, получалось, что Ласло оценил один биткойн в 0.003 американских цента. Таким образом

- пицца, за которую Ласло заплатил 30 долларов, обошлась бы ему сегодня по новому курсу в 22.5 миллиона долларов

- если бы вы, ровно семь лет назад 22 мая 2010 года, купили бы на 100 долларов биткойны, по цене 0.003 цента за один биткойн, то сегодня пополнили бы список мультимиллионеров с состоянием в 75 миллионов долларов.

В данном случае, как и в случае с Александром Македонским, можно сказать, что речь идет о чем то нереальном, о какой-то криптовалюте. Ну что же, обратимся тогда к реальному факту и к реальному доллару.

Идея на миллиард

Джефф Безос, работая в финансовой компании D.E. Shaw & Co., в свои 30 лет был самым молодым Senior Vice President на Уолл Стритт. В один из вечеров, подыскивая очередной объект для спекуляций, он натолкнулся на статистические данные, которые говорили, что использование интернета росло на 2300% в месяц. В этом он увидел шансы для себя и стал искать товары, которые можно было бы продавать через интернет. Остановился на книгах, так как считал, что с помощью интернета можно предложить людям гораздо больший выбор книг, чем в магазине. Рассчитавшись с фирмой, вместе с женой и собакой, Джефф переместился в Сиэтл, поближе к большому книжному хранилищу. Так на свет появилась компания Amazon, которая сегодня стоит 464 миллиарда долларов.

Джефф Безос

Первоначально, пишет Колумнист New York Times Эндрю Соркин, многочисленные критики Джеффа Безоса говорили о нем как о «монополисте», как о «враге №1 для писателей», «безжалостном боссе» «международном налоговом ловкаче», в общем, для них он был “Lex Luthor.” А его компанию характеризовали как Amazon.con - Amazon. жулик.

Lex Luthor - Александр Джозеф (Лекс) Лю?тор суперзлодей «DC Comics» и заклятый враг Супермена.

В отличие от них Уоррен Баффет восхищался Джеффом Безосом, Он говорил: «Я восхищался Джеффом, и я восхищался им долгое время». Но когда у него спросили, почему же он тогда не покупал акции компании Amazon, Уоррен Баффет самокритично ответил: «Я был слишком глуп, чтобы понять, что произойдет», «… я не думал, что он добьется успеха в таком масштабе, которого он достиг».

Такую самокритичность Уоррена Баффета можно понять, если учесть,

что если бы он 20 лет тому назад, когда Amazon вышла на фондовую биржу, купил бы акции этой компании на сумму в 10 миллионов долларов, то сегодня они стоили бы 5 миллиардов долларов.

То есть, для того чтобы быть сегодня миллионером, американцу надо было 20 лет тому назад купить акции Amazon на сумму всего лишь в 2000 долларов.

Итак, как мы видим, история и жизнь не предусматривают возврата в прошлое, но жизнь постоянно предоставляет людям право выбора, чтобы в будущем они не говорили

«Эх, если бы мы могли вернуться на несколько лет назад …».