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Фотограф сам заплакал во время снимка, а его фотография собрала 180 00
15.05.2017 08:37
Фотограф сам заплакал во время
снимка, а его фотография собрала 180 000 лайков, 42 000 репостов и 7 тысяч
комментариев
Когда вы будете читать это сообщение
или зайдете на Facebook к автору снимка, количество лайков, репостов
и комментариев скорее всего будет значительно больше.
На первый
взгляд на снимке нет ничего удивительного. Стоит молодая пара. Он с улыбкой
что-то шепчет ей, а она плачет. Что же тогда заставило заплакать самого
фотографа?
Австралийский
фотограф Джеймс Дэй делал свадебные фотографии молодоженов Адриана и Рослин из
города
Bowral
в Австралии.
Во время одного из кадров он обратился с одной просьбой к молодому человеку.
Затем произошел такой эмоциональный момент, который был запечатлен на снимке и
покорил десятки тысяч человек во всем мире!
Что же он ей сказал?
Джеймс Дэй
хотел фотографировать Адриана и Рослин во время заката солнца. Он все
подготовил для этого. Ему нравятся такие съемки, когда два человека вместе,
очень маленькие, на большом красивом фоне. Но в тот вечер это казалось
недостаточным. Когда свет был идеальным, он бросил все и сказал им: «Прекратите
позировать, а просто наслаждайтесь первым закатом солнца как супружеская пара».
Они взяли
друг друга за руки и это было так прекрасно, что он не мог бы им что-либо
лучшее предложить. Джеймс Дэй сказал тогда Адриану:
«У меня к тебе один вопрос, но я
хочу, чтобы ты ответ сказал только Рослин, а не мне. Из миллиарда людей на этой
планете ты выбрал Рослин, чтобы остаток своей жизни провести вместе с ней.
Можешь ты ей сказать, почему?»
«Самые красивые слезы текли
по ее лицу».
«Во время
его ответа я увидел, как глаза Рослин начали блестеть и слезы потекли по ее
лицу. Тогда я сам начал плакать. Любовь это что-то великолепное».
Потом уже в интервью
Джеймс Дэй сказал о снимке:
«Это то, что я хотел бы
фотографировать – а не всегда одни и те же позы».
«Мое желание
было, чтобы он прошептал ей свое объяснение на ушко – только для нее. Я хотел,
чтобы этот момент был бы только для них».
Так что же он прошептал ей на ушко?
теги: Джеймс Дэй
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