Фотограф сам заплакал во время снимка, а его фотография собрала 180 00





Фотограф сам заплакал во время снимка, а его фотография собрала 180 000 лайков, 42 000 репостов и 7 тысяч комментариев

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На первый взгляд на снимке нет ничего удивительного. Стоит молодая пара. Он с улыбкой что-то шепчет ей, а она плачет. Что же тогда заставило заплакать самого фотографа?

Австралийский фотограф Джеймс Дэй делал свадебные фотографии молодоженов Адриана и Рослин из города Bowral в Австралии. Во время одного из кадров он обратился с одной просьбой к молодому человеку. Затем произошел такой эмоциональный момент, который был запечатлен на снимке и покорил десятки тысяч человек во всем мире!





Что же он ей сказал?

Джеймс Дэй хотел фотографировать Адриана и Рослин во время заката солнца. Он все подготовил для этого. Ему нравятся такие съемки, когда два человека вместе, очень маленькие, на большом красивом фоне. Но в тот вечер это казалось недостаточным. Когда свет был идеальным, он бросил все и сказал им: «Прекратите позировать, а просто наслаждайтесь первым закатом солнца как супружеская пара».

Они взяли друг друга за руки и это было так прекрасно, что он не мог бы им что-либо лучшее предложить. Джеймс Дэй сказал тогда Адриану:

«У меня к тебе один вопрос, но я хочу, чтобы ты ответ сказал только Рослин, а не мне. Из миллиарда людей на этой планете ты выбрал Рослин, чтобы остаток своей жизни провести вместе с ней. Можешь ты ей сказать, почему?»

«Самые красивые слезы текли по ее лицу».

«Во время его ответа я увидел, как глаза Рослин начали блестеть и слезы потекли по ее лицу. Тогда я сам начал плакать. Любовь это что-то великолепное».

Потом уже в интервью Джеймс Дэй сказал о снимке:

«Это то, что я хотел бы фотографировать – а не всегда одни и те же позы».

«Мое желание было, чтобы он прошептал ей свое объяснение на ушко – только для нее. Я хотел, чтобы этот момент был бы только для них».

Так что же он прошептал ей на ушко?