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Рост товарооборота между Германией и Россией
13.05.2017 09:20
Ангела Меркель и Владимир Путин
Всем
известно, что во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи с
президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы Украины, Сирии и
затрагивалась тема геев в Чечне. Но практически ничего не сообщалось о том, что
шел разговор об укреплении и развитии экономических связей между двумя
странами. Обе стороны пришли к выводу о необходимости их дальнейшего
совершенствования.
Президент
России Владимир Путин, ссылаясь на данные
Федеральной таможенной службы, привел такие факты: за январь – февраль
2017 года товарооборот между двумя странами по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вырос на 43%, до 7.3 миллиарда долларов.
Данные Федеральной таможенной службы
Российской Федерации
Экспорт из
России в Германии увеличился на 55, 1 % до 4.6 миллиарда долларов, а импорт товаров из
Германии в Россию возрос на 26.2 процента и составил 2.7 миллиарда долларов.
Доля товарооборота России с Германией составила 9.3% от общего объема
внешнеторговых операций России во всем мире.
Цифры
немецкого Федерального статистического управления несколько отличаются от
российских данных, но также говорят о позитивном сдвиге в экономических
взаимоотношениях между двумя странами.
Данные Федерального статистического
управления Германии
Согласно
этим данным торговый оборот между Германий и Россией увеличился на 37.%.
Экспорт товаров в Россию вырос на 35.69%, а импорт из России на 38.46%.
Такой рост
произошел, несмотря на санкции со стороны ЕС относительно России, по мнению представителей
Российско-Германской торговой палаты, благодаря повышению цен на нефть и
укреплению рубля, что привело к увеличению доходов от продажи нефти и
укреплению покупательной способности разных субъектов Российской Федерации.
Тем не
менее, в Германии по-прежнему слышатся голоса о необходимости отмены санкций
против России. В России также заинтересованы в этом, потому что санкции не дают
доступа российским фирмам к высокотехнологическому оборудованию, в том числе и
для оборонной промышленности, и не позволяют получать кредиты у западного
финансового сектора. Часть немецких фирм нашло лазейку в этом вопросе. Они
переместили производство тех товаров, которые попали под санкции и запрещены
для ввоза в Россию, на территорию самой России.
Для России Германия
второй после Китая торговый партнер. Непростые отношения, которые сложились
между немецким и российским правительством из-за происходящего в Украине и
Сирии, должны быть смягчены в будущем. Это то, о чем канцлер Меркель говорила с
Путиным на встрече в Сочи.
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