Рост товарооборота между Германией и Россией





Ангела Меркель и Владимир Путин

Всем известно, что во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы Украины, Сирии и затрагивалась тема геев в Чечне. Но практически ничего не сообщалось о том, что шел разговор об укреплении и развитии экономических связей между двумя странами. Обе стороны пришли к выводу о необходимости их дальнейшего совершенствования.

Президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы, привел такие факты: за январь – февраль 2017 года товарооборот между двумя странами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 43%, до 7.3 миллиарда долларов.

Данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации

Экспорт из России в Германии увеличился на 55, 1 % до 4.6 миллиарда долларов, а импорт товаров из Германии в Россию возрос на 26.2 процента и составил 2.7 миллиарда долларов. Доля товарооборота России с Германией составила 9.3% от общего объема внешнеторговых операций России во всем мире.

Цифры немецкого Федерального статистического управления несколько отличаются от российских данных, но также говорят о позитивном сдвиге в экономических взаимоотношениях между двумя странами.

Данные Федерального статистического управления Германии

Согласно этим данным торговый оборот между Германий и Россией увеличился на 37.%. Экспорт товаров в Россию вырос на 35.69%, а импорт из России на 38.46%.

Такой рост произошел, несмотря на санкции со стороны ЕС относительно России, по мнению представителей Российско-Германской торговой палаты, благодаря повышению цен на нефть и укреплению рубля, что привело к увеличению доходов от продажи нефти и укреплению покупательной способности разных субъектов Российской Федерации.

Тем не менее, в Германии по-прежнему слышатся голоса о необходимости отмены санкций против России. В России также заинтересованы в этом, потому что санкции не дают доступа российским фирмам к высокотехнологическому оборудованию, в том числе и для оборонной промышленности, и не позволяют получать кредиты у западного финансового сектора. Часть немецких фирм нашло лазейку в этом вопросе. Они переместили производство тех товаров, которые попали под санкции и запрещены для ввоза в Россию, на территорию самой России.

Для России Германия второй после Китая торговый партнер. Непростые отношения, которые сложились между немецким и российским правительством из-за происходящего в Украине и Сирии, должны быть смягчены в будущем. Это то, о чем канцлер Меркель говорила с Путиным на встрече в Сочи.