Ох уж эти Beamte (чиновники) в Германии





«Почему ты так поздно сегодня пришел с работы?» - спрашивает чиновника его жена. «Понимаешь, - отвечает тот - мои коллеги пошутили надо мной. Они меня не разбудили».

Человек вышел из налоговой инспекции и говорит грабителю, показывая пустой кошелек: «Извините, но ваши коллеги были быстрее!»

Тот, кто начинает изучать немецкий язык, сталкивается со словами, которые на немецком языке звучат по-разному, а при переводе на русский, наоборот, одинаково. Ну, например, k o nnen – мочь и d u rfen – мочь. В первом случае речь идет о возможности что-то сделать, а во втором, о разрешении это сделать. Здесь ничего трудного нет, но вот когда речь заходит о таких словах как Beamte и Angestellte или Pension и Rente , то в данном случае надо знать немецкую действительность, чтобы разобраться в происходящем. Beamte и Angestellte переводятся как служащий. Pension и Rente как пенсия. Для чего же в немецком языке используются разные слова, имеющие одинаковый смысл? Возможно для того чтобы сделать уточнение, кто из служащих к какой группе относится. Так если вы чиновник, учитель, священник, военный, то вы Beamte , то есть тот, кто работает на государство. Если же вы служащий, который не работает на государство, то вы Angestellte . И далее по цепочке, если вы Beamte , то и пенсия у вас будет называться Pension , а если вы Angestellte , то ваша пенсия будет иметь название Rente . Интересен такой факт, что даже работая в одной сфере вы можете быть как Beamte , так и Angestellte . Речь идет об образовании. Учитель, работающий в государственной школе – Beamte , а в частной - Angestellte . Для того чтобы понять отношение многих немцев к Beamte , государственным служащим, нужно побывать в Германии. В данном случае следует сразу же оговориться, что хотя к категории Beamte относятся, как уже отмечалось: учителя, военные, священники и другие профессии, в народе это слово ассоциируется главным образом с чиновниками. Ведь иногда чиновники сами подливают масла в огонь, как, например, в случае с одним из них. Немецкое издание bild.de в 2012 году опубликовало небольшую заметку: «14 Jahre nichts getan, 745?000 Euro kassiert» «14 лет ничего не делал, а получил 745 000 евро». Начинается заметка со старой шутки-вопроса: «В чем разница между деревом и чиновником? Дерево работает».

Так вот, как замечает издание, по отношению к одному из чиновников немецкого города Менден Menden, это горькая правда. Когда этому служащему исполнилось 65 лет и он уходил на пенсию, то написал своим коллегам по работе следующую записку: «Сегодня мой последний день на работе. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех, кто 14 лет тому назад так организовал по- новому техническую службу, что мне ничего не надо было делать». Он готов был работать на работе, но если это никому не нужно было, то это не его вина. За это время он заработал 745 000 евро. Закончил он свое послание следующими словами: «С 1998 года я присутствовал, но ничего не делал. Так что я иду на пенсию очень хорошо подготовленным – adieu.”

Меняю рабочее место на виллу у моря

Почему же государственных людей в Германии не всегда любят? Потому что они, наверно, имеют преимущества, определенные привилегии, перед другими «простыми» служащими. Так, госслужащие практически не подвержены безработице, так как об их трудоустройстве будет заботиться государство. И пенсии у них намного выше. Вот на этом мы и остановимся.

Если вы государственный служащий, то вам достаточно проработать на госслужбе пять лет, потом вы можете работать и в частном бизнесе, минимальная пенсия - Pension у вас будет – 1400 евро в месяц. После 40 лет работы на государство она будет составлять 72.56% от вашего последнего заработка. Негосударственные служащие, проработавшие 45 лет, будут получать пенсию - Rente в размере 1 224 евро в месяц в Западной Германии и 1086 евро в Восточной Германии.

Согласно последнему исследованию, проведенному немецким институтом по экономическим исследованиям (DIW), разница между пенсиями людей этих двух категорий очень значительна и соотносится как три к одному. Как только были опубликованы результаты этого исследования, а именно 4 марта в 22.33 под заголовком «So viel mehr Geld erhalten Pensionare gegenuber Rentnern» «Так много денег получают пенсионеры (госслужащие) по отношению к пенсионерам (не госслужащим), то уже через 12 часов было 70 166 лайков «мне нравится».

На самом деле, говорится в исследовании, бывший госслужащий получает пенсию в среднем в размере 2500 евро в месяц, а бывший негосударственный служащий в среднем только 721 евро. Особенно впечатляющей разница становится, если госслужащий получал большую зарплату. Так зарплата в 11 000 евро дает право такому человеку получать пенсию в размере 8 000 евро в месяц. Если же вы не госслужащий, то, сколько бы вы не зарабатывали, ваша пенсия не может быть более 2700 евро в месяц. Вот и получается, что 77.3% бывших госслужащих Германии получают пенсию более чем 2000 евро в месяц, а 30% даже больше чем 3000 евро в месяц. Среди негосударственных служащих только 0.18% получают пенсию выше 1950 евро в месяц.

Преимущество «государственных пенсионеров» прослеживается и в случае болезни. За них государство перенимает на себя 70% всех расходов, 30% они должны платить сами через частное страхование, не государевы люди должны платить половину медицинского страхового взноса.

К этому всему надо еще добавить, что «государственные пенсионеры» не только имеют большую пенсию, они еще и могут раньше выйти на нее. В то время как простой работник должен работать до 65 лет, а уже рассматривается вопрос о выходе на пенсию в 67 лет, то госслужащий может идти значительно ранее в зависимости от работы. Так военные могут идти на пенсию в 53 года, авиадиспетчеры в 55 лет, пилоты реактивных самолетов в 41 год. Госслужащему не надо ждать 65 лет. Е сли у него есть стаж в 40 лет, то он может выходить на пенсию.

Теперь понятно, почему в Германии так много шуток о Beamte. Спрашивает один Beamte (госслужащий) у другого: « Почему так много людей недовольны нами, ведь мы же ничего не делаем?»