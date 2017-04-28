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В 37 лет 38 детей, неужели такое возможно?
28.04.2017 13:32
«Я даже не
знала, что меня выдают замуж. К моему отцу пришли люди и принесли подарки.
Когда пришло время им уходить, я думала, что только провожаю мою тетю. Но когда
мы пришли к нему домой, она передала меня моему мужу» - рассказывает Мариам
Набатанзи Mariam Nabatanzi свою историю. Ей тогда было 12 лет, ее мужу 40.
Мариам живет
в маленькой деревне Kabimbiri в Уганде. Сегодня ей 37 лет и у нее 38 детей от
одного мужа. Самому младшему 4 месяца, самому старшему 23 года. Первый раз она
родила двойню в 14 лет. С тех пор она родила четыре раза тройню, три раза
двойню и три раза по четверо близнецов.
Как она сама
утверждает, это у нее наследственное, так как ее отец также имел 45 детей, но
от разных женщин. Что касается ее мужа, то он, опять же по ее словам,
полигамный, и имеет еще много детей от других женщин от предыдущих браков.
Все дети
родились естественным путем и только в последнем случае потребовалось кесарево
сечение. После шестых родов, когда у нее уже было 18 детей, Мариам решила
больше не рожать и стала просить помощи у врачей. Те же, наоборот, советовали
не прекращать ей рожать детей, так как у нее была повышенная гиперовуляция и
отказ от рождения детей мог плохо сказаться на ее здоровье. В этом она
убедилась сама, когда стала использовать спираль. Ее организм резко
отреагировал на это, у нее в организме произошло много изменений. «И в какой-то
момент я была близка к смерти. Я
лежала
в
течение
месяца
в
коме
" –
вспоминает
Мариам
.
В 23 года,
когда она была уже 25-кратной мамой и снова попыталась прекратить рожать детей.
«Я обследовалась в клинике в Мугало. Заключение врачей гласило, что я и в дальнейшем
не должна избегать родов, потому что количество яйцеклеток по-прежнему очень
высокое» - рассказывает она.
Прокормить
такую семью очень сложно. Тем более что муж никакой помощи не оказывает, да и в
те редкие случаи, когда он бывает дома, то иногда распускает руки, бьет Мариам.
Она возделывает небольшой участок земли. Ежедневно ее семья потребляет 10
килограммов кукурузной муки, 4 килограмма сахара и расходует три куска мыла.
Чтобы подзаработать немножко денег, Мариам продает лекарственные травы и
помогает молодоженам советами.
На судьбу
она не жалуется. В интервью журналу „pulse“ Мариам поведала: «Я
прекратила сочувствовать сама себе, потому что знаю, эти дети являются даром от
бога и я должна оберегать их. Поэтому я стараюсь изо всех сил заботиться о них
". К тому же рождение последнего ребенка поставило точку на ее возможности
забеременеть в будущем. Во время проведения кесарева сечения врач сообщил, что он
удалил ей матку.
Сейчас
Мариам вся в заботах по сбору денег для проведения водопровода. Она надеется,
что в будущем сможет продавать воду для населения, так как нехватка чистой воды
в этом районе является большой проблемой.
теги: уганда
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