В 37 лет 38 детей, неужели такое возможно?









«Я даже не знала, что меня выдают замуж. К моему отцу пришли люди и принесли подарки. Когда пришло время им уходить, я думала, что только провожаю мою тетю. Но когда мы пришли к нему домой, она передала меня моему мужу» - рассказывает Мариам Набатанзи Mariam Nabatanzi свою историю. Ей тогда было 12 лет, ее мужу 40.

Мариам живет в маленькой деревне Kabimbiri в Уганде. Сегодня ей 37 лет и у нее 38 детей от одного мужа. Самому младшему 4 месяца, самому старшему 23 года. Первый раз она родила двойню в 14 лет. С тех пор она родила четыре раза тройню, три раза двойню и три раза по четверо близнецов.

Как она сама утверждает, это у нее наследственное, так как ее отец также имел 45 детей, но от разных женщин. Что касается ее мужа, то он, опять же по ее словам, полигамный, и имеет еще много детей от других женщин от предыдущих браков.

Все дети родились естественным путем и только в последнем случае потребовалось кесарево сечение. После шестых родов, когда у нее уже было 18 детей, Мариам решила больше не рожать и стала просить помощи у врачей. Те же, наоборот, советовали не прекращать ей рожать детей, так как у нее была повышенная гиперовуляция и отказ от рождения детей мог плохо сказаться на ее здоровье. В этом она убедилась сама, когда стала использовать спираль. Ее организм резко отреагировал на это, у нее в организме произошло много изменений. «И в какой-то момент я была близка к смерти. Я лежала в течение месяца в коме " – вспоминает Мариам .

В 23 года, когда она была уже 25-кратной мамой и снова попыталась прекратить рожать детей. «Я обследовалась в клинике в Мугало. Заключение врачей гласило, что я и в дальнейшем не должна избегать родов, потому что количество яйцеклеток по-прежнему очень высокое» - рассказывает она.

Прокормить такую семью очень сложно. Тем более что муж никакой помощи не оказывает, да и в те редкие случаи, когда он бывает дома, то иногда распускает руки, бьет Мариам. Она возделывает небольшой участок земли. Ежедневно ее семья потребляет 10 килограммов кукурузной муки, 4 килограмма сахара и расходует три куска мыла. Чтобы подзаработать немножко денег, Мариам продает лекарственные травы и помогает молодоженам советами.

На судьбу она не жалуется. В интервью журналу „pulse“ Мариам поведала: «Я прекратила сочувствовать сама себе, потому что знаю, эти дети являются даром от бога и я должна оберегать их. Поэтому я стараюсь изо всех сил заботиться о них ". К тому же рождение последнего ребенка поставило точку на ее возможности забеременеть в будущем. Во время проведения кесарева сечения врач сообщил, что он удалил ей матку.

Сейчас Мариам вся в заботах по сбору денег для проведения водопровода. Она надеется, что в будущем сможет продавать воду для населения, так как нехватка чистой воды в этом районе является большой проблемой.