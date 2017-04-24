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Военные расходы в мире - 227 долларов на человека
24.04.2017 14:09
Чисто
статистически, столько потратили все страны мира в 2016 году на вооружение в
расчете на одного человека. Общая же сумма составляет 1 триллион 686 миллиардов
долларов, что на 0.4% больше чем в 2015
году. Это данные стокгольмского института исследований проблем мира SIPRI.
Расходы на вооружение в мире с 1988
по 2016 год
Сама по себе
сумма в 227 долларов небольшая, но если, например, принять во внимание, такой
факт, что в Бурунди, житель страны в год в среднем зарабатывает 260 долларов,
то 227 долларов не так уж и мало. Кроме того, эта сумма может быть и выше, так
как по таким странам как Северная Корея, которая тратит очень много денег на
вооружение и Сирия, которая уже несколько лет ведет войну, нет никаких данных.
На первом
месте по расходам идут как всегда Соединенные Штаты Америки – 611 миллиардов
долларов. Согласно данным НАТО этот показатель равен для США – 664 миллиарда
долларов. Таким образом, на эту страну приходится треть всех расходов на
вооружение. Если же брать промежуток в 10 лет, то расходы США на вооружение
сократились на 4.8 процента.
Что же
касается России, то здесь все наоборот. По сравнению с 2007 годом, Россия
увеличила свой военный бюджет на 87 процентов и с общими расходами на
вооружение в 69.2 миллиарда долларов занимает третью позицию после США и Китая.
Расходы
Китая на оборону составляют 215 миллиардов долларов. Это на 118% больше чем в
2017 году. Самый большой прирост по такому показателю как расходы на оборону за
десять лет у ОАЭ – 123 процента. А по общей сумме эта страна на 14-м месте. На
пятом месте идет Индия, которая в 2016 году также увеличила военные расходы на
8.5%.
Удивительным
на первый взгляд может показаться то, что многие страны экспортеры нефти
сократили свои расходы на вооружение. Даже Саудовская Аравия, которая втянута в
военный конфликт в Йемене, потратила в 2016 году на оборону на 30% меньше чем в
2015 году и, тем не менее, с 63.7 миллиардами долларов идет вслед за Россией.
Такое сокращение объясняется в первую очередь падением цен на нефть. Из-за
этого снизили свои расходы на вооружение также Венесуэла – на 56%, Ирак и
Азербайджан на 36%.
Европейские
страны хотя и повысили свои расходы на оборону, но не очень значительно, в
среднем на 2.6 процента. Выделяются среди них Германия – 6.8% и Италия – 11%.
теги: расходы на вооружение
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