



Немецкий журнал Der Spiegel написал о том, кто из артистов является сторонником тех или иных кандидатов. В избирательную кампанию во Франции включились даже некоторые американские артисты. Памела Андерсон, которая в период президентской кампании в США была на стороне Берни Сандерса, призвала французов голосовать за Меланшона. И она не одинока в этом призыве. Оливер Стоун и Марк Руффало также за Меланшона.

Брижит Бардо

Ален Делон в своем открытом письме в « Le Figaro » предлагает проголосовать за Финьона. Бриджит Бардо, актриса и защитница животных, считает Фийона неплохим парнем, но она не в захвате от четырех – он (Меланшон, Макрон, Фийон, Амон), и просто сказала "Figaro" «Я за М…». А вы разбирайтесь, мол, сами, идет речь о Макроне или Меланшоне или вообще о Марин Ле Пен.

Интернет издание Quartz пишет о том, что главным победителем на выборах во Франции станет Владимир Путин, так как бывший троцкист Жан-Люк Меланшон, кандидат от экстремально правых, анти-иммигрантски настроенная Марин Ле Пен и христианский консерватор Франсуа Фийон продемонстрировали в период избирательной кампании свою идеологическую близость с Кремлем.

Президент США Дональд Трамп в своем интервью Associated Press, считает Марин Ле Пен наиболее сильным кандидатом в сегодняшней Франции и что террористический акт, который произошел недавно в Париже, повлияет на результаты выборов и сыграет на руку Марин Ле Пен. При этом сам Трамп не одобряет действия Марин Ле Пен.

Дочери Жан-Мари Ле Пена

Марин Ле Пен, одна из дочерей Жан Мари Ле Пена не понаслышке знает, что такое террор. Когда ей было 8 лет, в ноябре 1976 года, в доме, где они жили, произошел взрыв. В результате было разрушено 12 квартир. Ранения получили двое взрослых и четверо детей. По счастливому стечению обстоятельств никто из семейства Ле Пенов не пострадал. Хотя никто из организовавших этот взрыв арестован не был, все связывали происшедшее с политической деятельностью отца Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пена.

Разрушения от взрыва 2 ноября 1976 года в доме Жан-Мари Ле Пена

Все это, конечно же, отложило отпечаток на дальнейшую судьбу семейства Ле Пенов.

На фоне всего этого, отмечают некоторые журналисты, как это ни удивительно, но проблема террора меньше всего затрагивалась во время предвыборных дебатов. И это в то время, пишет немецкий die Welt, когда во Франции за два года из-за террора погибло больше людей, чем за предыдущие 60 лет, начиная с 1945 года. 238 человек с начала 2015 года стали жертвами террористических атак. А если учесть при этом погибшего полицейского на Champs -E lys e es , то число жертв достигло цифры в 239 человек.

Чем можно объяснить, что проблема террора не нашла должного внимания в программах кандидатов? Ответ напрашивается один. Они не знают, что надо делать. Так во время телевизионных дебатов на вопрос о том, как он собирается справиться с террористическими угрозами, Жан-Люк Меланшон, как маленький мальчик ответил, «Почему Я?».

Марин Ле Пен выступает за закрытие границ и высылку всех неблагонадежных. Но как обращают внимание, в первом случае террористические действия совершают не иммигранты, а жители Франции, а во втором, высылка всех, так называемых неблагонадежных, была бы нарушением законности. Ведь уже и сейчас, то о чем говорят кандидаты, осуществляет правительство Франции. С 13 ноября 2015 года границы страны контролируются и за этот период из Франции высланы 80 000 человек.

Таким образом, получается, что исламский терроризм во Франции по большей части «домашняя проблема», решение которой требует трудных, комплексных мероприятий. При этом левый популист Меланшон не имеет вообще никакого рецепта, а то, что предлагает сделать Марин Ле Пен, противоречит Конституции.

Как оценит такое положение французский народ, или какие две буквы победят, мы узнаем завтра, во время первого тура голосования во Франции .