|
|
|
Автор
Кнопки
|
Франция, какая буква победит
22.04.2017 13:19
Немецкий
журнал Der
Spiegel написал о том, кто из артистов является сторонником тех или иных
кандидатов. В избирательную кампанию во Франции включились даже некоторые
американские артисты. Памела Андерсон, которая в период президентской кампании в
США была на стороне Берни Сандерса, призвала французов голосовать за Меланшона.
И она не одинока в этом призыве. Оливер Стоун и Марк Руффало также за Меланшона.
Брижит Бардо
Ален Делон в
своем открытом письме в
«
Le Figaro
»
предлагает проголосовать за Финьона. Бриджит
Бардо, актриса и защитница животных, считает Фийона неплохим парнем, но она не
в захвате от четырех – он (Меланшон,
Макрон, Фийон, Амон), и просто
сказала "Figaro" «Я за М…». А вы разбирайтесь, мол, сами, идет
речь о Макроне или Меланшоне или вообще о Марин
Ле Пен.
Интернет
издание Quartz
пишет о том, что главным победителем
на выборах во Франции станет Владимир Путин, так как бывший троцкист Жан-Люк
Меланшон, кандидат от экстремально правых, анти-иммигрантски настроенная Марин Ле Пен и христианский консерватор
Франсуа Фийон продемонстрировали в период избирательной кампании свою
идеологическую близость с Кремлем.
Президент
США Дональд Трамп в своем интервью Associated
Press, считает Марин Ле Пен наиболее сильным кандидатом в сегодняшней Франции
и что террористический акт, который произошел недавно в Париже, повлияет на
результаты выборов и сыграет на руку Марин Ле Пен. При этом сам Трамп не
одобряет действия Марин Ле Пен.
Дочери Жан-Мари Ле Пена
Марин Ле
Пен, одна из дочерей Жан Мари Ле Пена не понаслышке знает, что такое террор. Когда
ей было 8 лет, в ноябре 1976 года, в доме, где они жили, произошел взрыв. В
результате было разрушено 12 квартир. Ранения получили двое взрослых и четверо
детей. По счастливому стечению обстоятельств никто из семейства Ле Пенов не
пострадал. Хотя никто из организовавших этот взрыв арестован не был, все связывали
происшедшее с политической деятельностью отца Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пена.
Разрушения от взрыва 2 ноября 1976
года в доме Жан-Мари Ле Пена
Все это,
конечно же, отложило отпечаток на дальнейшую судьбу семейства Ле Пенов.
На фоне всего
этого, отмечают некоторые журналисты, как это ни удивительно, но проблема
террора меньше всего затрагивалась во время предвыборных дебатов. И это в то
время, пишет немецкий
die Welt,
когда во Франции за два года из-за террора погибло больше людей, чем за
предыдущие 60 лет, начиная с 1945 года. 238 человек с начала 2015 года стали
жертвами террористических атак. А если учесть при этом погибшего полицейского
на
Champs
-E
lys
e
es
, то число жертв достигло цифры в 239
человек.
Чем можно
объяснить, что проблема террора не нашла должного внимания в программах
кандидатов? Ответ напрашивается один. Они не знают, что надо делать. Так во время
телевизионных дебатов на вопрос о том, как он
собирается справиться с террористическими угрозами, Жан-Люк Меланшон, как
маленький мальчик ответил, «Почему Я?».
Марин Ле Пен
выступает за закрытие границ и высылку
всех неблагонадежных. Но как обращают внимание, в первом случае
террористические действия совершают не иммигранты, а жители Франции, а во
втором, высылка всех, так называемых неблагонадежных, была бы нарушением
законности. Ведь уже и сейчас, то о чем говорят кандидаты, осуществляет
правительство Франции. С 13 ноября 2015
года границы страны контролируются и за этот период из Франции высланы 80 000
человек.
Таким
образом, получается, что исламский терроризм во Франции по большей части «домашняя
проблема», решение которой требует трудных, комплексных мероприятий. При этом левый
популист Меланшон не имеет вообще никакого рецепта, а то, что предлагает сделать
Марин Ле Пен, противоречит Конституции.
Как оценит такое положение
французский народ, или какие две буквы победят, мы узнаем завтра, во время
первого тура голосования во Франции
.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.