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Трамп против Си Цзиньпина: победила дипломатия
12.04.2017 14:14
«Я бы дал ему гамбургер из Макдональдса, и я бы сказал, что нам нужно приступить к работе, потому что вы не можете продолжать девальвировать (китайскую валюту)», «Я бы дал ему, да, я бы дал ему двойной, вероятно, двойной биг-мак»- так говорил Дональд Трамп в августе 2015 года во время своей избирательной кампании о том, как он встретит китайского лидера, в том случае если станет президентом.
Президент
Китая Си Цзиньпин и его американский коллега Дональд Трамп проводят второй
раунд переговоров на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, США, 7 апреля 2017 года
«Они хотят,
чтобы наши люди умирали от голода, они забирают наш бизнес, они забрали наши
рабочие места», «Они убивают нас» - каких
только высказываний не пришлось Китаю выслушать в свой адрес от Трампа во время
его избирательной кампании и в первые дни после того как он стал президентом
страны.
Поэтому обе
стороны с напряжением ждали встречи двух лидеров. Очень большое беспокойство у
китайской стороны вызывала непредсказуемость в поведении Дональда Трампа.
Китайцы очень большое значение придают внешним атрибутом встречи, и они, как и
все, обратили внимание на характер рукопожатия Дональда Трампа и на то, как он
отказался второй раз пожать руку канцлера Германии Ангелы Меркель.
Но все
прошло «неожиданно» хорошо и дружелюбно. Хи говорил об «огромном прогрессе», а
Трамп о «выдающихся отношениях». Дональд Трамп не только пригласил китайского
руководителя в свою летнюю резиденцию Мар-а-Лаго, на что ревностно обратили
внимание немецкие корреспонденты, но и устроил концерт для него и его жены. Его
внучка Арабелла Кушнер,
спела
популярную китайскую народную песню и прочитала стихотворение на китайском
языке для Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань во время знакового обеда в
поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
Выступление Арабеллы перед китайскими
гостями.
Иванка и ее
муж Кушнер принимали активное участие, как в подготовке встречи так и в ее
проведении.
В то время
как в США Иванку Трамп иногда критикуют за слишком активное «соучастие»
в президентстве ее отца, так в интервью The
Telegraph,Эрик Трамп заявил о том, что его сестра Иванка побудила отца
начать удары по Сирии, в Китае же она в основном представляется как идеальная
женщина.
Сегодня
многие китайские женщины настолько влюблены
в Иванку Трамп, что согласно газете «Нью-Йорк таймс», окрестили президентскую
дочь как «богиню Yi Wan Ka» Трамп.
Они восхищаются ее образованием, деловой хваткой и образом жизни. У нее, по их
мнению «элегантный и сбалансированный стиль» и она для них является «символом власти и амбиций». «Она очень
независимая. Она олицетворяет то к чему мы стремимся – выйти удачно замуж,
хорошо выглядеть, а также иметь собственную карьеру » - сказал о ней китайский
режиссер женского реалити-шоу.
Это же можно сказать и об отношении китайцев к ее дочке. Когда в сети было выложено видео на котором Арабелла выступает на китайском языке, оно имело 100 миллионов просмотров.
Выступление Арабеллы Кушнер.
Говорят, что
Арабелла начала изучать китайский язык с 18 месяцев и уже читала произведения
знаменитых китайских поэтов, таких как Ли Бай. Фурор и сотни тысяч лайков
получило также фото Иванки Трамп, которое она выставила в Instagram и где
видно, что ее годовалый сын Теодор играет со строительными блоками, на которых
изображены китайские иероглифы.
Иванка Трамп с сыном Теодором.
Эта
информация должна дать пищу для размышлений тем, кто слишком серьезно
воспринимает то, что говорят кандидаты во время избирательных кампаний.
Так что
неофициальная часть удалась на славу. Или как
написал немецкий корреспондент - победила дипломатия.
Что же
касается подводной части айсберга, то есть того о чем говорилось не перед
камерами, то об этом станет многое понятно спустя некоторое время. Особенно это
касается торговых отношений. Все помнят высказывание Трампа о том, что
«Китай изнасиловал нашу страну» обвиняя руководство Китая в искусственном занижении
курса юаня по отношению к доллару, в результате чего дефицит в торговле США с
Китаем достиг астрономического разрыва между импортом и экспортом.
Как
показывает инфографика, Соединенные Штаты импортируют товаров из Китая в четыре
раза больше, чем экспортируют туда.
Соотношение импорта и экспорта между
США и Китаем.
В ходе
переговоров по этому вопросу, китайская сторона, якобы, согласилась с
необходимостью сокращения такой разницы между импортом и экспортом в пользу
Китая.
Неприятным
моментом для Китая было решение Дональда Трампа разбомбить сирийский аэродром,
с которого вылетали военные самолеты Сирии для бомбардировки боевиков, применяя
при этом химическое оружие. Китай хотя и осудил Сирию за это, тем не менее,
по-прежнему является союзником России и в ООН не выступает с требованием
смещения Асада.
Бомбардировка
Сирии со стороны США многими рассматривается как сигнал Китаю, что в случае
если он не сможет повлиять на Северную Корею в ее планах по дальнейшему
наращиванию атомного оружия и производству ракет дальнего радиуса действия, США
могут в одностороннем порядке взяться за решение этой проблемы.
Несмотря на
наличие разногласий по некоторым вопросам у двух стран: «Спустя сорок пять лет
после того, как лед между ними растаял, Китай и Соединенные Штаты стали сильно
взаимозависимыми, и их интересы все больше переплетаются. Двусторонняя торговля
в прошлом году достигла 519,6 млрд. долларов США, а объем двусторонних
инвестиций превысил 170 млрд. Долларов. У них есть более 200 пар
городов-побратимов, и 14 000 человек ежедневно направляются из одной страны в
другую» - пишет
chinadaily.com.cn
.
«Есть тысячи причин, чтобы
китайско-американские отношения работали, и ни одной для их разрыва»,
- сказал китайский президент.
теги: Трамп, Китай, Си Цзиньпин
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