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Отставка Гонтаревой глазами немцев
10.04.2017 15:41
«Ее курс
реформирования одобрялся МВФ, внутри страны наоборот. Глава Центрального банка
Украины неожиданно подала заявление об уходе», так начинается заметка в
немецком SPIEGEL
ONLINE об отставке Валерии Гонтаревой. Ниже представлен перевод статьи.
Глава украинского Центрального банка
Валерия Гонтарева.
Глава
украинского Центрального банка неожиданно подала заявление об отставке.
Находящаяся на посту с 2014 года Валерия Гонтарева, по собственному утверждению,
написала заявление об уходе. «Моя миссия выполнена. Реформы осуществлены»,
сказала 52-летняя в Киеве. Ее отставка должна быть еще утверждена парламентом.
Гонтарева
считается реформатором, позволив сократится банковскому сектору и сделав более
гибким обменный курс национальной валюты.
Ее деятельность за прошедший период, по ее собственному утверждению,
способствовала стабилизации макроэкономических
показателей финансовой сферы страны, очищению банковской системы и увеличению
валютных резервов до 16 миллиардов долларов.
Из-за серьезного
экономического кризиса в стране при ней были закрыты почти половина из 180
банков страны. В декабре 2016 года был национализирован «Приватбанк», самый
большой банк страны. Государство контролирует сейчас более 50% банковского
сектора.
Много критиков в собственной стране.
Втянутая в
конфликт с пророссийскими сепаратистами Украина борется с проблемами коррупции
и очень тяжело поражена экономически. Страна зависима от кредитов МВФ. МВФ
требует в свою очередь политическую стабильность и реформы.
Реформы
Гонтаревой одобрялись Международным валютным фондом, но в собственной
стране вызывали несогласия. Критики
ставили в вину Гонтаревой обесценивание гривны в два раза.
В последние
недели Гонтаревой пришлось пережить кампанию ненависти. На пороге дома был
положен гроб. На доме на российском флаге была нарисована свинья, а саму
Гонтареву протестующие называли российским прихвостнем.
Своей
отставкой Гонтарева предупреждает, что сопротивление реформам будет
усиливаться. Она добавила: дальнейшая кооперация с МВФ будет залогом тому, что
Украина в последующие три года сможет выплачивать свои государственные долги
без угрозы для финансовой стабильности.
Президент
Порошенко
теряет
союзников
.
Из-за
внезапной отставки Петр Порошенко теряет важного союзника в критический момент
для страны. Кредиторы оказывают давление на страну, так как начинают
сомневаться в реформаторских усилиях. Для президента Порошенко будет трудно
найти замену, так как он не смог защитить Гонтареву от вала критики в
собственной стране и не смог предотвратить ее уход.
Порошенко,
владелец крупнейшей шоколадной фабрики страны, был избран в 2014 году. Он
обещал, несмотря на продолжающийся конфликт с Россией, объединить страну. На
востоке страны по-прежнему идут бои с пророссийскими сепаратистами. Против аннексированного
Россией Крыма и тамошнего правительства введены санкции ЕС. По данным ООН в войне
погибло около 10 000 человек.
теги: гонтарева
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