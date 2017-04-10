Отставка Гонтаревой глазами немцев





«Ее курс реформирования одобрялся МВФ, внутри страны наоборот. Глава Центрального банка Украины неожиданно подала заявление об уходе», так начинается заметка в немецком SPIEGEL ONLINE об отставке Валерии Гонтаревой. Ниже представлен перевод статьи.

Глава украинского Центрального банка Валерия Гонтарева.

Глава украинского Центрального банка неожиданно подала заявление об отставке. Находящаяся на посту с 2014 года Валерия Гонтарева, по собственному утверждению, написала заявление об уходе. «Моя миссия выполнена. Реформы осуществлены», сказала 52-летняя в Киеве. Ее отставка должна быть еще утверждена парламентом.

Гонтарева считается реформатором, позволив сократится банковскому сектору и сделав более гибким обменный курс национальной валюты. Ее деятельность за прошедший период, по ее собственному утверждению, способствовала стабилизации макроэкономических показателей финансовой сферы страны, очищению банковской системы и увеличению валютных резервов до 16 миллиардов долларов.

Из-за серьезного экономического кризиса в стране при ней были закрыты почти половина из 180 банков страны. В декабре 2016 года был национализирован «Приватбанк», самый большой банк страны. Государство контролирует сейчас более 50% банковского сектора.

Много критиков в собственной стране.

Втянутая в конфликт с пророссийскими сепаратистами Украина борется с проблемами коррупции и очень тяжело поражена экономически. Страна зависима от кредитов МВФ. МВФ требует в свою очередь политическую стабильность и реформы.

Реформы Гонтаревой одобрялись Международным валютным фондом, но в собственной стране вызывали несогласия. Критики ставили в вину Гонтаревой обесценивание гривны в два раза.

В последние недели Гонтаревой пришлось пережить кампанию ненависти. На пороге дома был положен гроб. На доме на российском флаге была нарисована свинья, а саму Гонтареву протестующие называли российским прихвостнем.

Своей отставкой Гонтарева предупреждает, что сопротивление реформам будет усиливаться. Она добавила: дальнейшая кооперация с МВФ будет залогом тому, что Украина в последующие три года сможет выплачивать свои государственные долги без угрозы для финансовой стабильности.

Президент Порошенко теряет союзников .

Из-за внезапной отставки Петр Порошенко теряет важного союзника в критический момент для страны. Кредиторы оказывают давление на страну, так как начинают сомневаться в реформаторских усилиях. Для президента Порошенко будет трудно найти замену, так как он не смог защитить Гонтареву от вала критики в собственной стране и не смог предотвратить ее уход.

Порошенко, владелец крупнейшей шоколадной фабрики страны, был избран в 2014 году. Он обещал, несмотря на продолжающийся конфликт с Россией, объединить страну. На востоке страны по-прежнему идут бои с пророссийскими сепаратистами. Против аннексированного Россией Крыма и тамошнего правительства введены санкции ЕС. По данным ООН в войне погибло около 10 000 человек.