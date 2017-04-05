Незамеченный юбилей





Территория Аляски.

150 лет тому назад, 30 марта 1867 года представители двух стран России и США подписали документ о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам за 7.2 миллиона долларов.

Переговоры велись долго, но продажа все время откладывалась. Основной причиной продажи считается отсутствие денег у России после того как она потерпела поражение в Крымской войне. Некоторая отсрочка в приобретении Соединенными штатами Аляски произошла из-за гражданской войны в США 1861-1865 годы. Но по ее окончании к этому вопросу вернулись вновь.

«10 октября 1868 года в 15.30 Аляска была официально передана США. После оглашения договора и салюта в 42 выстрела флаг России был спущен и поднят звездно-полосатый американский» - пишет российское издание. Определенные круги в России тогда выступили с негодованием, заявляя, что «продажа за бесценок американцам Аляски — это позор и забвение памяти наших первопроходцев». Что интересно так это то, что и в США было очень мало людей, которые бы радовались этому факту.

Больше всех досталось тогдашнему госсекретарю США Уильяму Сьюарду, про которого говорили, что он купил «выжатый лимон», что покупка Аляски это «глупость Сьюарда», что Аляска это «морозилка Сьюарда» и «Джонсонский парк полярных медведей». Такое название парку дали по фамилии семнадцатого президента США Эндрю Джонсона, с чьего одобрения все это и происходило. Газета „ New York World “ писала тогда, что Аляску не то что покупать, а и принимать в качестве подарка не стоило.

Чек на 7.2 миллиона долларов за покупку Аляски.

По договору купли-продажи США заплатила России по 4.74 доллара за квадратный километр. Площадь Аляски была равна 1 519 000 кв. км. В итоге получилась сумма в 7.2 миллиона долларов. В те времена это было чуть-чуть больше двух процентов бюджета страны. В переводе на сегодняшние цены, спустя 150 лет, это 15 миллиардов долларов, которые составляют лишь 0.4% от бюджета страны в 3.65 триллиона долларов.

Сегодня Аляска, которая в 1959 году официально стала 49-м штатом США, одна из наиболее успешно развивающихся в экономическом отношении территорий страны. ВВП на душу населения в этом штате составляет 82 000 долларов, при среднем по стране 56 000 долларов. И самое главное достояние «морозилки Сьюарда» - это нефть. В 1968 году было открыто нефтяное месторождение Прудо-Бэй Prudhoe Bay, с запасами в 25 миллиардов баррелей. При сегодняшней цене в 50 долларов за баррель, это больше триллиона долларов. Значительная часть нефти из этого месторождения уже добыта, но на Аляске открываются все новые и новые залежи черного золота.

Таким образом, Соединенные Штаты в значительной степени своему процветанию обязаны и Аляске, купленной у России в 1867 году.

Говорят, что Наполеону Бонапарту принадлежит фраза:

«Богатство — не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться».

Подтверждением для этого может служить пример двух стран: Норвегии и Монголии . Монголия, где в недрах страны лежат природные ископаемые на сумму в 3 триллиона долларов или по 1 миллиону на каждого жителя 3-х миллионной Монголии, сегодня практически страна банкрот. И наоборот, Норвегия, с населением в 5.3 миллиона человек имеет самый большой в мире государственный фонд в 900 миллиардов долларов. И это благодаря только нефти, или как говорил Наполеон – умению пользоваться ею.

Соединенные Штаты также сумели воспользоваться сокровищами Аляски.