|
|
|
Автор
Кнопки
|
Незамеченный юбилей
05.04.2017 20:24
Территория Аляски.
150 лет тому
назад, 30 марта 1867 года представители двух стран России и США подписали
документ о продаже Россией Аляски
Соединенным Штатам за 7.2 миллиона
долларов.
Переговоры
велись долго, но продажа все время откладывалась. Основной причиной продажи
считается отсутствие денег у России после того как она потерпела поражение в
Крымской войне. Некоторая отсрочка в приобретении Соединенными штатами Аляски
произошла из-за гражданской войны в США 1861-1865 годы. Но по ее окончании к
этому вопросу вернулись вновь.
«10 октября
1868 года в 15.30 Аляска была официально передана США. После оглашения договора
и салюта в 42 выстрела флаг России был спущен и поднят звездно-полосатый
американский» - пишет российское издание.
Определенные круги в России тогда выступили с негодованием, заявляя, что «продажа
за бесценок американцам Аляски — это позор и забвение памяти наших
первопроходцев». Что интересно так это то,
что и в США было очень мало людей, которые бы радовались этому факту.
Больше всех
досталось тогдашнему госсекретарю США Уильяму Сьюарду, про которого говорили, что
он купил «выжатый лимон», что покупка Аляски это «глупость Сьюарда», что Аляска
это «морозилка Сьюарда» и «Джонсонский
парк полярных медведей». Такое название парку дали по фамилии семнадцатого
президента США Эндрю Джонсона, с чьего одобрения все это и происходило. Газета
„
New
York
World
“ писала тогда, что Аляску не то что
покупать, а и принимать в качестве подарка не стоило.
Чек на 7.2 миллиона долларов за
покупку Аляски.
По договору
купли-продажи США заплатила России по
4.74 доллара за квадратный километр. Площадь Аляски была равна 1 519 000 кв. км. В итоге получилась
сумма в 7.2 миллиона долларов. В те времена это было чуть-чуть больше двух
процентов бюджета страны. В переводе на сегодняшние цены, спустя 150 лет, это
15 миллиардов долларов, которые составляют лишь 0.4% от бюджета страны в 3.65
триллиона долларов.
Сегодня
Аляска, которая в 1959 году официально стала 49-м штатом США, одна из наиболее
успешно развивающихся в экономическом отношении территорий страны. ВВП на душу населения в этом штате составляет 82 000
долларов, при среднем по стране 56 000 долларов. И самое главное
достояние «морозилки Сьюарда» - это нефть. В 1968 году было открыто нефтяное
месторождение Прудо-Бэй Prudhoe Bay, с запасами в 25 миллиардов баррелей. При
сегодняшней цене в 50 долларов за баррель, это больше триллиона долларов.
Значительная часть нефти из этого месторождения
уже добыта, но на Аляске открываются все
новые и новые
залежи черного золота.
Таким
образом, Соединенные Штаты в значительной степени своему процветанию обязаны и
Аляске, купленной у России в 1867 году.
Говорят, что
Наполеону Бонапарту принадлежит фраза:
«Богатство — не в обладании
сокровищами, а в умении ими пользоваться».
Подтверждением
для этого может служить пример двух стран:
Норвегии и Монголии
. Монголия, где в недрах страны лежат природные ископаемые на
сумму в 3 триллиона долларов или по 1 миллиону на каждого жителя 3-х миллионной
Монголии, сегодня практически страна банкрот. И наоборот, Норвегия, с
населением в 5.3 миллиона человек имеет самый большой в мире государственный фонд в 900 миллиардов
долларов. И это благодаря только нефти, или как говорил Наполеон – умению
пользоваться ею.
Соединенные
Штаты также сумели воспользоваться сокровищами Аляски.
теги: Аляска
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.