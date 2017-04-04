Вам говорили, на кого вы похожи





После пресс-конференции журналисты спросили Путина, знает ли он своего двойника.

— Зачем он мне нужен? — удивился президент. Тогда ему протянули фотографию, он взглянул на неё, улыбнулся и, ничего не сказав, ушёл.

Которая из них Натали Портман?

«Феликс Гаджиевич Дадаев любил танцы. После того как гитлеровская Германия напала в 1941 году на Советский Союз, Дадаев танцевал во фронтовой бригаде Красной Армии. Когда война достигла Чечни, он должен был помогать освобождать свою Родину и был тяжело ранен. Его семье пришло письмо о его смерти.

В больнице, куда были привезены тела семерых человек, врачи установили, что двое из них еще живы, и Дадаев один из них. Но власти не стали отменять сообщение о смерти. Так как после того как его здоровье было восстановлено, он был уже другим.

Только в 2008 году рассказал Дадаев газете «Комсомольская правда» свою историю: как его без всяких объяснений специальным рейсом направили в Москву, где он был размещен на даче и офицеры службы безопасности сообщили худому молодому человеку с темными глазами, что он в будущем будет работать в качестве двойника Иосифа Виссарионовича Сталина, вождя Советского Союза, который был его на 40 лет старше». Так начинает рассказ немецкая журналистка Solveig Grothe в spiegel.de о двойниках в истории.

Сталин и Дадаев.

Одни говорят, что это правда, другие, что это полнейшая чепуха. Истории о двойниках курсируют по страницам разных изданий уже давно, но никто зачастую не может доказательно ни подтвердить их, ни опровергнуть.

Так, сообщалось также, что якобы у Саддама Хусейна было три двойника, что они были у заместителя Гитлера Рудольфа Гесса и у самого Гитлера.

Но один факт, когда действительно у одного высокопоставленного британского генерала был двойник во время второй мировой войны и этот двойник иногда заменял самого генерала, подтвержден документально.

«27 мая 1944 года на британском полуострове Гибралтар приземлился самолет. Офицеры салютовали человеку, который вышел из самолета: генерал Бернард Монтгомери. Во всяком случае, так думали все. Человек, который выглядел как «Монти», двигался как Монти и приветствовал как Монти, был все-таки лейтенант Клифтон Джеймс, сотрудник бухгалтерии. За несколько недель до этого ему позвонили из министерства обороны».

В гражданской жизни он был малоизвестным артистом, который в разных варьете копировал Монтгомери. Так как он был похож на генерала, ему предложили лучше изучить поведение Монтгомери, чтобы затем выполнять его роль на самом деле.

Джеймс и Монтгомери.

Шоу с Джеймсом-Монтгомери на Гибралтаре было устроено не для британских солдат, а для немецкого агента, который был выявлен среди испанских рабочих. Расчет был такой: если генерал на Средиземном море, то немецкое командование могло полагать, что высадка в Нормандии будет не скоро. А генерал Монтгомери именно этим вопросом в то время и занимался.

Галереи двойников в немецком издании можно посмотреть здесь и здесь.

Кстати, на первой фотографии слева Натали Портман, рядом Кира Найтли.