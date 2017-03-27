Ислам станет господствующей религией в 2070 году





Если сегодняшние тенденции в религиозном мире будут продолжаться, то во второй половине 21 века ислам будет доминировать на планете, к такому выводу пришли исследователи Pew Research Center. Сейчас в мире 2.17 миллиарда человек исповедующих христианство и 1.6 миллиардов приверженцев ислама. К 2050 году мусульмане почти сравняются в количественном отношении с христианами: 2.76 миллиарда человек и 2.92 миллиарда соответственно. А к 2070 году ислам займет главенствующее положение среди религий, когда мусульмане будут превосходить численно христиан. Из вышеуказанных цифр видно, что прирост сторонников христианства также продолжается, но по темпам прироста ислам значительно превосходит христианство.

Королевская мечеть Бадшахи в Лахоре.

Ислам это единственная в мире религия, которая будет расти значительно быстрее, чем население самой планеты. Так в период с 2010 года по 2050 год число мусульман увеличится на 73% в то время как за этот же период население планеты увеличится только на 37%. Для сравнения, количество исповедующих христианство увеличится на 35%.

Бурный рост ислама.

Такой рост объясняется в некоторой мере тем, что мусульмане имеют более высокий коэффициент рождаемости. Там на женщину мусульманку приходится 3.1 ребенка у христиан этот показатель равен 2.3%. Кроме того у ислама более юное поколение последователей, чем у других религий. 34% из них младше 15 лет по сравнению с 27% в среднем среди всех остальных религий.

Мир станет более религиозным, так как доля атеистов, агностиков и других нерелигиозных групп в период с 2010 года по 2050 год, сократится с 16.4% до 13.2%. Иногда складывается неверное представление, о том, что мусульманский мир – это главным образом Ближний Восток. На самом деле 62% мусульман проживают в Азиатско-Тихоокеанский регионе, главным образом в Индии, Пакистане, Бангладеш, Иране и Турции. А вот государства из мусульманского треугольника между Касабланкой, Аденом и Баку, где возникла религия и откуда распространяются наиболее радикальные течения, в демографическом отношении будут занимать только пятую часть мусульманского мира. В 2050 году Индия станет страной с самым большим мусульманским населением в мире, до 300 миллионов человек, сменив на этом посту Индонезию. Но индуизм в Индии будет про-прежнему оставаться главенствующей религией. Таким образом, несмотря на рост рядов сторонников ислама в азиатском регионе их наиболее радикальные течения будут гасится как индуизмом так и конфуцианством.

В 2010 году средний возраст мусульман был равен 23 годам, что на семь лет моложе представителей всех остальных религий.

В США сегодня 3.3 миллиона мусульман или 1%. Ожидается, что к 2050 году их количество в процентном отношении возрастет до 2.1 процента. Наступит момент, когда мусульманское население США будет превосходить по своей численности еврейское, что скажется на внутренней политике правящих классов. Мусульманское население Европы будет также расти и по прогнозам к 2050 году каждый десятый европеец будет мусульманином.