Обращение Билла Гейтса к Дональду Трампу





«Если вы не будете полностью финансировать Госдепартамент», который управляет многими ключевыми программами Америки, «тогда мне нужно будет закупить больше боеприпасов» - говорил нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис, когда был командующим вооруженными силами США в Афганистане, Пакистане и других горячих точках планеты. Эти слова приводит Билл Гейтс, заканчивая свое обращение к Дональду Трампу: «Bill Gates: Cutting Foreign Aid Makes America Less Safe» «Сокращение иностранной помощи делает Америку менее безопасной».

Что побудило самого богатого человека на планете публично обратиться к президенту США? Предстоящее сокращение бюджета в вопросе оказания помощи другим государствам.

Правительство Соединенных Штатов, являясь одним из самых влиятельных доноров в мире, рассматривает возможность резкого сокращения программ в области здравоохранения и развития во всем мире. «Я понимаю, - пишет Билл Гейтс, - почему некоторые американцы, видя то, как их налоговые доллары уходят за границу, задаются вопросом, почему мы их не тратим у себя дома». И тут же дает ответ на этот справедливый вопрос: «Эти проекты обеспечивают безопасность американцев. Укрепляя здоровье, безопасность и экономические возможности, они стабилизируют уязвимые части мира».

За последние 15 лет, в течение которых он занимается проблемами здравоохранения в других странах, Билл Гейтс понял, что от того, что народы в разных странах начинают жить лучше и богаче, выигрывает и население США. И далее он приводит примеры.

Помощь другим странам помогает предотвращать эпидемии. Примером является вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке унесшая жизни 11 000 человек. Но эта болезнь могла бы унести намного большее количество жизней, если бы она распространилась на соседнюю Нигерию, которая с населением в 180 миллионов человек является международным туристическим хабом. Что предотвратило такую трагедию? Среди многих факторов, это медицинские работники, которые были направлены туда для борьбы с полиомиелитом. После того как разразилась лихорадка Эбола, эти работники переключились на борьбу с ней. Их усилия помогли остановить распространение болезни через Атлантику в США.

Главный спонсор в борьбе против полиомиелита – правительство США. И это очень хорошо, замечает Билл Гейтс, так как это защищает американцев и помогает им быть готовыми к другим эпидемиям, которые могут быть намного страшнее чем Эбола. «Чтобы предотвратить появляющиеся болезни,- подчеркивает Билл Гейтс - нам нужна инфраструктура, построенная на последовательном финансировании хорошо функционирующих программ здравоохранения».

Другим примером являются усилия направленные на борьбу со спидом, известные как PEPFAR - чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом. Начатая в бедных странах еще при президенте Джорже Буше, она доказала свою безусловную действенность тем фактом, что благодаря тем медикаментам, которые поставляются в рамках этой программы сегодня продолжают жить 11 миллионов вич больных.

Как показывают последние исследования, в тех странах, где осуществляется PEPFAR – чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом, в период с 2004 по 2015 год политическая нестабильность в период с 2004 по 2015 год уменьшилась на 40%. В тех же, где нет такой программы, только на 3%.

Улучшение здоровья нации ведет к тому, что сокращается рождаемость в африканских странах, так как родители уже не боятся из-за болезней своих детей, потерять их, а знают, что те будут жить и дальше, Это в свою очередь приводит к тому, что надо меньше продуктов питания для населения, легче становится получить образование. Все это укрепляет такие страны .

В результате мир становится более стабильным и от этого выигрывают все и США в особенности. Все это создает рынки для американских товаров. Из 15 главных торговых партнеров США, 11 ранее получали помощь от Соединенных Штатов. Это помогает удерживать США лидирующие позиции в мире, потому что мать, которой помогли спасти ребенка, никогда этого не забудет. Уменьшение помощи другим государствам приведет к усилению нестабильности во всем мире. Ярчайшим примером этому является Сирия.

Вот почему недавно 120 отставных генералов и адмиралов написали письмо в Конгресс, в котором утверждают, что программы США «имеют решающее значение для предотвращения конфликтов и уменьшения необходимости направлять туда наших мужчин и женщин в униформе».

«Защищая американцев, предотвращая эпидемии, укрепляя рынки, спасая жизни: помощь приносит феноменальные выгоды, это выгодная сделка. Она составляет менее 1-го процента, то есть меньше чем 1 цент с одного доллара. Это лучшая отдача от инвестиций правительства в любом деле. Эти деньги хорошо потрачены, это имеет огромное влияние, и оно должно быть сохранено» - такими словами завершает свое обращение Билл Гейтс к бизнесмену-президенту.