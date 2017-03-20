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Обращение Билла Гейтса к Дональду Трампу
20.03.2017 22:52
«Если вы не будете полностью финансировать Госдепартамент», который управляет многими
ключевыми программами Америки, «тогда мне
нужно будет закупить больше боеприпасов» - говорил нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис, когда был командующим
вооруженными силами США в Афганистане, Пакистане и других горячих точках
планеты. Эти слова приводит Билл Гейтс, заканчивая свое обращение к Дональду
Трампу: «Bill
Gates: Cutting Foreign Aid Makes America Less Safe» «Сокращение
иностранной помощи делает Америку менее безопасной».
Что побудило
самого богатого человека на планете публично обратиться к президенту США? Предстоящее сокращение бюджета в вопросе
оказания помощи другим государствам.
Правительство
Соединенных Штатов, являясь одним из
самых влиятельных доноров в мире, рассматривает возможность резкого сокращения
программ в области здравоохранения и развития во всем мире. «Я понимаю, - пишет Билл Гейтс, - почему некоторые американцы, видя то, как их
налоговые доллары уходят за границу, задаются вопросом, почему мы их не тратим
у себя дома». И тут же дает ответ на этот справедливый вопрос: «Эти проекты обеспечивают безопасность
американцев. Укрепляя здоровье, безопасность и экономические возможности, они
стабилизируют уязвимые части мира».
За последние
15 лет, в течение которых он занимается проблемами здравоохранения в других
странах, Билл Гейтс понял, что от того, что народы в разных странах начинают жить
лучше и богаче, выигрывает и население США. И далее он приводит примеры.
Помощь
другим странам помогает предотвращать эпидемии. Примером является вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке
унесшая жизни 11 000 человек.
Но эта болезнь могла бы унести намного большее количество жизней, если бы она
распространилась на соседнюю Нигерию, которая
с населением в 180 миллионов
человек является международным туристическим хабом. Что предотвратило такую
трагедию? Среди многих факторов, это медицинские работники, которые были
направлены туда для борьбы с
полиомиелитом. После того как разразилась лихорадка Эбола, эти работники переключились на борьбу с ней. Их
усилия помогли остановить распространение болезни через Атлантику в США.
Главный
спонсор в борьбе против полиомиелита – правительство США. И это очень хорошо,
замечает Билл Гейтс, так как это защищает американцев и помогает им быть
готовыми к другим эпидемиям, которые могут быть намного страшнее чем Эбола. «Чтобы предотвратить появляющиеся болезни,- подчеркивает
Билл Гейтс - нам нужна инфраструктура,
построенная на последовательном финансировании хорошо функционирующих программ
здравоохранения».
Другим
примером являются усилия направленные на борьбу со спидом, известные как PEPFAR
- чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом. Начатая в бедных
странах еще при президенте Джорже Буше,
она доказала свою безусловную действенность тем фактом, что благодаря тем
медикаментам, которые поставляются в рамках этой программы сегодня продолжают жить 11 миллионов вич
больных.
Как показывают
последние исследования, в тех странах, где осуществляется PEPFAR – чрезвычайный
план президента США по борьбе со СПИДом, в период с 2004 по 2015 год политическая
нестабильность в период с 2004 по 2015 год уменьшилась на 40%. В тех же, где нет такой программы, только на 3%.
Улучшение
здоровья нации ведет к тому, что сокращается рождаемость в африканских странах,
так как родители уже не боятся из-за
болезней своих детей, потерять их, а знают, что те будут жить и дальше, Это в
свою очередь приводит к тому, что надо меньше продуктов питания для населения,
легче становится получить образование. Все
это
укрепляет
такие
страны
.
В результате
мир становится более стабильным и от этого выигрывают все и США в особенности.
Все это создает рынки для американских товаров. Из 15 главных торговых партнеров
США, 11 ранее получали помощь от Соединенных Штатов. Это помогает удерживать
США лидирующие позиции в мире, потому что мать, которой помогли спасти ребенка,
никогда этого не забудет. Уменьшение помощи другим государствам приведет к
усилению нестабильности во всем мире. Ярчайшим примером этому является Сирия.
Вот почему
недавно 120 отставных генералов и адмиралов написали письмо в Конгресс, в
котором утверждают, что программы США «имеют
решающее значение для предотвращения конфликтов и уменьшения необходимости
направлять туда наших мужчин и женщин в униформе».
«Защищая американцев, предотвращая эпидемии,
укрепляя рынки, спасая жизни: помощь приносит феноменальные выгоды, это
выгодная сделка. Она составляет менее 1-го процента, то есть меньше чем 1 цент с одного доллара. Это лучшая отдача от
инвестиций правительства в любом деле. Эти деньги хорошо потрачены, это имеет
огромное влияние, и оно должно быть сохранено» - такими словами завершает
свое обращение Билл Гейтс к бизнесмену-президенту.
теги: Билл Гейтс, Дональд Трамп
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