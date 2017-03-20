Беларусь на первом месте!





По какому показателю? Садитесь поудобней и слушайте: по темпам прироста количества самолетов в частной собственности. На втором месте Остров Мэн— коронное владение Британской короны. И на третьем месте Казахстан.

Вы не ослышались все правильно. Количество частных самолетов в 2016 году по сравнению с 2006 годом в Беларуси увеличилось на 1 200%, на Острове Мэн на 667% и в Казахстане на 600%. Только взглянув на инфографику можно понять, о чем идет речь. В Беларуси в 2006 году в частной собственности был один самолет, а вот уже в прошлом 13.

Интересным является тот факт, как много частных самолетов в Мексике и в Бразилии. А если сюда прибавить еще и Канаду, то американский континент значительно превосходит по этому показателю Европу и Азию. Ведь в Китае даже несмотря на прирост в 347% количество самолетов в частной собственности небольшое – 277. Причины такого явления могут быть разными и не всегда зависящими от богатства, потому что по количеству ультра богатых людей (к ним относятся те кто имеет 30 миллионов долларов и больше) европейские, да и азиатские страны намного превосходят как Мексику так и Бразилию.

Данная диаграмма в отличие от предыдущей рассматривает не пройденный период, а заглядывает в будущее, с целью спрогнозировать рост количества ультрамиллионеров в той или иной стране в 2026 году по сравнению с 2016 годом. Как и в первом случае с Беларусью, наивысшие темпы прироста ультрабогачей будут у Вьетнама, не потому что их там будет много, а потому что их там сегодня мало. В абсолютном же исчислении на передовых позициях с большим отрывом будет идти США.