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Беларусь на первом месте!
20.03.2017 10:58
По какому
показателю? Садитесь поудобней и слушайте: по темпам прироста количества самолетов в частной собственности. На втором
месте Остров Мэн— коронное владение Британской короны. И на третьем месте
Казахстан.
Вы не
ослышались все правильно. Количество частных самолетов в 2016 году по сравнению
с 2006 годом в Беларуси увеличилось на 1 200%, на Острове Мэн на 667% и в
Казахстане на 600%. Только взглянув на инфографику можно понять, о чем идет
речь. В Беларуси в 2006 году в частной собственности был один самолет, а вот
уже в прошлом 13.
Интересным
является тот факт, как много частных самолетов в Мексике и в Бразилии. А если
сюда прибавить еще и Канаду, то американский континент значительно превосходит
по этому показателю Европу и Азию. Ведь в Китае даже несмотря на прирост в 347%
количество самолетов в частной собственности небольшое – 277. Причины такого
явления могут быть разными и не всегда зависящими от богатства, потому что по
количеству ультра богатых людей (к ним относятся те кто имеет 30 миллионов
долларов и больше) европейские, да и азиатские страны намного превосходят как
Мексику так и Бразилию.
Данная диаграмма
в отличие от предыдущей рассматривает не пройденный период, а заглядывает в
будущее, с целью спрогнозировать рост
количества ультрамиллионеров в той или иной стране в 2026 году по сравнению с
2016 годом. Как и в первом случае с Беларусью, наивысшие темпы прироста
ультрабогачей будут у Вьетнама, не потому что их там будет много, а потому что
их там сегодня мало. В абсолютном же исчислении на передовых позициях с большим
отрывом будет идти США.
теги: Беларусь
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