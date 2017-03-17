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Эх, если бы он был президентом
17.03.2017 08:32
Что сказал
бы Уоррен Баффет украинскому народу,
став его президентом. (Шутливая клятва).
Премьер-министром
он назначил бы своего друга Чарльза
Мангера.
Каждый
акционер компании Berkshire Hathaway Inc.
может поехать на ежегодное собрание акционеров этой компании и послушать отчет
ее председателя Уоррена Баффета, а также вице-председателя Чарльза Мангера.
Далее приводятся цитаты Уоррена Баффета из этих отчетов. Написанное курсивом –
мои пожелания (из мира фантастики?).
Уоррен Баффет и Чарльз Мангер.
Став президентом Украины
: «Я чувствовал себя героем Вуди Алена в одной из его картин: «Сейчас
(у Украины) на пути человечества
столько перекрестков, сколько не было за всю историю. Одна дорога ведет к
отчаянью и полной безнадежности, другая — к всеобщей гибели. Молитесь о том,
чтобы у нас хватило мудрости выбрать верный путь».
Поэтому
: «Мы с Чарли не можем обещать вам
результатов. Но мы можем гарантировать, что ваше благосостояние будет
непременно расти вместе с нашим, когда бы вы ни решили стать нашим партнером. У
нас нет ни огромных окладов, ни премий, ни других преимуществ перед вами. Мы
хотим зарабатывать деньги только вместе (с
гражданами Украины) со своими партнерами и на абсолютно пропорциональной
основе. Кроме того, когда я ошибаюсь, я хочу, чтобы утешением для вас стал тот
факт, что мои финансовые потери равносильны вашим».
«В семье
Чарли более 90% капитала находится в (Украине)
акциях Berkshire; я со своей женой Сьюзи вложил в (Украину) акции более 99%. Кроме того, многие из моих родственников
— сестры и кузены — держат огромную часть своих средств в (Украине) акциях Berkshire».
«Мы с Чарли
чувствуем себя совершенно комфортно в ситуации, когда все поставлено на карту,
потому что (Украина) Berkshire
владеет очень разными и очень прибыльными предприятиями, в которых она или
является держателем контрольного пакета акций, или имеет значительное долевое
участие. Мы считаем, что в этом плане (Украина)
Berkshire уникальна».
«Мы очень
осторожно подходим к заимствованиям, а когда к ним прибегаем, то стараемся
получать средства под долгосрочный фиксированный процент. Мы скорее отклоним
интересные возможности, чем превысим уровень заемного капитала».
« Вы должны
знать … независимо от предлагаемой цены мы никогда не продаем стабильные
компании, принадлежащие (Украине)
Berkshire. Мы также неохотно продаем не очень прибыльные компании, пока они
генерируют хоть какую-то наличность и пока у нас сохраняется хорошее мнение об
их руководстве и трудовых отношениях. И мы крайне осторожно относимся к
предложениям повысить рентабельность убыточных предприятий с помощью
значительных капитальных вложений. (Прогнозы могут быть блестящими, а
сторонники вложений искренними, но, в конце концов, инвестировать значительные
дополнительные средства в упадочную отрасль то же самое, что вести схватку в
зыбучих песках.) С другой стороны, уподобляться некоторым руководителям,
действующим как в карточной игре кункен (т.е. скидывающим наименее перспективные
предприятия при каждом ходе), — тоже не в нашем стиле».
«Если
держатель контрольного пакета акций (Президент)
разумный и уверенный в себе человек, то он будет работать только с теми
управляющими (министрами), которые
заняли эту должность благодаря своим способностям и ориентированы на интересы (народа Украины) акционеров. Более того,
и это очень важно, он будет с готовностью исправлять собственные ошибки».
«У нас с
Чарли есть только две задачи. Первая — привлекать выдающихся специалистов к
управлению (министерствами)
различными видами деятельности».
«Мы
присоединяемся к философии гениального основателя компании Ogilvy & Mother Дэвиду Оджилви: «Если каждый из нас
будет нанимать на работу людей ниже себя ростом, мы превратимся в компанию
карликов. Но если мы будем приглашать людей выше нас, наша компания будет
компанией гигантов».
«Оценивая
людей (министров), необходимо искать
в них три качества: честность, интеллект и энергичность. Если человеку не
свойственно первое качество, два других могут оказаться губительными».
«Мы не будем
назначать (министрами) людей только
потому, что они заработали большие деньги, помня высказывание Самюэля Джонсона: «Лошадь, умеющая
считать до десяти, — выдающаяся лошадь, но не выдающийся математик».
А если дела у Украины при моем
правлении ухудшатся, то я скажу
: «Я неоднократно повторял, что, когда руководство с высокой
профессиональной репутацией берется за компанию (страну) с плохой экономической репутацией, неизменной остается лишь
репутация компании (страны)», — а молодежи в таком случае посоветую: «Если вы окажетесь в лодке (стране), которая постоянно дает течь, то
лучше сменить ее, чем постоянно заделывать пробоины».
Цитаты взяты
из книги: Баффетт У. Эссе об
инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями.
теги: Уоррен Баффет, Чарльз Мангер
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