Эх, если бы он был президентом





Что сказал бы Уоррен Баффет украинскому народу, став его президентом. (Шутливая клятва).

Премьер-министром он назначил бы своего друга Чарльза Мангера.

Каждый акционер компании Berkshire Hathaway Inc. может поехать на ежегодное собрание акционеров этой компании и послушать отчет ее председателя Уоррена Баффета, а также вице-председателя Чарльза Мангера. Далее приводятся цитаты Уоррена Баффета из этих отчетов. Написанное курсивом – мои пожелания (из мира фантастики?).





Уоррен Баффет и Чарльз Мангер.

Став президентом Украины : «Я чувствовал себя героем Вуди Алена в одной из его картин: «Сейчас (у Украины) на пути человечества столько перекрестков, сколько не было за всю историю. Одна дорога ведет к отчаянью и полной безнадежности, другая — к всеобщей гибели. Молитесь о том, чтобы у нас хватило мудрости выбрать верный путь».

Поэтому : «Мы с Чарли не можем обещать вам результатов. Но мы можем гарантировать, что ваше благосостояние будет непременно расти вместе с нашим, когда бы вы ни решили стать нашим партнером. У нас нет ни огромных окладов, ни премий, ни других преимуществ перед вами. Мы хотим зарабатывать деньги только вместе (с гражданами Украины) со своими партнерами и на абсолютно пропорциональной основе. Кроме того, когда я ошибаюсь, я хочу, чтобы утешением для вас стал тот факт, что мои финансовые потери равносильны вашим».

«В семье Чарли более 90% капитала находится в (Украине) акциях Berkshire; я со своей женой Сьюзи вложил в (Украину) акции более 99%. Кроме того, многие из моих родственников — сестры и кузены — держат огромную часть своих средств в (Украине) акциях Berkshire».

«Мы с Чарли чувствуем себя совершенно комфортно в ситуации, когда все поставлено на карту, потому что (Украина) Berkshire владеет очень разными и очень прибыльными предприятиями, в которых она или является держателем контрольного пакета акций, или имеет значительное долевое участие. Мы считаем, что в этом плане (Украина) Berkshire уникальна».

«Мы очень осторожно подходим к заимствованиям, а когда к ним прибегаем, то стараемся получать средства под долгосрочный фиксированный процент. Мы скорее отклоним интересные возможности, чем превысим уровень заемного капитала».

« Вы должны знать … независимо от предлагаемой цены мы никогда не продаем стабильные компании, принадлежащие (Украине) Berkshire. Мы также неохотно продаем не очень прибыльные компании, пока они генерируют хоть какую-то наличность и пока у нас сохраняется хорошее мнение об их руководстве и трудовых отношениях. И мы крайне осторожно относимся к предложениям повысить рентабельность убыточных предприятий с помощью значительных капитальных вложений. (Прогнозы могут быть блестящими, а сторонники вложений искренними, но, в конце концов, инвестировать значительные дополнительные средства в упадочную отрасль то же самое, что вести схватку в зыбучих песках.) С другой стороны, уподобляться некоторым руководителям, действующим как в карточной игре кункен (т.е. скидывающим наименее перспективные предприятия при каждом ходе), — тоже не в нашем стиле».

«Если держатель контрольного пакета акций (Президент) разумный и уверенный в себе человек, то он будет работать только с теми управляющими (министрами), которые заняли эту должность благодаря своим способностям и ориентированы на интересы (народа Украины) акционеров. Более того, и это очень важно, он будет с готовностью исправлять собственные ошибки».

«У нас с Чарли есть только две задачи. Первая — привлекать выдающихся специалистов к управлению (министерствами) различными видами деятельности».

«Мы присоединяемся к философии гениального основателя компании Ogilvy & Mother Дэвиду Оджилви: «Если каждый из нас будет нанимать на работу людей ниже себя ростом, мы превратимся в компанию карликов. Но если мы будем приглашать людей выше нас, наша компания будет компанией гигантов».

«Оценивая людей (министров), необходимо искать в них три качества: честность, интеллект и энергичность. Если человеку не свойственно первое качество, два других могут оказаться губительными».

«Мы не будем назначать (министрами) людей только потому, что они заработали большие деньги, помня высказывание Самюэля Джонсона: «Лошадь, умеющая считать до десяти, — выдающаяся лошадь, но не выдающийся математик».

А если дела у Украины при моем правлении ухудшатся, то я скажу : «Я неоднократно повторял, что, когда руководство с высокой профессиональной репутацией берется за компанию (страну) с плохой экономической репутацией, неизменной остается лишь репутация компании (страны)», — а молодежи в таком случае посоветую: «Если вы окажетесь в лодке (стране), которая постоянно дает течь, то лучше сменить ее, чем постоянно заделывать пробоины».

Цитаты взяты из книги: Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями.