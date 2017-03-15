"Не всё спокойно в датском королевстве..."

Многие наверно помнят, что во время избирательной компании в США, один из кандидатов от демократической партии Берни Сандерс, в качестве ориентира для Соединенных Штатов предложил скандинавские страны и Данию среди них.

Позиционируя себя как демократического социалиста, он говорил, что в этих странах высокие налоги обеспечивают низкий уровень неравенства и благосостояние для всех. 18 недельный отпуск по уходу за ребенком полностью оплачиваемый на уровне последней зарплаты, бесплатное обучение в университетах. Кроме того общенациональная система медицинского страхования и субсидированный уход за детьми.

А если взять сегодняшний день, то там практически исчезла безработица. Парадокс заключается в том, что это стало проблемой для Дании. На примере двух стран США и Дании мы видим контрастность происходящего. Президент США Дональд Трамп делает все чтобы создать в стране новые рабочие места: обещает компаниям, которые ведут свою деятельность за границей, снизить налоги, чтобы они вернулись в страну; провести дерегуляцию экономики; повысить пошлины на ввозимые товары и т. д. В Дании же все наоборот, компании скоро будут вынуждены строить новые заводы за рубежом, так как не хватает рабочих рук. Некому работать. Глава датской компании по производству тракторов сказал газете New York Times, что если нехватка квалифицированной рабочей силы продолжится, то это может отразиться на общем росте экономики. Сегодня каждое третье предприятие сталкивается с такими трудностями. А если учесть, что темпы роста и так небольшие - 1.1% в прошлом году и возможно 1.7% в нынешнем, то угроза вполне реальная. И, тем не менее, даже такой уровень роста экономики обеспечивает ВВП на душу населения на уровне в 48 000 долларов.

Низкий уровень безработицы в 4.2% не дает возможность найти квалифицированных сотрудников для таких сфер как информационные технологии, экологически чистая энергия (в основном энергия ветра), медицина и биотехнологии. Именно здесь могли бы быть задействованы иностранные специалисты за пределами ЕС. Тем более что предприятия хорошо оплачивают такой труд. В среднем 6200 евро в месяц. Но правительство Дании не хочет идти по такому пути, а стремится к тому, чтобы привлечь рабочие руки из других стран ЕС. Зная, например, что половина граждан Британии сожалеет о том, что за работой пропустили процесс взросления их детей, датчане стремятся привлечь их к себе тем, что обещают гибкий рабочий день с учетом их пожеланий. «Вам нужно забрать ребенка из детского садика в 16.30? Нет проблем, возможно, вашему шефу тоже».

Если же все это не поможет, то тогда компаниям ничего не будет оставаться делать, как переводить свои филиалы за пределы страны как это уже сейчас делает IT-индустрия.