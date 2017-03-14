Полицейский остановил и … через некоторое время подарил велосипед

Когда люди узнали о происшествии, то собрали для «задержанного» 42 000 долларов. Газета The Washington Post снова обратилась к истории, которая уже раньше была на слуху.

Поздней ночью в конце сентября молодой человек шел пешком с работы домой. Это он проделывал каждый день с июля месяца, когда у него сломался старый автомобиль Volvo 2001 года, а денег на его ремонт у Джордана Данкена не было. Сначала его подвозили друзья, потом коллеги по работе, но потом Джордан решил ни от кого не зависеть и стал ходить на работу пешком. На первый взгляд в этом нет ничего удивительного, если не учитывать тот факт, что на преодоление расстояния от дома до работы в один конец он тратил 2 часа 15 минут. То есть путь туда и обратно ежедневно занимал у него 4.5 часа.

В тот вечер, полицейский Кирк Кеффер Kirk Keffer увидев молодого человека, который показался ему подозрительным в столь поздний час, остановил его. Как вспоминает Джордан, он переволновался и подумал, что ему наденут наручники, хотя ничего противоправного он не сделал. Полицейский, узнав причину столь позднего нахождения на улице девятнадцатилетнего Джордана был поражен, посадил его к себе в полицейскую машину и отвез домой.





Вернувшись на работу он не мог успокоиться и стал думать о том как помочь молодому человеку. На следующий день обратился к своим коллегам по участку с предложением собрать деньги на велосипед для Джордана. Это было сделано быстро. Собрав 500 долларов, они пошли в магазин и купили велосипед, который был пригоден и для езды по горной местности. Продавец велосипедов, узнав об этой истории, подарил также от себя шлем, дополнительный стоп-сигнал и систему освещения.

Когда полицейские подарили ему велосипед, вспоминает Джордан, то он был поражен подарком и смущен тем вниманием, которое ему было оказано со стороны стражей правопорядка. Но на этом история не заканчивается. Об этом случае сообщили многие медиа, CNN сняло репортаж. Полицейское управление решило создать на GoFundMe счет, чтобы собрать деньги на ремонт автомобиля Джордана. (Зайдя на этот сайт, вы можете посмотреть как он работает и узнать, сколько людей сделали пожертвования и в каком количестве). Цель была собрать 5000 долларов. За день или два деньги были собраны, тогда решили собрать 10 000, потом 25 000 долларов. В конечном счете было собрано более 42 000 долларов. Все деньги полицейские отдали Джордану, который растерялся и не знал, что с ними делать. Он даже попросил совета у Кирка Кеффера, но тот сказал, что это деньги его и он может распоряжаться ими как захочет. Друзья Джордана полушутя предлагали ему купить новый БМВ. Джордан, который ранее говорил, что он копит деньги на учебу и в будущем хочет стать также полицейским, купил подержанный Фольксваген Пассат 2003 года за 2 900 долларов. Остальные деньги отложил на учебу. С января он начал учебу в колледже. Теперь время от времени он заходит на полицейский участок к Кефферу. «Я очень рад за него, - говорит Кирк Кеффер – у него было столько разных возможностей потратить деньги», но он сделал правильный выбор и у него впереди широкое будущее и он надеется, что Джордан будет продолжать двигаться в том же направлении.