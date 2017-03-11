Встреча: Меркель - Трамп





На 14 марта запланирована встреча президента США Дональда Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. То, что раньше для мировых сми было бы рутинным сообщением, сегодня вызывает повышенный интерес. Почему?

Причины разные. То, что эта первая встреча Ангелы Меркель с новым президентом США и то, что этим президентом является Дональд Трамп, но главная интрига заключается в том, как начнут складываться отношения между двумя странами после всех тех обоюдных высказываний по отношению друг к другу во время президентской кампании в США и сразу после победы Дональда Трампа.

Вспомним. В немецкой газете FrankfurterAllgemeineZeitungот 14 ноября 2016 года, сразу после победы Дональда Трампа на выборах, была напечатана статья « Falsch!» «Неправильно!», в которой давалась характеристика высказываний лидеров Германии относительно Дональда Трампа.

Так министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен Ursula von der Leyen так отреагировала на победу Трампа: «Это был тяжелый шок, когда я увидела, куда идет развитие». Никакого поздравления победителю, наоборот: «Я думаю, Дональд Трамп знает, что это были голоса не за него, а против Вашингтона».

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер Frank-Walter Steinmeier, который еще в ходе избирательной кампании в США называл Трампа «Проповедником ненависти» „Hassprediger“, после победы последнего демонстративно отказался поздравлять Трампа, сказав только, что, Германия принимает результаты выборов.

И, если министр иностранных дел говорил недипломатично, то, по мнению автора статьи, министр экономики Германии Зигмар Габриэль Sigmar Gabriel, вообще говорил без тормозов, назвав Трампа «пионером нового авторитарного и шовинистического интернационала», который вернул бы старые времена, «в которых участь женщин печка и кровать, геев в тюрьму, а профсоюзы на голодный паек».

Автор подверг критике всех лидеров страны за их резкие высказывания в адрес избранного президента США, объясняя свою позицию тем, что это может в будущем навредить политическим, экономическим и военным отношениям между двумя государствами.

Ну и, конечно же, особое место тогда уделялось реакции канцлера Германии Ангелы Меркель на победу Дональда Трампа.

Ангела Меркель, которую Трамп назвал «сумасшедшей», а ее отношение к сирийским беженцам – катастрофой, обратилась к новоизбранному президенту США не лично по телефону, а на пресс- конференции и не просто обратилась, а поставила условия, перечислив ценности "демократия, свобода так же, как и уважение к верховенству права и достоинства каждой личности независимо от ее происхождения, цвета кожи, вероисповедания, пола, сексуальной ориентации или политических взглядов" на основе которых Германия в дальнейшем готова будет сотрудничать с США. Как отметили тогда многие немецкие сми «Так еще ни один немецкий канцлер не говорил с американским президентом. Но еще ни одного такого президента как Трамп не было».

Немного позже Меркель лично поздравила Трампа по телефону, сказав, что будет рада встретить его на встрече G20- в Гамбурге. Как сразу все заметили, приглашение в Вашингтон послано не было, в отличие от случая с Терезой Мэй, британским премьер-министром, которую пригласили в Германию несмотря на Брэксит.

В водовороте всех этих событий и взаимоотношений многие обращали внимание на две даты. 9 ноября 1989 года, когда пала Берлинская стена и 9 ноября 2016 года, спустя 27 лет, когда президентом США был избран человек, обещающий кругом возводить стены. Ангела Меркель, дитя падения этой стены разделявшей Германию напоминала Трампу о ценностях свободного мира.

Вот в таком контексте и на фоне таких высказываний должна произойти встреча лидеров двух государств. Некоторые вышеупомянутые руководители Германии за прошедший период сменили свое амплуа. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стал президентом Германии, а министр экономики Германии Зигмар Габриэль стал министром иностранных дел.

Возможно с учетом всех этих прошлых словесных перипетий, Ангела Меркель возьмет с собой руководителей двух немецких концернов - Сименс Джо Крезера Joe Kaeser и БМВ Харальда Крюгера Harald Kruger, чтобы они помогли ей, пишет Der Spiegel, создать с бывшим бизнесменом Дональдом Трампом хорошую деловую атмосферу для переговоров.

В Белом доме сообщают, что Дональд Трамп будет спрашивать у Ангелы о том, как строить взаимоотношения с Россией. «Президент очень заинтересован в том, чтобы узнать мнение канцлера об опыте взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным».

Трамп во время встречи с Меркель хотел бы услышать мнение канцлера Германии об осуществлении Минских договоренностей. Будет поставлен вопрос о том, какая поддержка со стороны США необходима в этом вопросе.

Несомненно, важным вопросом будет проблема взаимовыгодных торговых взаимоотношений между двумя странами. Несмотря на то, что доля Германии в торговле с США по сравнению с Китаем, Мексикой и Канадой как отмечает statista.com незначительна и составляет по результатам 2016 года лишь 4.5%, Трампа волнует тот факт, что экспорт товаров из Германии в США значительно превосходит импорт.

Последние данные статистического бюро Германии о том, что экспорт товаров из Германии за январь месяц 2017 года составил почти 100 миллиардов евро, будут для Трампа раздражителем. Трамп постоянно говорит о том, что хочет ввести дополнительный налог на импорт товаров из Германии. Если такое произойдет, то это будет противоречить налоговому соглашению между двумя странами и вызовет ответную реакцию со стороны Германии.

Возможно, будет затронут также вопрос о трансатлантическом сотрудничестве - TTIP. Как известно Трамп является противником многосторонних соглашений, но в его правительстве звучат предложения рассматривать TTIP как двустороннее соглашение между двумя партнерами. В ответ на это, Ангела Меркель в пятницу в Брюсселе на встрече правительств 27 стран ЕС, сказала: «Я естественно буду указывать на то, что для нас национальное государство … и членство в ЕС две стороны одной медали».

Предстоящая встреча должна дать ответы на многие вопросы.