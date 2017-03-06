С вами говорит Билл Гейтс





Представьте себе у вас проблемы с Microsoft . Вы звоните в службу поддержки Service - Hotline и первое что вы слышите, это: «Билл Гейтс у аппарата. В чем проблема?»

Такой случай произошел с одним из клиентов. Об этом рассказал сотрудник Microsof t Реймонд Чен Raymond Chen в своем блоге. И что самое интересное, клиент действительно не знал, кто был на той стороне провода.

22 ноября 1989 года Билл Гейтс находился в здании, где было отделение по службе поддержки программ Microsoft. Когда зазвонил телефон, он позволил себе такую шутку, сказав сотруднику, что сам ответит на звонок. Сотрудник известное дело не возражал. Билл Гейтс одел наушники и сказал: «Алло, это служба поддержки Microsoft , Уильям слушает. Чем я могу Вам помочь?»

Ничего не подозревающий клиент сообщил ему о своей проблеме. Билл Гейтс выслушал внимательно, быстро нашел решение и через некоторое время сообщил о нем звонящему.

Клиент был в восторге, что Уильям так быстро смог решить его проблему.

Билл Гейтс закончил разговор словами: «Большое спасибо за то, что вы используете продукты Microsoft».

Но это еще не все. Этот же самый клиент перезвонил через несколько дней и попросил: «Хай, я вам звонил, потому что у меня были проблемы с XYZ и я говорил с очень милым человеком по имени Уильям. Но у меня есть другие вопросы. Могу я поговорить с Уильямом?».

Сотрудник посмотрел в базу данных и подошел к телефону. «Мне очень жаль, но Уильям сейчас очень занят. Впрочем, друзья называют его Билл. Кто этот человек, который прошлый раз помог Вам? Это был Билл Гейтс».