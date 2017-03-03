|
|
|
Автор
Кнопки
|
Четыре вопроса к Йозефу Йоффе
03.03.2017 10:15
Немецкая
газета Der Tagesspiegel раз в
неделю обращается с четырьмя вопросами к издателю другой газеты "Zeit"
Йозефу Йоффе Josef Joffe . Его ответы
всегда интересны. Ниже приводятся вопросы и ответы из разных блиц-интервью.
О протекционизме.
Вопрос
: Форд не строит новый завод в
Мексике, а строит в Мичигане. Это реальный успех Трамповского твиттерства?
Человек
действительно серьезно думает о протекционизме. После Форда и Дженерал Моторс
его новая жертва Тойота, которая хочет производить свои
Corolla
в Мексике. Сразу же японский гигант
сигнализировал о подчинении, чтобы избежать штрафных пошлин. Хочет Трамп также
BMW
,
Nissan
,
Kia
и
Daimler
шантажировать, которые строят или
планируют строить в Мексике? Трамп не понимает, как переплетен мир автоиндустрии, особенно в
области поставок. 56 процентов всех
деталей, для автомобилей, которые производятся в США, поставляются из-за
границы. Разорвет Трамп эту цепь, автомобили станут дороже и менее
конкурентноспособны. Рабочие США не выиграют от этого. Протекционизм это
обнищание.
О
торговле
.
Вопрос
: Китай сейчас главный партнер Германии. Чего
собственно тогда беспокоиться о США?
Новые цифры это
просто моментальный снимок, основанный
на экспорте товаров, а не на «невидимом», на сфере услугах. В этом отношении Америка
сегодня в мире №1, в то время как Китай не попадает даже в топовую семерку.
Речь идет о торговле «интеллектуальной собственностью», а это: фильмы, ТВ, лицензии, патенты, финансовые
услуги, воздушный транспорт, туризм. Здесь немцы покупают в два раза больше у
США, чем наоборот. Америка не рабочий станок, а мозговой центр. Что бы мы делали
без
iPhone
и
Netflix
? А
американцы
без
Daimler
& Co.?
О
вооружении
.
Вопрос:
Дональд Трамп планирует расширить свой ядерный арсенал.
Своевременно ли это сейчас?
Человек говорит
и действует как Обама. Он также как и Обама говорил о безъядерном мире. Милый
господин Обама, правда, одобрил выделение 70
миллиардов долларов на модернизацию атомного арсенала США. Определенное
терапевтическое значение может иметь взгляд на историю. В 1960-е было 64 000 единиц атомного оружия,
сегодня около 15 000.Проблема
это Путин, который с созданием ракет среднего радиуса действий нарушает
договор о разоружении в Европе.
О прессе.
Вопрос:
Какой сейчас счет в поединке Трампа
против СМИ?
Война против
СМИ, первая война которую объявил Трамп. Пока Трамп по очкам впереди, но
победитель определяется в последнем раунде. Преимущество первое: хотя у Трампа
и самый плохой рейтинг во все времена,
но даже американцы используют термин «лживая пресса». Второе преимущество «структурное»:
все правительства США, начиная с Никсона называли СМИ предвзятыми и лживыми.
Сейчас у Трампа есть свои собственные медиа, а именно – социальные. Поэтому
Трамп может без фильтраций и ограничений распространять свои «альтернативные
факты». Это означает, что «четвертая власть» уступила часть своей силы в пользу исполнительной.
А это не очень хорошо для либеральной демократии, которая живет благодаря
независимой прессе.
теги: пресса, Дональд Трамп, СМИ
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки Свобода СМИ соціально-економічні права Строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.