Четыре вопроса к Йозефу Йоффе





Немецкая газета Der Tagesspiegel раз в неделю обращается с четырьмя вопросами к издателю другой газеты "Zeit" Йозефу Йоффе Josef Joffe . Его ответы всегда интересны. Ниже приводятся вопросы и ответы из разных блиц-интервью.

О протекционизме.

Вопрос : Форд не строит новый завод в Мексике, а строит в Мичигане. Это реальный успех Трамповского твиттерства?

Человек действительно серьезно думает о протекционизме. После Форда и Дженерал Моторс его новая жертва Тойота, которая хочет производить свои Corolla в Мексике. Сразу же японский гигант сигнализировал о подчинении, чтобы избежать штрафных пошлин. Хочет Трамп также BMW , Nissan , Kia и Daimler шантажировать, которые строят или планируют строить в Мексике? Трамп не понимает, как переплетен мир автоиндустрии, особенно в области поставок. 56 процентов всех деталей, для автомобилей, которые производятся в США, поставляются из-за границы. Разорвет Трамп эту цепь, автомобили станут дороже и менее конкурентноспособны. Рабочие США не выиграют от этого. Протекционизм это обнищание.

О торговле .

Вопрос : Китай сейчас главный партнер Германии. Чего собственно тогда беспокоиться о США?

Новые цифры это просто моментальный снимок, основанный на экспорте товаров, а не на «невидимом», на сфере услугах. В этом отношении Америка сегодня в мире №1, в то время как Китай не попадает даже в топовую семерку. Речь идет о торговле «интеллектуальной собственностью», а это: фильмы, ТВ, лицензии, патенты, финансовые услуги, воздушный транспорт, туризм. Здесь немцы покупают в два раза больше у США, чем наоборот. Америка не рабочий станок, а мозговой центр. Что бы мы делали без iPhone и Netflix ? А американцы без Daimler & Co.?

О вооружении .

Вопрос: Дональд Трамп планирует расширить свой ядерный арсенал. Своевременно ли это сейчас?

Человек говорит и действует как Обама. Он также как и Обама говорил о безъядерном мире. Милый господин Обама, правда, одобрил выделение 70 миллиардов долларов на модернизацию атомного арсенала США. Определенное терапевтическое значение может иметь взгляд на историю. В 1960-е было 64 000 единиц атомного оружия, сегодня около 15 000.Проблема это Путин, который с созданием ракет среднего радиуса действий нарушает договор о разоружении в Европе.

О прессе.

Вопрос: Какой сейчас счет в поединке Трампа против СМИ?

Война против СМИ, первая война которую объявил Трамп. Пока Трамп по очкам впереди, но победитель определяется в последнем раунде. Преимущество первое: хотя у Трампа и самый плохой рейтинг во все времена, но даже американцы используют термин «лживая пресса». Второе преимущество «структурное»: все правительства США, начиная с Никсона называли СМИ предвзятыми и лживыми. Сейчас у Трампа есть свои собственные медиа, а именно – социальные. Поэтому Трамп может без фильтраций и ограничений распространять свои «альтернативные факты». Это означает, что «четвертая власть» уступила часть своей силы в пользу исполнительной. А это не очень хорошо для либеральной демократии, которая живет благодаря независимой прессе.