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200 миллионов евро: Барак Обама будет самым богатым экс-президентом
01.03.2017 22:24
Следует
сразу же оговориться, что речь идет о будущих доходах семьи президента, хотя и
сегодня он уже миллионер.
В заголовок
поста вынесено название статьи в немецком издании finanzen100.de. Поэтому примеры будут
приводиться в евро, а не в долларах. Согласно одной студии Барак и Мишель Обама
за последующие 15 лет должны ориентировочно заработать сумму в 200 миллионов евро. На основании чего
сделаны такие подсчеты?
Перед
вступлением Барака Обамы на пост президента на счету его семьи уже было 1.2
миллиона евро. Зарплата президента была
400 000 евро в год. Так что если за восемь лет президентства его банковский счет и увеличился,
то не намного. Теперь в качестве пенсионера он будет получать в год 180 тысяч
евро. За 15 лет это 2.7 миллиона
евро.
На написании
книг, они должны заработать, по мнению автора статьи, от 30 до 40 миллионов
евро. Когда немецкий автор писал об этом, он не знал. Что уже спустя некоторое
время станет известно, что Барак Обама и его супруга Мишель пишут мемуары, за
которые получат 65 миллионов долларов. То есть, уже превысят планируемый для них доход от написания книг.
Но основная
статья доходов предполагается от докладов и выступлений. Это можно видеть на
примере семьи Клинтон. В год они выступали приблизительно с 50-тью
речами, получая за каждое такое выступление в среднем 200 тысяч евро. Таким образом,
на речах президентская семья может заработать за 15 лет до 150 миллионов евро.
Если все так
и произойдет, то Барак Обама станет самым богатым экс-президентом США. Пока
пальма первенства в этом принадлежит семейству Клинтон с состоянием в 68
миллионов евро, за ними следует Джорж Буш младший – 32 миллиона евро. Здесь
надо отметить, что Джорж Буш младший до своего президентства уже имел на
банковских счетах 18 миллионов евро. У его отца, который также был президентом, на счету 18 миллионов евро.
Рональд Рейган оставил после себя 14 миллионов евро, а Ричард Никсон 11
миллионов.
Как уже
говорилось в начале поста, речь идет о теоретическом предположении. А если
учесть, что сейчас президентом США является Дональд Трамп – миллиардер, то Барак
Обама не успеет заработать свои сотни миллионов, как самым богатым
экс-президентом станет Дональд Трамп, даже если он и будет два срока.
теги: Барак Обама, Мишель Обама, Клинтон, Трамп
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