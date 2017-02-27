Сингапурский шок для канадской мамы-учительницы





«Мама я также хочу читать «Гарри Поттера» – «Конечно , Томми, но это слишком рано для тебя» -«Но другие в классе уже читают Гарри Поттера» - «Этого не может быть, Томми. Вы должны сначала научиться читать» - «Другие уже могут читать» – «Я думаю, что нет, ты только что в школу пошел» - так начинается статья «Обучение до ночи» в немецкой газете ZEIT об образовании в Сингапуре.

Сара Кларк хорошо помнит об этом диалоге и о том, как она, спустя несколько дней, проводила своего сына не до входа в школу, а зашла вместе с ним в школьный двор. И каково же было ее удивление когда она действительно увидела как первоклассники сидели склонившись над книгами и читали истории об ученике чародея. Тут она поняла что следующие годы будут напряженными как для ее сына, так и для нее самой.

То, что родители готовят своих детей к школе, она знала по опыту Канады, где она до переезда, вместе с мужем в Сингапур, работала учительницей начальных классов. И, тем не менее, это было для нее непостижимым, все первоклассники с первого школьного дня могли читать и писать.

Два года понадобилось ее сыну, чтобы догнать одноклассников по учебе. С самого начала ее сын по всем предметам имел дополнительные задания. «Даже математика была катастрофой» вспоминала мама. Так как через некоторое время ученики должны были выполнять математические задания, а ее сын не мог эти задания прочитать. Учительница сына сказала его маме, что возможно ее сын необучаем. Сегодня Томми один из лучших учеников в классе – благодаря дополнительным занятиям и несметному количеству часов с мамой за кухонным столом.

Родители в Сингапуре считают себя ответственными за успехи их детей в школе. Хорошие отметки являются для них доказательством успешного воспитания. Изо дня в день следят они за выполнением домашних заданий. Они ходят в мастерские Workshops , где учителя школы объясняют учебный материал, а потом родители покупают школьные учебники по подготовке домашних заданий. В сингапурских книжных магазинах ни одно отделение не занимает столько места сколько отделы по продаже книг по оказанию помощи в обучении, которые называются Science Booster и Baby Learner.

В конфуцианской культуре, которой наряду с Китаем, Вьетнамом и Кореей придерживается также и Сингапур, образование, в отличие от Запада, с давних времен рассматривается как важное средство продвижения по социальной лестнице. Тот, кто хотел в Китайской империи занять пост высшего чиновника, тот должен был сдать много экзаменов. Только изучение китайского языка длится многие годы.

Согласно конфуцианской философии обучения каждый может быть успешным. Он должен только прилагать больше усилий. Идея о врожденных способностях у них играет подчиненную роль. Никто не может оправдывать свои плохие оценки недостатком способностей. Как результат постоянное давление. Поэтому, тот характер обучения, который царит в немецких школах, для детей из Кореи, Китая и Сингапура был бы нескончаемым детским праздником дня рождения.

Известным стал случай с двумя американскими исследователями Гарольдом Стивенсоном и Джеймсом Стиглером, которые хотели узнать, как долго японские и американские ученики будут сидеть над нерешаемой математической задачей. Эксперимент был прерван, так как американцы через некоторое время прекратили корпеть над заданием, а японские школьники все снова и снова начинали решать нерешаемое. В результате чего уставшие эксперементаторы вынуждены были отказаться от своей затеи.

Нигде так не отражается чрезмерное стремление к успеху как в азиатских странах нашедших выражение в дополнительных занятиях. В Сингапуре 80% родителей посылают своих детей на дополнительные занятия к репетиторам. В старшей школе 60%. Созданы сети специальных центров по репетиторству. Они называются Mind Stretcher или MindChamps и имеют филиалы во многих торговых центрах по всей стране. Каждый вечер около 19.00 родители с пакетами ждут у входа своих детей после первой смены. Вторая смена заканчивается в 21.00.

И несмотря на то, что официальные власти от образования говорят о том, что школы достаточно для обучения, родители по-прежнему отдают своих детей в репетиторские центры и поэтому при встречах тема образования детей является главной темой для всех.

Напряженность в этом вопросе растет с каждым годом. Kiasu или «Страх потери» такое название носит менталитет в Сингапуре. Каждый хочет быть первым, лучшим и быстрым. С давних пор посылают родители своих трехлетних детей на занятия по английскому, счету и китайскому. В то время как репетиторские центры привлекают учеников восхваляя своих учащихся за их оценки, детские сады призывают к себе лозунгом «Исследовать, учиться, мыслить». Игры не входят в их концепцию. И это кажется, также не очень важно и для родителей.